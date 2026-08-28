Mahiques armó un plan para controlar el Consejo de la Magistratura y CFK busca negociar

Juan Bautista Mahiques trazó un plan para llegar al año próximo como la figura más fuerte de la Justicia . Con el amparo de Karina Milei , el ministro de Justicia aspira a llegar a 300 pliegos judiciales aprobados en el Senado y a controlar las votaciones del Consejo de Magistratura , que renueva autoridades en noviembre.

Su avanzada tiene un condimento inesperado: el kirchnerismo se muestra decidido a negociar con el Gobierno para tener un lugar en el nuevo mapa de poder de los Tribunales Federales. Los gestos llegaron desde la cámara alta, donde el bloque Unión por la Patria aprobó casi la totalidad de los pliegos enviados por el Poder Ejecutivo.

Las únicas excepciones fueron aquellos magistrados que emitieron algún fallo contra Cristina Fernández de Kirchner (CFK) . Es un filtro muy preciso. En la sesión del último jueves, el peronismo no votó el pliego como juez de la Cámara de Apelaciones a Pablo Bertuzzi , pero sí el de Pablo Yadarola , un amigo de Mahiques que participó del recordado viaje a Lago Escondido. No registra fallos que molesten a la expresidenta. El Tribunal es clave porque toma casos por corrupción.

Este año, el Senado aprobó 169 pliegos. 24 ingresaron el pasado jueves. Llegará otro centenar en los próximos meses. El ministro no necesita del peronismo para juntar una mayoría, pero sí puede precisarlo cuando busque dos tercios para completar la Corte Suprema y elegir el procurador general, un cargo para el que él mismo se promueve. Su decisión es que estas vacantes recién se cubran en 2028, luego de una eventual reelección de Javier Milei .

El Consejo de la Magistratura, que es el organismo que designa y sanciona a jueces, renueva sus 20 miembros entre octubre y noviembre. Con la ley vigente, que fue impuesta por la Corte Suprema en un fallo de 2022, no es posible repetir un mandato y por lo tanto deben verse caras nuevas.

Karina Milei y Santilli, se sumaron este viernes a las recorridas de La Libertad Avanza por la Ciudad de Buenos Aires



La actividad se produjo apenas un día después de que el colo participara de la segunda reunión entre representantes de LLA y el PRO



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Hubo un intento del juez Diego Barroetaveña buscar su reelección, mediante un amparo, pero él mismo desistió. Desde su prisión domiciliaria, CFK movió sus piezas. Envió a los jefes de las bancadas peronistas a pedir en la justicia la reelección de sus consejeros. No lo logró y sin Barroetaveña dando esa pelea, las chances de conseguir un fallo favorable se reducen. Sin embargo, otros miembros del organismo pelean por seguir.

El organismo seguirá presidido por el presidente de la Corte, que actualmente es Horacio Rosatti. Hay un representante por el Poder Ejecutivo (el karinista Santiago Viola) y ocho por el Congreso: dos por los bloques más grandes y otros por la segunda y tercera minoría. En noviembre, La Libertad Avanza tendrá dos cargos para Diputados y uno para Senado.

Seguirá por la cámara baja Gonzalo Roca y se sumará otro legislador cercano a Martín Menem. En el recinto vecino, el riojano quiere a Nadia Márquez. Patricia Bullrich quiere ese lugar pero es abogada. La misma excusa usó el riojano para no darle la Comisión de Acuerdos.

Quienes pelean por los consejeros

CFK pelea por sostener al menos un consejero por Cámara. En el Senado no sería problema, porque hay dos lugares garantizados. En Diputados Unión por la Patria tendrá un cargo y está en disputa.

A la expresidenta tampoco le es fácil elegir nuevas figuras y por eso quiere la continuidad de algunos de los actuales consejeros, que son Mariano Recalde y Anabel Fernández Sagasti, por la Cámara alta; Rodolfo Tailhade y Vanesa Siley, por la baja. Junto al abogado César Grau y el juez Alberto Lugones, formaron una línea de seis que representará a Cristina hasta noviembre.

CONGRESODiputados: La Libertad Avanza citó a una reunión informativa por endeudamiento para bloquear la sesión



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Mauricio Macri intentará retener algo de poder y es por eso que la abogada Jimena La Torre, que responde a sus órdenes, se sumó a los amparos judiciales para pedir la reelección. Por ahora, no tuvo resultados favorables. Lo mismo hizo su colega Feranda Vázquez.

