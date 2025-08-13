HÉROES SE BUSCAN

La cena de Javier Milei con diputados de LLA y el PRO: coucheo para TV y avant premier de Francella

El Presidente inició una tanda de reuniones con legisladores oficialistas y aliados. Pidió batalla cultural y fundamentó los vetos. Cine y empanadas.

Letra P | Mauricio Cantando
Por Mauricio Cantando
Javier Milei cenó con diputados propios y aliados (foto de archivo)

Javier Milei cenó con diputados propios y aliados (foto de archivo)

El presidente Javier Milei recibió este martes en la Quinta de Olivos a un grupo de integrantes de los bloques de La Libertad Avanza y del PRO en Diputados para bajar línea sobre cómo proteger vetos presidenciales y hacer campaña electoral. Estuvo acompañado de Santiago Caputo, jerarquizado como estratega discursivo luego de ser marginado de las listas.

Notas Relacionadas
Mal día para Martín Menem y La Libertad Avanza. 
CONGRESO | DIPUTADOS

Golpe a Milei: la oposición reactivó la investigación de $LIBRA y volteó decretos de Sturzenegger

Por  Mauricio Cantando

El Presidente ofreció empanadas, hizo un coucheo para responder preguntas en televisión y puso como ejemplos frases de algunos de los presentes en sus intervenciones mediáticas. La cena se cerró con la proyección de la película Homo Argentum, que protagoniza Guillermo Francella. "Va a dar que hablar", dijo Milei sobre el film, confirmando la sintonía del actor con su gestión. El jefe de Estado también recomendó leer el libro Parásitos Mentales, de Alex Kaiser.

A la mesa se sentó un selecto grupo legislativo, de no más de 20 personas. Lo encabezó Martín Menem y lo completaron por La Libertad Avanza Gabriel Bornoroni, Nadia Márquez, Romina Diez, Lilia Lemoine, Santiago Santurio y Manuel Quintar, entre otros.

Por el PRO llegó un contingente liderado por Cristian Ritondo, Silvana Giudici, Sabrina Ajmechet y Alejandro Finocchiaro. Los radicales con peluca fueron representados por Pablo Cervi. Su presencia confirmó que tiene altas chances de integrar la lista del oficialismo.

Fuentes de LLA anticiparon que fue la primera de una larga lista de reuniones que habrá con dirigentes oficialistas para bajar línea para la campaña. "Tenemos que dar una batalla cultural difícil", afirmó Milei en su discurso de más de dos horas. Caputo hizo breves acotaciones, la mayoría para asentir las frases del jefe de Estado. "Eso es lo que hay que decir", se escuchó varias veces.

Las empanadas de Javier Milei

El encuentro se mantuvo en total secreto y recién se filtró a la prensa por la noche, cuando los móviles televisivos se acercaron a Olivos. Milei hizo alusión a sus recientes vetos a las leyes para aumentar las jubilaciones y declarar la Emergencia en Discapacidad.

Esquemático, sus argumentos no fueron muy diferentes a la letra chica de sus decretos, con alusiones permanentes a la necesidad de sostener un equilibrio fiscal. Sobre jubilaciones, recordó que hay cada vez más trabajadores activos y el sistema no puede financiar a beneficiarios que no completaron sus aportes. En cuanto a Discapacidad, reiteró que hay pensiones truchas que alteran el sistema.

"En privado, Milei dice lo mismo que en público con un poco menos de efusividad. Está muy convencido del rumbo", contó, a Letra P, uno de los asistentes, que asegura haberse reservado el dato de la reunión durante días. Es que muchos diputados de La Libertad Avanza se molestaron al enterarse del encuentro al que no habían sido invitados y le tiraron la bronca a sus colegas. Pronto supieron que no tardarán en ser convocados.

El Presidente se mostró interesado en una campaña electoral efectiva, en la que su tropa no se deje llevar por lo que definió como "un discurso destructivo" de la oposición. "Va a ser así todos estos meses", trató de tranquilizar a sus dirigidos Milei, mientras comía una empanada.

Agenda difícil en el Congreso

La reunión del Presidente con sus legisladores se justifica en el doble escenario que tendrá la campaña, que además de dirimirse en los medios de comunicación, redes sociales y actos públicos; tendrá un correlato en el Congreso, con una agenda de la oposición que marcha sobre ruedas.

Este martes, poco antes de la cumbre de Olivos, hubo acuerdo para reactivar la comisión investigadora del caso $Libra, con una resolución que se votará en la próxima sesión, junto a los proyectos que piden los gobernadores para sumar fondos a sus arcas. La convocatoria no tiene fecha y podría ser el miércoles.

En el Senado, la reunión con legisladores se justifica en la agenda para sancionar proyectos rechazados por Milei, como el aumento presupuestario a las universidades y la emergencia en pediatría. La sesión será el 21 y también se eliminarían decretos firmados para achicar al Estado. Tal vez la próxima reunión de Milei, sea con miembros de la cámara alta, la más esquiva.

Temas
Notas Relacionadas
Cadena nacional de Javier Milei. 
CADENA NACIONAL

Milei intentará "amurallar" el equilibrio fiscal con una ley que prohíba leyes

Después del revés en Diputados, el Presidente anunció que enviará un proyecto al Congreso para "penalizar" la aprobación de normas que pongan en jaque el déficit cero.
Juliana Di Tullio, Anabel Fernández Sagasti y José Mayans, referentes de Unión por la Patria en el Senado. 
REBELIÓN EN EL NIDO DE RATAS

Problemas para Milei: la oposición fijó agenda para eliminar decretos de Sturzenegger y conseguir leyes

El Senado sesionaría el 21. Universidades y Garrahan, en agenda. Están los votos para darle un nuevo golpe al Gobierno al inicio de la campaña.

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

Con la boleta de Fuerza Patria habilitada Axel Kicillof desembarca en Morón en medio de la tensión
ELECCIONES | 7 DE SEPTIEMBRE

Fuerza Patria tiene lista en Morón, pero Ghi y Sabbatella siguen en guerra total

Por  Macarena Ramírez
El intendente de Luján fue e votado en el distrito desde la recuperación democrática
PARTIDO LIQUIDADO

Luján: con el mileísmo estallado, el intendente Boto camina cómodo rumbo a septiembre

Por  María Eugenia Suárez
Facundo Manes.
ELECCIONES | 26 DE OCTUBRE

Por qué Manes se muda de Buenos Aires a la Ciudad: las cinco razones

Por  Juan Rubinacci
Corrientes: la estrategia de Tincho Ascúa para saltar la pelea entre Valdés y Milei y llegar al ballotage.
ELECCIONES | 31 DE AGOSTO

Cómo es el plan de Tincho Ascúa para saltar la pelea entre Valdés y Milei y llegar al ballotage en Corrientes

Por  César Pucheta