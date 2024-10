Javier Milei quedó habilitado a vetar, pero perdió el control de la agenda

Pero hay varias debilidades expuestas en el oficialismo que el Presidente debería atender. La principal es que, como adelantó esta columna, la oposición dialoguista que le permitió sancionar la ley ómnibus y la reforma fiscal no aportó a una mayoría automática para facilitar el plan de Gobierno. Por el contrario, un grupo interactúa con Unión por la Patria y logra cuórum para aprobar leyes que, se veten o no, alcanzan para dominar la agenda y obligar a Milei a dar explicaciones.

La Libertad Avanza sólo tiene de aliado fijo al PRO, liderado por Mauricio Macri , quien con la fortaleza que le da ese lugar cobra cada vez más caro ese rol. Milei le encomendó a Santiago Caputo lidiar con los caprichos del expresidente antes de cada sesión para no volver a transpirar tanto. Quiere preservar de esa tarea a Karina Milei , encargada de tensar con el líder del PRO por el armado electoral 2025. No será un equilibrio fácil.

La demora del PRO en definir una posición para la sesión expuso el liderazgo de Macri y abrió el juego a bilaterales muy duras entre Francos y gobernadores aliados, que no hubieran sido tan ásperas si el respaldo amarillo hubiera sido confirmado de antes.

Con el reloj de arena, el ministro coordinador tuvo que ajustar cuentas con el líder misionero Carlos Rovira y los gobernadores Claudio Vidal (Santa Cruz), Gustavo Sáenz (Salta), Raúl Jalil (Catamarca) y Osvaldo Jaldo (Tucumán), entre otros. Piden desde ATN, hasta la terminación de obras pendientes. Nada es gratis, como dice el Presidente.

Miguel Ángel Pichetto - Diputados - Sesión veto a universidades Miguel Ángel Pichetto, diputado de Encuentro Federal, durante el debate de las universidades.

El ritual de Rovira -legislador provincial y dueño de todas las lapiceras de Misiones- merece una serie en Netflix: se comunica con sus cuatro dirigidos el día de la votación por un chat encriptado y da órdenes. Para esta sesión pidió una abstención para blindar el veto y logró arrastrar al diputado peronista Alberto Arrúa, quien había anunciado que rechazaría la medida presidencial. Se creyó autónomo y al parecer no lo era.

Junto al jefe del PRO, Cristian Ritondo, Menem hizo minuto a minuto el poroteo desde su despacho, con la certeza de no poder alcanzar el tercio del recinto (86 votos), lo que lo obligaba a negociar ausencias funcionales. La dupla logró una victoria al límite, pero victoria al fin. El aporte de los cuatro radicales fue decisivo y es tal vez el activo que más deba agradecer Milei.

El saldo negativo es que el Gobierno no evitó que en un Congreso hiperfragmentado surgiera una alianza opositora, sin etiqueta ni fotos conjuntas, pero capaz de negociar en las sombras leyes que erosionan la administración libertaria. Se nutren de causas nobles, como jubilaciones y educación superior, y logran movilizar a la sociedad civil.

Es por eso que la atención de la Casa Rosada no debería estar tanto en la polarización ideológica del recinto sino en el surgimiento de actores políticos que empezaron a influir en el Congreso, como las universidades, convertidas en fuerzas vivas que nadie puede controlar. De hecho, para evitar esta situación, los rectores pisaron tres meses la ley de financiamiento, hasta que vieron que no había plata. Fue un gesto que Milei no supo ver.

El debate público por la autonomía universitaria tiene al Gobierno en minoría parlamentaria y se centra en si la gratuidad está en riesgo. Milei se esfuerza en dejar claro que no, pero la multiplicidad de actores de la educación superior lo acusa de pagar malos sueldos para bajar la palanca. El Presidente contraataca con denuncias de desmanejos financieros. Por ahora, no sale de una postura defensiva.

La mayoría opositora

La mayoría opositora silenciosa de la oposición quedó expuesta al final de la sesión del miércoles, cuando los referentes de Encuentro Federal, Unión por la Patria, la Colación Cívica y la izquierda, jugaron de memoria para imponer el tratamiento en comisiones de una citación Toto Caputo a exponer sobre el Presupuesto; y tres plenarios para dictaminar un proyecto que limite los DNU.

El acuerdo, en realidad, es parte de diálogos intramuros que coordinan Nicolás Massot y Emilio Monzó, capaces de hablar de igual a igual con todas las fuerzas del Congreso. Les sobra oficio.

El próximo paso que darán es intentar una modificación de la ley de inteligencia, una de las áreas más favorecidas en el Presupuesto 2025. Usarán la misma mayoría que eliminó el DNU que aumentaba en $ 100 mil millones los fondos reservados el organismo. La Libertad Avanza trató de bloquear la sesión y se levantó de sus bancas. Fue acompañada por el PRO y algunos radicales ligados a gobernadores, pero no alcanzó.

Diputados - Sesión veto a universidades Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados.

Miguel Pichetto, jefe de EF, también se paró, porque se había comprometido en la reunión de labor parlamentaria que no habría emplazamientos. Sus pares no lo tuvieron en cuenta. Como nunca dejó de haber cuórum, Menem se rindió y trajo a los suyos a votar a mano alzada y aceptar la derrota.

