Dictadura y democracia, medio siglo después del golpe

Desde la semana pasada, Letra P viene publicando una serie de notas que buscan promover un espacio de reflexión sobre lo que ocurrió en la Argentina a partir del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, que dio inicio a la dictadura más atroz de la historia nacional.

No es un ejercicio historiográfico. El espíritu de esta producción especial, que está reunida aquí , es revisitar ese proceso trágico desde el presente: qué registro tiene hoy la sociedad de aquellos hechos, del contexto y las condiciones que derivaron en el asalto al orden institucional por parte de las Juntas Militares y de sus consecuencias políticas, sociales y económicas.

En la coyuntura actual, marcada por la emergencia -en la Argentina como parte de un fenómeno global- de fuerzas de derecha extrema que interpelan a la democracia como sistema de gobierno y pacto de convivencia, que niegan el terrorismo de Estado o, de mínima, suscriben la teoría de los dos demonios; y que replican el modelo económico instaurado por la dictadura, actualizan la relevancia de los hechos ocurridos hace ya medio siglo, que tienen un impacto clave en el juego actual de la democracia, justamente, por resultarles lejanos y hasta ajenos a las generaciones de compatriotas más jóvenes.

Fan de la información, Gabriela Pepe se recuesta en estudios científicos para explorar ese terreno en dos notas que arrojan interesantes conclusiones. En la que publicó primero , refleja un escenario alentador surgido de una investigación de la UBA y el CELS que recoge un Amplio consenso social contra la dictadura militar y fuerte respaldo a los juicios y la democracia. En el segundo artículo , construido a partir de los resultados de seis focus groups realizados por la consultora PRISMA para Letra P , aparecen acuerdos, pero también saltan las diferencias, de ninguna manera menores, que tensionan la convivencia entre votantes de Javier Milei y el sector del electorado que reúne a quienes en las legislativas de 2025 se inclinaron por el peronismo y la izquierda trotskista, las dos expresiones más nítidas de la oposición. En los métodos y las razones de la dictadura está el germen de una grieta que expresa desacuerdos profundos.

Con su mirada panorámica para el análisis y la ayuda de palabras autorizadas, Marcelo Falak amplía el foco para poner la coyuntura nacional en el mapamundi y se pelea con el optimismo que surge de algunos estudios cuantitativos de opinión pública que, sospecha y comprueba con las cuali encargadas por Letra P , esconden el huevo de la serpiente. La democracia interpelada: el fenómeno global y el caso Milei , titula un ensayo que arranca incomodando con una pregunta necesaria: "¿Cómo se entiende que la misma sociedad que responde así en las encuestas (en las que surgen los consensos de reprobación de la dictadura) haya votado ya dos veces a un gobierno abiertamente negacionista como el de Milei y Victoria Villarruel ?

Dictadura - Menem - Milei: es la economía

Certero, Esteban Rafele recuerda: "Es la economía". Y resuelve de la mejor manera el desafío de explicar el que acaso sea el nudo central, el corazón del proceso que quebró en dos la historia contemporánea argentina y cobra dramática actualidad en la Argentina de 2026: le pone carne y hueso al desmantelamiento del aparato productivo nacional a partir de la instauración de un modelo de apertura irrestricta de las importaciones y acumulación financiera. La historia, en este caso, la cuentan los sobrevivientes: los Lo Russo, una familia que dejó la piel en la gestión de una pyme industrial en la dictadura y en su réplica menemista y ahora padece la remake libertaria, que la empuja a amargos debuts en el arte de pedalear deudas con proveedores y suspender personal.

taller baigorria aldo y belen lo russo Dictadura - Menem - Milei: un modelo en capítulos y el drama de una pyme industrial contado por sus dueños. Foto: Pablo Cuarterolo.

Memoria, Verdad y... ¿cuánta Justicia?

