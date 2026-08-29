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El sector turístico de Entre Ríos recupera la fe con la visita del papa León XIV a Uruguay

El Pontífice pisará Paysandú, del otro lado del río. Las operadoras se ilusionan con el derrame de fieles. El operativo de contingencia del gobierno provincial.

Letra P | Juan Pablo Scattini
Por Juan Pablo Scattini
El turismo de Entre Ríos recupera la fe con la visita del papa León XIV a Uruguay

El turismo de Entre Ríos recupera la fe con la visita del papa León XIV a Uruguay

La visita del papa León XIV a la vecina Paysandú, en Uruguay, genera expectativas en el turismo de Entre Ríos. Operadores de ciudades cercanas se ilusionan con que el arribo del Pontífice a comienzos de noviembre traiga un alivio tras meses de baja afluencia de visitantes y luego de unas vacaciones de invierno que pasaron sin pena ni gloria.

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Guillermo Villarreal

La llegada del papa puede significar que el fin de semana del 6, 7 y 8 de noviembre deje un margen para "tirar" un verano donde además los pronósticos no son para nada favorables, debido a que estará instalado con fuerza en la región el fenómeno de El Niño, con lo cual posiblemente la temporada de playas quede a un lado debido a los desbordes previstas en los ríos Paraná y Uruguay.

En ese contexto, el gobierno de Rogelio Frigerio comienza a trabajar en un incipiente dispositivo de movilización de funcionarios y recursos. En la provincia confían que, ante la baja cantidad de plazas habilitadas en Paysandú, el territorio entrerriano albergará a miles de fieles que querrán estar cerca de León XIV.

Fuerzas de seguridad, titulares de áreas afectadas y encargados de protocolo comienzan a delinear un operativo que tendrá, obviamente, al Poder Ejecutivo a la cabeza, aunque todavía resta conocer algunas precisiones para poder pulir los detalles.

"Puede ser un alivio, pero no una solución"

Los operadores turísticos de la denominada Zona de Palmares -Colón, San José, Pueblo Liebig- ven en la llegada del papa, más que nunca, una luz de esperanza.

Más allá de la fe, las miles de plazas disponibles en uno de los sectores preparados por excelencia para la ocasión alimentan la ilusión de poder tomar aire tras meses de asfixia. Con una rentabilidad cada vez menor, producto de las bajas reservas y la creciente presión tributaria y en los costos, la visita del jefe de la Iglesia católica será la mejor chance de recuperar algo de lo invertido y guardar alguna reserva para "capear la tormenta".

Juan Acedo, presidente de la Cámara Entrerriana de Turismo

Juan Acedo, presidente de la Cámara Entrerriana de Turismo

"Puede ser un alivio, en todo caso, pero no es una solución. Está claro que hay expectativa y obviamente estamos trabajando para preparar la zona lo mejor posible para la fecha", indicó a Letra P Juan Acedo, presidente de la Cámara Entrerriana de Turismo. El dirigente aseguró que solo Colón, separado de Paysandú por el Puente "General Artigas" y a apenas 18 kilómetros de distancia de donde estará León XIV, tiene 14 mil plazas a disposición y homologadas. En las últimas horas recibieron la buena noticia de un plan de alivio en la tarifa eléctrica, con el objeto de colaborar a la delicada situación que atraviesan.

Pese a la relevancia de la ocasión y a lo extraordinario del suceso -hace casi 40 años que un Sumo Pontífice no pisa tierras argentinas- en la cámara son conscientes de que no es la salvación para un año que aseguran tuvo ocupación casi nula algunos fines de semana largos. "Somos optimistas, pero si queremos sacar la cabeza del agua, precisamos medidas de fondo e incentivos al consumo", abunda.

Las autoridades, entre la cautela y la previsión

"Es un evento de gran trascendencia para una comunidad cristiana que espera hace mucho la llegada del Santo Padre. Había expectativa con Francisco y ahora se llena esa devoción del pueblo. Si bien nos tomó por sorpresa, ya estamos tomando precauciones", indicó a Letra P el director de Turismo de Entre Ríos, Jorge Satto. El funcionario resaltó que incluso se está gestionando la postergación de algunos eventos programados, como una muestra de auto tuning, debido al alto nivel de reservas que se aguarda para la época.

Jorge Satto, secretario de Turismo de Entre Ríos

Jorge Satto, secretario de Turismo de Entre Ríos

"Hay una expectativa razonablemente fundada en la relevancia del turismo religioso. Hay mucha comunidad cristiana y es de esperar que lleguen muchas delegaciones de todo el país", añade Satto. Ante un eventual escenario casi de desborde, las autoridades trabajan en un plan para derivar visitantes a puntos establecidos con anterioridad y abastecer a los centros gastronómicos.

Satto admite que la llegada del papa puede ser una buena noticia para un sector que viene golpeado por el cierre de hoteles y restaurantes y donde el receso de invierno mostró una ocupación inferior al 50%. "No es algo que sucede solo acá, es en todo el país. Hay un problema de rentabilidad, se dispararon los costos y crece la presión fiscal con baja demanda, lo cual dificulta mucho el sostenimiento de los emprendimientos", explica mirando a la Casa Rosada.

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