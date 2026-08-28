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DISCUSIÓN 2027

Buenos Aires: Víctor Santa María activa un armado territorial 100% cristinista con el Suterh como base

Con la estructura sindical y la marca "Peronismo por la Provincia", despliega actos en el interior bonaerense. Trotta y Marziotta, en la mesa política.

Letra P | José Maldonado
Por José Maldonado
Víctor Santa María activa su armado cristinista en la provincia de Buenos Aires

Víctor Santa María activa su armado cristinista en la provincia de Buenos Aires

El sindicalista y empresario de medios Víctor Santa María despliega un armado político 100% cristinista que recorre Buenos Aires, apoyado en la estructura territorial del Suterh. Después de actos en la Cuarta y la Quinta sección, el próximo paso será la Séptima, con un encuentro que se prepara en Azul.

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Juan Rubinacci

La estructura se apoya en la extensa red territorial que el gremio construyó a lo largo de la provincia, con delegaciones y sedes en buena parte de los municipios bonaerenses. A esa base sindical se suma otro activo: concejales propios en distintos distritos, que oficializan las convocatorias y ponen la logística local de cada encuentro.

El armado en Buenos Aires

El armado tiene tres nombres centrales. El diputado nacional Nicolás Trotta integra la mesa política que conduce el espacio junto a Santa María. La conducción territorial recae en Gisela Marziotta, exdiputada nacional, en el conurbano bonaerense, y en Darío Duretti, exdiputado provincial oriundo de Bragado, en el interior, con eje en la Cuarta sección electoral.

Por ahora, no hablan de candidaturas, pero el espacio se proyecta para el reordenamiento del peronismo kirchnerista. El vínculo entre Santa María y la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner tiene antecedentes de larga data. Hoy, el titular del Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal pone el armado detrás de la consigna "Cristina libre".

Encuentros en el interior

La agrupación ya pasó por buena parte del territorio bonaerense y el último sábado estuvo en Zárate. El próximo movimiento apunta al interior, con un encuentro que se prepara en Azul.

En el espacio remarcan que la conducción es exclusiva de Cristina Kirchner y reivindican su figura en cada acto, pero evitan cualquier gesto de confrontación con Axel Kicillof: aseguran mantener diálogo con el entorno del gobernador y no vetar su eventual candidatura presidencial.

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