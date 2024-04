Javier Milei en Twitter: "El periodismo se ha corrompido, ensuciado y prostituido"

El mandatario aseguró que el periodismo se acostumbró "a que deben ser tratados como profetas de la verdad única e incontrastable, a los que no se puede criticar, ni desmentir, ni corregir" y que el problema con quienes integran La Libertad Avanza es que no le deben "nada a nadie", no tienen "negocios con nadie" y que no se quedarán "callados frente a las operaciones, la mentira, la calumnia, la injuria o la difamación".