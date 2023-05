En su aparición en el foro de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (AmCham), Sergio Massa sugirió por primera vez con cierta claridad que está dispuesto a ser candidato presidencial del Frente de Todos, pero que lo haría solo si concurriera sin competencia a las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Hablaba, claro, de sí mismo, ya que señalar que con Cristina Fernández de Kirchner en la cancha no debería haber disputa sería una obviedad. No es nada que no se haya anticipado en Letra P, pero realmente vale la confirmación.