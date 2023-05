"Massa no quiere una interna porque sabe que le ganan", dijo el dirigente social en diálogo com Radio Con Vos en referencia a las dichos del titular de Hacienda, quien este miércoles se mostró en desacuerdo con que el oficialismo se someta a "internas estériles".

"Es lo que le conviene a él. No es un argumento político, es su deseo de ser un candidato único. Yo no sé si podrá hacer algún tipo de acuerdo con la dirigencia, pero ni en la militancia, ni en el pueblo, ni en el peronismo, ni en el campo nacional popular latinoamericanista, Massa sintetiza nada. Entonces no hay forma dLAS EXPRESIONES e que sea candidato único”, insistió.