El riojano celebró el blindaje del veto después de la sesión, pero también pidió cuentas finas para evitar un cierre como el que tuvo. “Queremos empezar a saber a quien controla Massot”, dijo el presidente de la cámara baja mientras festejaba el veto junto a Ritondo, con quien coordinó cada detalle de la negociación.

Presión de Menem

El riojano le envió un mensaje a la Casa Rosada: ya no puede haber ministros que ignoren los reclamos amarillos cuando redacten un proyecto de ley. El dardo fue dirigido a Federico Sturzenegger, quien no tuvo en cuenta las iniciativas del PRO para redactar la ley de hojarascas, que envió este viernes.

Se trata de un proyecto para borrar y modificar normas viejas que -según él- suman burocracia, que tendría respaldo en el Congreso, aunque tal vez reciba más correcciones que si hubiera sido escrito en diálogo diario con referentes legislativos.

El proyecto aún no tiene agenda de tratamiento. El funcionario se lo presentó al bloque radical de la cámara baja e intentó repetir el trámite con el PRO en la Casa Rosada, hace quince días, pero chocó con un Ritondo enfurecido, por las acusaciones de Patricia Bullrich al bloque amarillo de la Legislatura porteña de una supuesta sociedad con el kirchnerismo. El diálogo fue imposible.

Tratará de retomarse el lunes, pero el expresidente del Banco Central deberá estar dispuesto a ceder -y mucho- el cartel del rey desregularizador. Macri no se lo regalará tan fácil.

Semáforo del Presupuesto

El debate del Presupuesto 2025 será similar al de la ley ómnibus, con una comitiva de funcionarios en diálogo permanente con los bloques opositores no peronistas, en la búsqueda de un texto de consenso.

La única diferencia es que esta vez habrá un trabajo concomitante entre las dos cámaras del Congreso para evitar que el Senado luego quiera hacer modificaciones, como ocurrió con las otras dos iniciativas.

La primera reunión de comisión con los secretarios Carlos Guberman (Hacienda) y Pablo Quirno (Finanzas) fue amena, sin cruces fuertes, aunque con una serie de reclamos que los funcionarios deberán revisar.

Cristian Ritondo - Diputados - Sesión veto a universidades Cristian Ritondo, diputado del PRO.

Massot advirtió que se viene un recorte de excepciones fiscales (gastos tributarios) y de partidas en áreas favorecidas como la SIDE y la secretaría general, que controla Karina Milei. Guberman sólo pidió déficit cero y no se animó a entrar en detalles. Con ese ahorro fiscal, EF reclamará un refuerzo a las universidades. Monzó y Oscar Carreño pidieron citar a los rectores.

La UCR ya armó su semáforo, una modalidad inaugurada en la ley ómnibus. Los artículos en rojo, que pide eliminar, son el 68 (derogación de movilidad de la asignaciones familiares) el 69 (ratificación de la movilidad jubilatoria, donde pedirán una suba del 8%), el 27 (elimina la obligación de invertir el 6% el PBI en educación) y el 22 (asigna $1.500 millones a la ley de bosques e incumple mínimo el 0,3% del presupuesto).

Además, el radicalismo pedirá cambiar el artículo 1, que obliga a mantener el equilibrio fiscal a cómo dé lugar: reclama una mayor claridad en su redacción. La UCR también pide subas en los fondos asignados a la cajas previsionales (artículo 59) y, como era de esperar, una reescritura del 17, que habilita a Milei a retacear fondos a universidades cuando lo disponga. Los partidos provinciales se mantienen en silencio, a la espera de nuevas bilaterales con Francos. Tienen motivos para pedir.

Los pliegos de la Corte

Con Victoria Villarruel de gira por Europa, donde tiene prevista una visita al Vaticano para entrevistarse con el papa Francisco, el Senado estuvo casi desértico la última semana y no tiene agenda de peso para los próximos días, además del seguimiento en tiempo real del debate presupuestario que hacen los jefes de bloque.

Tal vez por la molestia que ocasionó la gira inconsulta de Villarruel, quien se reunió con referentes políticos sin una previa charla con Milei para saber si complicaba alguno de sus planes, un hecho inédito para una segunda autoridad de un Gobierno, desde la Casa Rosada informaron la idea de reflotar la negociación por los pliegos de los candidatos a jueces de la Corte, Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla.

Los números difundidos en el Gobierno son los que había hace un mes, cuando el jefe de LLA, Ezequiel Atauche, estuvo cerca de conseguir las diez firmas para el dictamen de Lijo. No pudo romper la unidad de Unión por la Patria, donde quisieron suscribir el sanjuanino Sergio Uñac y la santiagueña Claudia Ledesma. Iban a compensar los rechazos de Carolina Losada (UCR) y Carmen Álvarez Rivero (PRO).

El pliego de García Mansilla estaba unas firmas más abajo. De todos modos, los dictámenes no dicen mucho, porque requieren dos tercios del recinto para prosperar. Es necesario un pacto entre el Gobierno y el peronismo, que Caputo intentó y no logró. La coyuntura electoral complica más ese acuerdo, pero el asesor estrella no está dispuesto a rendirse.