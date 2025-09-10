Diario de la Convención de Santa Fe, día 44: la reforma constitucional se hizo realidad

La Convención de Santa Fe le dio este miércoles la aprobación definitiva y formal a reforma constitucional de la provincia, tras una sesión de doble jornada en la que las y los 69 integrantes presentaron su balance del histórico proceso.

En el reinicio matutino del plenario final, que se había abierto el martes con el discurso del convencional y gobernador Maximiliano Pullaro , sobrevolaba algún tímido signo de interrogación de cuál sería el tono de los constituyentes de La Libertad Avanza .

La duda se había abierto a partir del anuncio de la administración nacional, en cabeza del jefe de Gabinete, Guillermo Francos , de una convocatoria a los “gobernadores afines”, luego de la demoledora derrota electoral del domingo pasado en la provincia de Buenos Aires. La semántica de ese calificativo es lo suficientemente amplia como para incluir a los mandatarios que en su momento fueron caracterizados como “dialoguistas”, entre ellos el santafesino.

Siguiendo las instrucciones del Presidente @jmilei , con el objetivo de retomar el diálogo con los gobernadores afines, hemos constituido la Mesa Federal junto al Ministro de Economía @LuisCaputoAR , y el flamante Ministro del Interior @catalanlisandro . En esta nueva etapa en que… pic.twitter.com/1aZvqZlzCU

No se esperaba, desde ya, un cambio de último momento en la posición de máxima dureza que expresó el mileísmo local en la Convención , pero sí podía ocurrir que se verificara alguna precaución en los términos utilizados, que en los dos meses de reforma tuvieron un sistemático alto voltaje.

¿Qué es lo que ocurrió finalmente? El siempre filoso jefe del bloque de LLA, Nicolás Mayoraz, sostuvo el perfil hipercrítico, pero con un discurso leído y sin consideraciones disruptivas, a diferencia de lo ocurrido durante toda la Convención. Esa distinción se evidenció aún más al ser precedido en la palabra por Amalia Granata, de Somos Vida, quien ratificó su retórica estridente. Los motivos de ese cambio de estilo quedan librados a la especulación.

Cierre presidencial

Como ya se dijo, la sesión definitiva alojó los discursos de las y los 69 constituyentes santafesinos. Ese número, naturalmente, incluye al presidente de la Convención, el radical Felipe Michlig, quien tuvo a su cargo el broche del debate.

“Me voy a extender un poco porque no hablé nunca”, anticipó. Y cumplió: durante 30 minutos, la máxima autoridad del proceso reformista analizó y reivindicó pormenorizadamente buena parte de las modificaciones constitucionales que quedaron consagradas este miércoles. Destacó, al igual que Pullaro el martes, los dos tercios de los votos conquistados para el 93% del articulado.

michlig-habla

En el medio, contó un par de charlas que tuvo durante estos dos meses con el gobernador. La primera de ellas, sobre un tema ruidoso: el organismo previsional de la planta de trabajadores estatales de la provincia.

“Me involucré en pocas cosas porque no quería influir, pero en algunas sí y logramos hacer cambios. Porque en nuestro bloque había un debate sobre la Caja de Jubilaciones. Nuestra bancada es muy diversa, muy heterogénea. Hay partidos de centroizquierda y centroderecha. Un día, cuando no se quería cambiar una palabra, le dije a mi gobernador, a mi amigo, a mi hermano: ¿Vos estás pensando en transferir la Caja? No, nunca se nos pasó por la cabeza. ¿Y entonces por qué la discusión? Se cambió esa palabra y evitamos conflictos, problemas, manifestaciones y les dimos una respuesta contundente a los trabajadores y a los jubilados de la provincia de Santa Fe”, narró.

Luego hizo una defensa enfática del Senado, cuerpo al que pertenece como representante del departamento San Cristóbal, que fue blanco de severas objeciones durante la Convención por parte de los bloques de La Libertad Avanza y Somos Vida, cuyos proyectos pretendían la unicameralidad. En ese contexto, aseguró: “Ya hablamos con el gobernador para bajar el gasto” en la Legislatura, pero aclaró: “de las dos cámaras”.

Para el final, “a las 17.57; tome nota, secretario”, se guardó una carta alfonsinista: recitó el preámbulo de la Carta Magna reformada de la provincia de Santa Fe.

Reforma constitucional, dicha y hecha

Tras el cierre de Michlig, se llamó al clásico cuarto intermedio, en este caso dentro del propio recinto, para ordenar el formato de votación. Unos 20 minutos después se puso a votación la estructuración final de la nueva Constitución, cuyos contenidos materiales ya habían sido determinados en las sesiones anteriores.

michlig-rie

El escrutinio definitivo tuvo el resultado que adelantó Letra P días atrás: 52 votos a favor, 17 en contra. Se opusieron las 17 bancas que conformaron La Libertad Avanza y Somos Vida. La reforma se aprobó así, en general, con el 75% de las voluntades constituyentes. Cuando anochecía en Santa Fe, los aplausos ganaron la Legislatura provincial.