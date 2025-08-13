La cena de Javier Milei con diputados de LLA y el PRO: coucheo para TV y avant premier de Francella

El presidente Javier Milei recibió este martes en la Quinta de Olivos a un grupo de integrantes de los bloques de La Libertad Avanza y del PRO en Diputados para bajar línea sobre cómo proteger vetos presidenciales y hacer campaña electoral. Estuvo acompañado de Santiago Caputo , jerarquizado como estratega discursivo luego de ser marginado de las listas.

El Presidente ofreció empanadas, hizo un coucheo para responder preguntas en televisión y puso como ejemplos frases de algunos de los presentes en sus intervenciones mediáticas. La cena se cerró con la proyección de la película Homo Argentum, que protagoniza Guillermo Francella . "Va a dar que hablar", dijo Milei sobre el film, confirmando la sintonía del actor con su gestión. El jefe de Estado también recomendó leer el libro Parásitos Mentales, de Alex Kaiser .

A la mesa se sentó un selecto grupo legislativo, de no más de 20 personas. Lo encabezó Martín Menem y lo completaron por La Libertad Avanza Gabriel Bornoroni , Nadia Márquez , Romina Diez , Lilia Lemoine , Santiago Santurio y Manuel Quintar , entre otros.

Por el PRO llegó un contingente liderado por Cristian Ritondo , Silvana Giudici , Sabrina Ajmechet y Alejandro Finocchiaro . Los radicales con peluca fueron representados por Pablo Cervi . Su presencia confirmó que tiene altas chances de integrar la lista del oficialismo.

Fuentes de LLA anticiparon que fue la primera de una larga lista de reuniones que habrá con dirigentes oficialistas para bajar línea para la campaña. "Tenemos que dar una batalla cultural difícil", afirmó Milei en su discurso de más de dos horas. Caputo hizo breves acotaciones, la mayoría para asentir las frases del jefe de Estado. "Eso es lo que hay que decir", se escuchó varias veces.

Las empanadas de Javier Milei

El encuentro se mantuvo en total secreto y recién se filtró a la prensa por la noche, cuando los móviles televisivos se acercaron a Olivos. Milei hizo alusión a sus recientes vetos a las leyes para aumentar las jubilaciones y declarar la Emergencia en Discapacidad.

Esquemático, sus argumentos no fueron muy diferentes a la letra chica de sus decretos, con alusiones permanentes a la necesidad de sostener un equilibrio fiscal. Sobre jubilaciones, recordó que hay cada vez más trabajadores activos y el sistema no puede financiar a beneficiarios que no completaron sus aportes. En cuanto a Discapacidad, reiteró que hay pensiones truchas que alteran el sistema.

"En privado, Milei dice lo mismo que en público con un poco menos de efusividad. Está muy convencido del rumbo", contó, a Letra P, uno de los asistentes, que asegura haberse reservado el dato de la reunión durante días. Es que muchos diputados de La Libertad Avanza se molestaron al enterarse del encuentro al que no habían sido invitados y le tiraron la bronca a sus colegas. Pronto supieron que no tardarán en ser convocados.

El Presidente se mostró interesado en una campaña electoral efectiva, en la que su tropa no se deje llevar por lo que definió como "un discurso destructivo" de la oposición. "Va a ser así todos estos meses", trató de tranquilizar a sus dirigidos Milei, mientras comía una empanada.

Agenda difícil en el Congreso

La reunión del Presidente con sus legisladores se justifica en el doble escenario que tendrá la campaña, que además de dirimirse en los medios de comunicación, redes sociales y actos públicos; tendrá un correlato en el Congreso, con una agenda de la oposición que marcha sobre ruedas.

Este martes, poco antes de la cumbre de Olivos, hubo acuerdo para reactivar la comisión investigadora del caso $Libra, con una resolución que se votará en la próxima sesión, junto a los proyectos que piden los gobernadores para sumar fondos a sus arcas. La convocatoria no tiene fecha y podría ser el miércoles.

En el Senado, la reunión con legisladores se justifica en la agenda para sancionar proyectos rechazados por Milei, como el aumento presupuestario a las universidades y la emergencia en pediatría. La sesión será el 21 y también se eliminarían decretos firmados para achicar al Estado. Tal vez la próxima reunión de Milei, sea con miembros de la cámara alta, la más esquiva.