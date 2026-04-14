Emilio Monzó trabaja para que haya PASO en entre Axel Kicillof y Jorge Brito

La visita que Emilio Monzó le hizo la semana pasada a Axel Kicillof tuvo una misión concreta: proponerle al gobernador de Buenos Aires competir en unas Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias ( PASO ) con Jorge Brito , el banquero expresidente de River que trabaja en un armado amplio junto al expresidente de la Cámara de Diputados y otros. Habita allí una idea de captar electorado de centro derecha.

Se trata de un frente nacional que propone el expresidente de la Cámara de Diputados junto a Miguel Ángel Pichetto y Nicolás Massot -que también estuvo en esa reunión en la Gobernación - para reunir a sectores alejados del kirchnerismo a una alternativa que compita con el Gobierno de Javier Milei . Monzó confía en que Kicillof le abra los brazos a espacios que estuvieron enfrente suyo durante buena parte de su gestión, pero que son necesarios para robustecer su armado nacional.

Monzó sueña con la idea de trabajar en tres o cuatro candidaturas a la Presidencia que terminen confluyendo en dos para competir en unas PASO: Kicillof y Brito, según comentaron diversas fuentes a este portal. En caso de un triunfo del gobernador, el peronismo contaría con el apoyo de un sector históricamente esquivo al peronismo.

El expresidente de River se conoce hace mucho con Monzó, que trabaja en esa idea desde hace tiempo. Con todo, una fuente cercana a Brito indicó a Letra P que el banquero "no está pensando" en candidaturas, aunque sí reconoció que está trabajando en un armado grande que se presente como alternativa a los dos extremos de la grieta.

La idea de lanzar a Brito a la escena no es solo de Monzó. Una parte del establishment, desencantada con Milei, observa esta posibilidad como una opción moderada y renovada para hacerle frente al Presidente. El armador bonaerense acelera las conversaciones, pese al mensaje que envían cerca del empresario. Quienes mencionan a Brito como opción destacan que, tiempo atrás, haya sido el propio Mauricio Macri quien mencionó su nombre como opción política dentro del empresariado nacional. Su paso por la presidencia de River (2021-2025) también lo ubica en un lugar de privilegio.

Brito 1 Jorge Brito.

Monzó lo quiere en unas PASO grandes, con todo el peronismo y otras expresiones no contenidas en el PJ adentro. Es una tesis que también, desde otro lugar, suelta Sergio Massa. El partido de fútbol de dirigentes massistas con intendentes que se jugó en San Vicente el último domingo tiene esa lectura, aunque mirando a la Gobernación bonaerense que dejará Kicillof en 2027: jueguen todos.

La relación entre Brito y Massa es ultraconocida. El banco Macro, propiedad del empresario, es el main sponsor del club Tigre desde hace años, cuando el exministro de Economía era presidente del club. Fútbol y política.

massa macro Sergio Massa.

¿Avenida del medio o frente nacional?

Fuentes del entorno de Monzó evitan hablar de "avenida del medio" o "tercera vía". Consideran que debe ampliarse el menú de opciones con el peronismo adentro, en el cual Kicillof se presenta con algo de ventaja y ya construye de postulación. Monzó, presidente de la Cámara de Diputados de la Nación en la era macrista, viene sumando fotos y reuniones con fuerzas políticas y bloques legislativos que enfrentaron al gobernador en los últimos años, pero que ahora podrían confluir.

Pichetto Monzo UyL Emilio Monzó y Miguel Ángel Pichetto con legisladores provinciales.

Como publicó este portal, el bloque de senadores Unión y Libertad se juntó con Monzó y Pichetto hace un mes en el anexo de la Cámara de Diputados bonaerense. Explican en aquella tribu que si el gobernador se alejara de la izquierda y girara hacia el centro, podrían confluir con él en un armado bonaerense que apuntale su candidatura presidencial. Es el sector que lidera el exarmador libertario Carlos Kikuchi, hace largo tiempo enemistado con Milei y Karina Milei. Integra un bloque de tres bancas en el Senado y es referencia de otras cinco en Diputados.

A esa tribuna legislativa hay que sumar a Silvina Vaccarezza, diputada provincial de Cambio federal que está en alianza con el sector de la UCR que lidera Maximiliano Abad. El 20 de abril confluirán en una actividad esos dos partidos y la Coalición Cívica para presentar su plan de reforma política para Buenos Aires. Una de las disertantes será Silvia Lospennato, aunque el PRO no impulsa ese encuentro y nadie más del partido amarillo vaya a participar. Con todo, Vaccarezza es una mujer referenciada en Monzó y ligada al agro, que busca acercar posiciones entre todos estos actores.