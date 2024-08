Corte Suprema: el Gobierno asegura que hay acuerdo para dictaminar, pero UP y la UCR ponen condiciones

Los dictámenes son trámites necesarios, pero no decisivos. En el recinto se requieren los dos tercios de los presentes para nombrar un juez, una mayoría imposible de alcanzar por el Gobierno sin la ayuda de UP, donde sus voceros habituales niegan cualquier negociación con la Casa Rosada.

Este miércoles, la bancada volvió a exhibir su división : mientras que el kirchnerismo atacó a García-Mansilla, por su posición en contra de la ley del aborto, el jefe de la bancada, José Mayans , no asistió y por lo tanto perdió la firma. El formoseño no tendrá que anticipar una posición antes de ir al recinto.

La comisión tiene 17 miembros y se requieren nueve firmas para despachar. Según el bosquejo al que accedió Letra P, en el oficialismo aseguran que están las nueve firmas justas para despachar el pliego de García-Mansilla, mientras que para Lijo tienen los votos de sobra.

Las firmas para la Corte Suprema

El optimismo libertario no contrasta con la cautela que aportan desde la UP y la UCR. En cambio, sí se muestran más dispuestos a firmar aliados como Carlos Arce (Frente de la Concordia de Misiones), Carlos Espínola (Unidad Federal) y Juan Carlos Romero (Cambia Federal). Aunque estos dos últimos exigen algún compromiso de UP para sumarse. No les gusta el rol de aliados fallidos.

En LLA cuentan al dúo adentro y hasta se jactan de tener 12 firmas para el pliego de Lijo, que tendría respaldo de buena parte de UP. El oficialismo sólo cuenta como confirmado el rechazo de la catamarqueña Lucía Corpacci. También adelantó que no firmará la radical Carolina Losada y la macrista Carmen Álvarez Rivero.

El resto es plausible de negociación. UP, por caso, podría retacear firmas como mensaje al Gobierno de que avance en una ampliación de la Corte para sumar mujeres. Para el pliego de García-Mansilla las firmas para dictaminar son más difíciles de alcanzar y sólo es posible para el oficialismo llegar a los dos tercios en el recinto con una división de Unión por la Patria.

“Estamos justos porque los dialoguistas nos dan la espalda”, dijo a Letra P una autoridad del bloque libertario. Descartan contar también con la firma de Guadalupe Tagliaferi (PRO) y Martín Lousteau (UCR).

De todos modos, fuentes de la comisión de Acuerdos aseguraron a Letra P que no hay dictámenes presentados y pueden recibirse hasta el próximo recambio legislativo. Tiempo es lo que sobra.

Una traba en la negociación, como explicó Letra P, es que el Gobierno quiere firmar ambos dictámenes o ninguno. Tampoco acepta tratar los pliegos por separado en el recinto.

“Se impone otra negociación: ampliación de la Corte o reparto de cargos judiciales. Sino va a ser difícil”, sostuvo ante este medio uno de los radicales que se fue sin firmar.

García-Mansilla, acorralado

Como se esperaba, el candidato García Mansilla no la pasó bien en la audiencia y chocó con referentes de distintos bloques que le recriminaron haber militado contra la ley de interrupción voluntaria del embarazo.

“No hablé de toda la ley. Creo en que hay que distinguir entre despenalización y legalización”, aseguró el candidato a la Corte. “Si tuviera que decidir cualquier caso, se debería fallar conforme a derecho”, respondió ante la consulta de la kirchnerista Anabel Fernández Sagasti sobre qué votaría si le tocara decidir sobre el aborto en la Corte.

Otro momento incómodo para el académico fue cuando tuvo que explicar por qué alguna vez dijo que la dolarización puede ser anticonstitucional, un argumento que sostiene el presidente de la Corte, Horacio Rosatti.

“Si se confiscaran todos los ahorros sería inconstitucional. Pero no así si se hiciera un tratado de integración en el marco del artículo 75, inciso 24, debido a que el Mercosur asume que la moneda común es el dólar”, respondió a una pregunta de Martín Lousteau.

El radical también lo acorraló sobre su postura respecto al cambio climático, otro de los temas en los que García-Mansilla supo mostrarse reticente. “Es irrelevante lo que crea yo sobre el cambio climático, el Congreso ha legislado en la materia. No soy experto. No puedo más que aceptar lo que los expertos dicen que hay cambio climático”, se escabulló.

Luego el académico tuvo que aclarar que hay leyes vigentes que se deben cumplir. Una respuesta similar usó para diferenciarse del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, quien este martes desconoció la legislación sobre diversidad sexual.

Fernández Sagasti también lo obligó a responder ante una eventual planteo de inconstitucionalidad del Registro de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI). “Una ley no puede dejar atrás un artículo de la Constitución”.

La kirchnerista Juliana Di Tullio también lo incomodó cuando le preguntó su opinión ante una hipotética ley que pene el negacionismo. “Es una pregunta complicada. Nuestro sistema constitucional tiene una legislación robusta sobre libertad de expresión. Los delitos de negacionismo que se tipifican en Europa tienen una concepción distinta”, respondió.