El expresidente está molesto y envió a La Torre a no darle cuórum a las reuniones convocadas por Rosatti. Tiene otro problema: por el Congreso, el PRO no puede pedir un lugar como segunda minoría, que le corresponde a Provincias Unidas, a no ser que unifique el bloque, una opción que no está en carpeta. Por la cámara alta, ese cupo le toca una vez más a la UCR.

El Consejo tiene cuatro abogados (los otros son Grau y Alberto Maques) y Mahiques empezó a mirar de reojo las elecciones que habrá en octubre para cubrir estos lugares, que ya se disputan figuras de renombre. Daniel Angelici -quien supo tener buena relación con el ministro- intenta ubicar a Alberto Biglieri, que fue noticia este año por ser designado como interventor de la UOM.

Intenta ser parte de la contienda Emiliano Yacobitti, el vicerrector de la UBA. En el Gobierno no ven con malos ojos que se involucre en esta disputa -en la que siempre estuvo marginado- y deje en segundo plano su pelea por los fondos de las universidades.

Los jueces que se vienen

La elección por los cuatro consejeros en representación de los magistrados tuvo novedades en la última semana. Por la lista Bordó iría Marcelo Gallo Tagle. Es conocido como el sector de la "corporación judicial" y podría poner otro integrante. La lista celeste, más identificada con el peronismo, podría quedarse con un lugar. Sus candidatos son Walter Venditti y Paula Castro. El otro casillero está en disputa y lo tironean todos los sectores. También desde el Gobierno.

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Un actor de peso de la magistratura es Diego Molea, rector de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Volvería como representante del sector académico, que tiene dos casilleros. Su figura es enigmática en los ámbitos tribunalicios. "No depende de nadie, pero negocia con todos", lo describen.

Con este reparto, Mahiques tiene chances de negociar una mayoría y mucho más si tiende puentes con CFK. Ya habla con la mayoría de los gobernadores peronistas, a quienes les concedió los pliegos judiciales que pidieron. Como premio, la mayoría aprobó el pliego de su padre, Coco Mahiques, para continuar cinco años como camarista. El trámite era necesario porque cumplió 75 años.

El Senado nombró 167 jueces y este jueves designó a Yadarola y Bertuzzi en la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones, clave en casos por corrupción. Esta dupla dejará en minoría a Mariano Llorens.

Otro logro que se anota el ministro es no enviar el pliego para que continúe en su cargo el camarista Martin Irurzun, quien integra la Sala II y también cumplió 75 años. Ya se abrió un concurso en el Consejo de la Magistratura para ocupar su lugar. "Con estos cambios, el poder de Comodoro Py cambió de manos", festejan.

Los puentes de Cristina

En el Senado, los voceros del peronismo no ocultan que CFK intenta tender un puente con Mahiques. Su decisión se refleja en la aprobación de la mayoría de los pliegos que envía y en la falta de discursos en contra del ministro. De hecho, en la sesión del jueves, el jefe de bloque, José Mayans, dedicó su tiempo asignado en el debate a hablar de la gestión de Javier Milei.

Fuentes de su bancada contaron a Letra P que Juliana Di Tullio bajó la orden de no confrontar con el funcionario. Por eso, los senadores peronistas tampoco participan de las audiencias de la Comisión de Acuerdos. Hay varios de los miembros de este bloque que no están conformes con esta decisión, pero la respetan.

En el Gobierno admiten que la CFK quiere acercarse y destacan que no es algo nuevo. "En 2024 podrían haber negociado la Corte. Pero los mensajeros eran Eduardo De Pedro y Juan Martín Mena. Se pisaban entre ellos y todo terminó mal", recuerdan. Claro que el emisario en esos tiempos era Sebastián Amerio, cercano a Santiago Caputo, quien no logró nombrar un juez en dos años de tener la justicia bajo su órbita. Hasta vio cómo le rechazaban a sus dos candidatos a jueces de la Corte Suprema.

Mahiques podría necesitar a la expresidenta para completar la Corte y elegir el Procurador General. Milei niega que haya intenciones de ampliar el máximo tribunal para darle lugares al kirchnerismo. De todos modos, la negociación llegará con un nuevo Consejo de la Magistratura en marcha. Y otros actores en pugna.