Ailín Bullentini, la periodista que hizo una causa personal de la cobertura de los juicios por los crímenes de lesa humanidad perpetrados por la dictadura, actualiza el balance de un proceso que, "a pesar de las provocaciones, el negacionismo y el reivindicacionismo" del actual gobierno, le dio a la democracia argentina "una marca propia que mostrar, un activo difícil de discutir, una de las políticas más consistentes, persistentes y excepcionales del ciclo abierto en 1983", y "no por declamación, sino por volumen, continuidad y efectos", celebra. También, hace inventario de las piedras que hicieron sinuoso el camino de búsqueda de la Verdad y de lo que falta hacer para terminar de cerrar heridas que sangran en miles de personas que esperan la reparación de la Justicia.

Mapa de juicios y sentencias por delitos de lesa humanidad de la dictadura al 24 de marzo de 2026 Mapa de juicios y sentencias por delitos de lesa humanidad de la dictadura militar al 24 de marzo de 2026

En combo con la nota de Ailín, para entender de qué habla cuando habla de negacionismo y reivindicacionismo, Guillermo Villarreal perfila con distinguidísima pluma a "la generala Villarruel" y le corre el velo a lo que queda agazapado en el subsuelo de la patria verde oliva, en "la trinchera de la guerra con Milei", "a la espera de una crisis". Describe la "disputa por el voto militar" y "las jinetas del indulto", descifra "la red de lealtades castrenses" y revela detalles del plan "Proyección 2027" que se cuece en cuarteles y altares de la ultraderecha católica.

Las otras trincheras: hacer periodismo en la dictadura

Dos periodistas de esa raza que los nostálgicos añoran, próceres del oficio de escribir la historia, hacen sendos aportes invalorables al desafío de alumbrar la oscuridad para que esas generaciones que sienten la dictadura lejana y hasta ajena puedan tomar dimensión de la tragedia que ocurrió en la Argentina a partir del 24 de marzo de 1976, durante siete años, ocho meses y 16 días.

En una crónca estremecedora de Los años que vivimos en peligro, Rubén Furman rescata los nombres de los colegas que se jugaron la libertad y la vida en cada pregunta, en cada cobertura, en cada noticia que desafiaba al imperio de la represión ilegal desatada.

En su Relato casi novelado sobre un periodismo bajo las botas, Julio Petrarca narra el terror en primera persona: la noche del golpe en una redacción, la ciudad sitiada, el arte de gambetear la censura y la angustiosa experiencia de cubrir Malvinas bajo amenaza.

Martín Becerra, periodista y académico, explorador de los intersticios de las corporaciones mediáticas en su jerarquía de factores de poder y boxeador amateur, pega fuerte en un ensayo en el que advierte que "por algo será". "La hipótesis de que la sociedad fue embaucada es consoladora, porque exculpa a las personas de a pie, pero es falsa", zamarrea para calibrar la influencia de los medios en la construcción de la opinión pública y, específicamente, de las condiciones sociales de posibilidad del golpe del 76.

Tribuna Letra P: una dictadura, una democracia, múltiples miradas

Además de las notas producidas por su redacción, Letra P viene publicando un conjunto de columnas de opinión firmadas por referentes del más amplio espectro ideológico de la política y las dirigencias social, sindical y empresaria; una tribuna montada con la vocación de generar un debate que, a contramano del clima de crispación e intolerancia imperante, que obtura la confrontación constructiva de pareceres y, mucho más, la formación de consensos, refleje la diversidad de pensamientos que complejiza la conversación pública sobre un asunto de máxima sensibilidad.

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En uno de esos artículos, Emilce Moler, sobreviviente de La Noche de los Lápices, convoca con gran lucidez a no "imponer relatos cerrados" y a permitir "que surjan preguntas, tensiones y debates". Si ella, que sufrió en su carne adolescente las violencias más extremas, puede hacerlo, ¿qué excusas tendríamos los demás?

"La memoria no es una herencia automática", explica Emilce para enseñar el sentido estratégico de su exhorto. "No se transmite de generación en generación como si fuera un objeto que pasa de mano en mano", sino que "es una construcción política, social y cultural que debe ser renovada permanentemente", explica.

"La democracia no está garantizada para siempre", advierte, sostiene que "se construye, se defiende y se vuelve a construir, una y otra vez", e invita a "volver a contar, con paciencia y con verdad, todo aquello que creímos que ya estaba dicho".

Con esta producción especial, Letra P recoge ese guante con la esperanza de aportar su grano de arena.