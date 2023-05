A su turno, Kicillof no recogió el guante de Massa, sino que enfundó el propio con una K tatuada en el puño y pegó. Confrontó contra Juntos por el Cambio, cuestionó el libre mercado y lo que no se hizo durante la pasada gestión que encarnaron Mauricio Macri en la nación y María Eugenia Vidal en la provincia y, a diferencia de Massa, dedicó gran parte de su discurso a criticar a la Corte Suprema.

“Hablo en momentos complicados, porque ayer vimos de nuevo cómo cuatro jueces de la Corte Suprema, en este caso tres, pisoteaban el federalismo de la Argentina. No hay precedentes de que cuatro días antes de la elección se anule esa elección por motivos de tiempo; no sé si por ineptitud, por maldad o por una operación política que hicieron con la oposición, pero advierto que eso no es democrático, ni republicano; no está en las leyes, ni tiene sentido”, lanzó.

También se refirió a la persecución sobre la vicepresidenta: “Venimos de una época en que ese mismo partido judicial se negó a investigar los vínculos financieros, se negó y se niega a investigar las conexiones políticas que tuvieron que ver con el atentado a Cristina Fernández de Kirchner. Creen que pueden hacer cualquier cosa, creen que cuatro tipos que no fueron elegidos por el pueblo pueden llevarse puesto un proceso electoral”, insistió.

Con estilos prácticamente opuestos, pero posiblemente complementarios para sus intereses, Massa y Kicillof, representantes de dos de los tres espacios que conforman el FdT y de muy buena relación entre sí, tuvieron su foto juntos en un acto que olió a campaña. El ministro, uno de los presidenciables del podio frentetodista y que pretende ser ungido como el candidato de consenso; el segundo, la apuesta más firme del peronismo para retener la provincia de Buenos Aires o, como quiere un sector, presidenciable en virtud de que es el mejor custodio del voto cristinista.