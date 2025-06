Javier Milei y Maximiliano Pullaro negocian en secreto por el blanqueo de los dólares del colchón

No es un secreto que en la Bota no cayó bien el pomposo “plan de reparación histórica de los ahorros de los argentinos”. Concretamente, la suba a $50 millones del piso a partir del cual los bancos deben reportar las operaciones fue vista como una medida necesaria y beneficiosa, pero a través de la cual se le puede facilitar el trabajo a los actores del microtráfico , el que realmente afecta a los suburbios rosarinos. “Si en los barrios matan por $500 mil pesos, $50 millones son 100 sicarios”, dimensionan en un despacho de la Casa Gris .

Una conversación tensa

El tono de esa conferencia no cayó bien en la Casa Rosada y motivó una tensa conversación telefónica entre Olivares y Juan Pazo. Durante la comunicación, el titular de la ARCA le reclamó al santafesino por algunas de las frases dichas frente al periodistmo y se quejó de supuestos dichos públicos en el mismo sentido por parte del propio Pullaro. El ministro de Economía le señaló que el gobernador no se había referido al tema y le explicó la postura provincial: no está en contra de las medidas, pero sí pretende establecer controles especiales que no impliquen una mayor regulación.