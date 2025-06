Dólar colchón: qué dice el acuerdo que Rolando Figueroa y Alberto Weretilneck firmaron con la Casa Rosada

LIBERTARIOS VS. FEDERALES

Además, las provincias firmantes no incorporarán regímenes de información adicionales, que impliquen una carga burocrática y administrativa excesiva a la ciudadanía; como así también revisar los regímenes existentes a fin de contribuir a la celeridad, sencillez, eficacia y eficiencia de los trámites.

Además, ambas partes acordaron mantener los compromisos asumidos previamente, fortaleciendo los mecanismos y sistemas de intercambio de información.

No trascendieron precisiones respecto de las sanciones que pudieran caberle a quienes utilicen divisas no declaradas para efectuar operaciones comerciales, ya que la flexibilización de los controles no modifica las leyes vigentes para prevenir la evasión y el lavado de dinero.

La letra chica del plan "dólar colchón"

En los considerandos del acuerdo se indica que “el plan de simplificación y desregulación general que se encuentra llevando adelante el gobierno nacional requiere que se adopten medidas tendientes a reducir la excesiva carga burocrática y administrativa que pesa sobre los ciudadanos y que se procure establecer mecanismos que garanticen el funcionamiento eficiente de la Administración Pública Nacional”.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/Weretilneck/status/1930015884052979973&partner=&hide_thread=false RÍO NEGRO ADHIERE AL NUEVO RÉGIMEN DE INTERCAMBIO FISCAL



Junto al jefe de Gabinete @GAFrancosOk y Juan Pazo, director ejecutivo de @ARCA_informa, firmamos el convenio que establece un nuevo esquema de intercambio de información fiscal entre Nación y provincias.



Desde Río Negro… pic.twitter.com/3XhEJHAw6s — Alberto Weretilneck (@Weretilneck) June 3, 2025

También se expresa que el Poder Ejecutivo Nacional dictó el 22 de mayo el Decreto N°353, con el objetivo de desarrollar un programa que facilite la inversión en bienes, incluyendo aquellos registrables y de capital, como herramienta complementaria para fortalecer el proceso de formalización y dinamizar la actividad económica.

Se explica que, al efecto, se dispuso “la simplificación y desregulación de todos los trámites involucrados en la inversión y en la adquisición de bienes, en el marco de los estándares, las buenas prácticas, guías y pautas actualmente vigentes, de conformidad con los compromisos internacionales asumidos por la República Argentina”.

La reunión de los gobernadores

La rúbrica del acuerdo se produjo tras la reunión que los mandatarios mantuvieron con una veintena de sus pares en la sede del Consejo Federal de Inversiones (CFI), donde acordaron solicitar una reunión con el presidente Javier Milei para debatir una reforma fiscal federal y reclamar el impulso de obras públicas.

Tras el cónclave, Figueroa y Weretilneck se reunieron con Francos y Pazo, junto a los gobernadores Claudio Poggi (San Luis), Leandro Zdero (Chaco) y Marcelo Orrego (San Juan), quienes también adhirieron a la iniciativa oficial.