Live Blog Post El Gobierno profundiza el relato y difunde un video sobre su "historia completa" de la dictadura Al cumplirse 50 años del golpe militar de 1976, el Gobierno difundió un video institucional para fijar su posición sobre el 24 de marzo, al que define como una fecha que exige “conocer la historia completa, de ambos lados y sin mentiras”. El material audiovisual reúne testimonios que apuntan a revisar el pasado reciente y cuestionar lo que considera un relato incompleto sobre la última dictadura.

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La primera voz del adelanto es la de Miriam Fernández, nieta apropiada durante el terrorismo de Estado que recuperó su identidad en 2017. “Para sanar en este país y como ciudadanos, tenemos que contar la historia verdadera”, afirma.

En esa línea, sostiene que en la reconstrucción del golpe “hubo muchas cosas que no se contaron” y otras que “se taparon”, en sintonía con el enfoque que impulsa la administración de Javier Milei.

Embed - Las víctimas que quisieron esconder | Día de la Memoria. Completa. Fernández también remarca su experiencia personal como parte de ese proceso. “La historia me puso en un camino de estar de un lado y del otro, de conocer una historia y conocer la otra”, plantea, y subraya la necesidad de que se cuente “la historia completa”. Su testimonio funciona como uno de los ejes del mensaje oficial para reabrir el debate sobre la memoria de la dictadura.

El video suma además la voz de un hijo del coronel Argentino del Valle Larrabure, secuestrado en 1974 por el ERP, quien destaca la duración del cautiverio —372 días— y llama a “la unión y la reconciliación de los argentinos”. El material completo se difunde en una jornada atravesada por movilizaciones y actos, en un contexto en el que organismos de derechos humanos advierten sobre un clima de negacionismo.