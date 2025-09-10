Diario de la Convención de Santa Fe, día 44: la reforma constitucional se hizo realidad

Diario de la Convención de Santa Fe, día 44: la reforma constitucional ya es un hecho
La Convención de Santa Fe le dio este miércoles la aprobación definitiva y formal a reforma constitucional de la provincia, tras una sesión de doble jornada en la que las y los 69 integrantes presentaron su balance del histórico proceso.
La duda se había abierto a partir del anuncio de la administración nacional, en cabeza del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, de una convocatoria a los “gobernadores afines”, luego de la demoledora derrota electoral del domingo pasado en la provincia de Buenos Aires. La semántica de ese calificativo es lo suficientemente amplia como para incluir a los mandatarios que en su momento fueron caracterizados como “dialoguistas”, entre ellos el santafesino.
Siguiendo las instrucciones del Presidente @jmilei, con el objetivo de retomar el diálogo con los gobernadores afines, hemos constituido la Mesa Federal junto al Ministro de Economía @LuisCaputoAR, y el flamante Ministro del Interior @catalanlisandro.
¿Qué es lo que ocurrió finalmente? El siempre filoso jefe del bloque de LLA, Nicolás Mayoraz, sostuvo el perfil hipercrítico, pero con un discurso leído y sin consideraciones disruptivas, a diferencia de lo ocurrido durante toda la Convención. Esa distinción se evidenció aún más al ser precedido en la palabra por Amalia Granata, de Somos Vida, quien ratificó su retórica estridente. Los motivos de ese cambio de estilo quedan librados a la especulación.
Cierre presidencial
Como ya se dijo, la sesión definitiva alojó los discursos de las y los 69 constituyentes santafesinos. Ese número, naturalmente, incluye al presidente de la Convención, el radical Felipe Michlig, quien tuvo a su cargo el broche del debate.
“Me voy a extender un poco porque no hablé nunca”, anticipó. Y cumplió: durante 30 minutos, la máxima autoridad del proceso reformista analizó y reivindicó pormenorizadamente buena parte de las modificaciones constitucionales que quedaron consagradas este miércoles. Destacó, al igual que Pullaro el martes, los dos tercios de los votos conquistados para el 93% del articulado.
michlig-habla
En el medio, contó un par de charlas que tuvo durante estos dos meses con el gobernador. La primera de ellas, sobre un tema ruidoso: el organismo previsional de la planta de trabajadores estatales de la provincia.
Luego hizo una defensa enfática del Senado, cuerpo al que pertenece como representante del departamento San Cristóbal, que fue blanco de severas objeciones durante la Convención por parte de los bloques de La Libertad Avanza y Somos Vida, cuyos proyectos pretendían la unicameralidad. En ese contexto, aseguró: “Ya hablamos con el gobernador para bajar el gasto” en la Legislatura, pero aclaró: “de las dos cámaras”.
Para el final, “a las 17.57; tome nota, secretario”, se guardó una carta alfonsinista: recitó el preámbulo de la Carta Magna reformada de la provincia de Santa Fe.
Reforma constitucional, dicha y hecha
Tras el cierre de Michlig, se llamó al clásico cuarto intermedio, en este caso dentro del propio recinto, para ordenar el formato de votación. Unos 20 minutos después se puso a votación la estructuración final de la nueva Constitución, cuyos contenidos materiales ya habían sido determinados en las sesiones anteriores.