La Liga de Intendentes traspasa la frontera de Buenos Aires para tender puentes en el PJ

Tras haber consolidado un grupo de doce integrantes, la Liga de Intendentes definió traspasar las fronteras de Buenos Aires y salir a hablar con sus pares peronistas del resto de las provincias del país para escuchar puntos de vista.

Además, este jueves sumaron un nuevo movimiento político al reunirse en Merlo con Máximo Kirchner y el viernes con el vicepresidente del PJ y senador, José Mayans . El grupo intendentista busca mantener un equilibrio dentro de la interna que tiene enfrentados al jefe de La Cámpora y al gobernador Axel Kicillof, y construir la unidad del peronismo de cara a la elección de 2027.

Si bien todavía no hay precisiones de los movimientos que se vendrán, los intendentes que armaron la Liga definieron que, en paralelo al trabajo que vienen haciendo en la provincia de Buenos Aires, se sumen reuniones con intendentes de otras provincias del país. Según señalaron, los jefes comunales que integran el espacio coinciden en “la importancia que el peronismo pueda representar una alternativa nacional”. Así se lo transmitieron tanto a Kicchner como a Mayans en las reuniones que mantuvieron esta semana.

Afirman que es para “escuchar voces de jefes comunales que representen a sus comunidades”. Ya hubo algunas acciones por fuera de lo estrictamente bonaerense. Federico Achaval (Pilar), Gastón Granados (Ezeiza) y Nicolás Mantegazza (San Vicente) participaron en el mes de mayo del Consejo Federal de intendentes en Rosario. También el pilarense participó de actividades en Córdoba y se reunió con el gobernador, Martín Llaryora .

A un mes de haberse reunido con Kicillof, la Liga concretó una reunión con Máximo Kirchner en el marco de los encuentros que vienen realizando, según señalaron, “para organizar la unidad del peronismo de cara a la elección del año que viene”.

Fue en Merlo con el intendente Gustavo Menéndez como anfitrión. Hasta allí fueron Achával, Granados, Mantegazza, Mariel Fernández (Moreno), Juan Pablo García (Dolores), Marisa Fassi (Cañuelas), Tito Sanzio (Baradero), Hernán Arranz (Monte Hermoso) y Federico Otermín (Lomas de Zamora), pero no hubo foto. El espacio lo integran también Juan de Jesús (La Costa) y Federico Susbielles (Bahía Blanca).

En el encuentro, La Liga de Intendentes le manifestó a Máximo Kirchner la “solidaridad para con Cristina” y el respaldo a la presentación que realizó antes las Naciones Unidas. Conversaron sobre el impacto de la política económica de Javier Milei en los distritos, con el deterioro de la situación de las pymes, la suba de las tarifas y eliminación de la zona fría, entre otros asuntos. Ante la consulta de Letra P, cerca de Kirchner calificaron la reunión como "muy buena" y la enmarcaron en varios encuentros que el hijo de CFK está manteniendo con dirigentes.

El viernes, los intendentes fueron a verlo a Mayans a la sede del PJ nacional y con él también hablaron de la situación económica en los distritos que gobiernan y le transmitieron "la importancia de que el peronismo pueda representar una alternativa nacional que incorpore las particularidades territoriales". En ese sentido, conversaron con el senador sobre la necesidad de ampliar el diálogo con intendentes peronistas de todo el país.

Los jefes comunales que integran el espacio vienen llevando adelante diferentes reuniones políticas más allá de las que mantuvieron con Kicillof y Kirchner. Durante el tratamiento de la Ley de Tierras se juntaron en el Congreso con los senadores Mayans, Juliana Di Tullio y Wado de Pedro. Además, Otermín mantuvo encuentros con intendentes, legisladores y funcionarios del MDF como Jorge Ferraresi, Gabriel Katopodis, Mariano Cascallares y Ariel Sujarchuk.