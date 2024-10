Cómo organizó Victoria Villarruel la visita al papa Francisco que volvió a tensar su relación con Milei

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/nsotelolar/status/1844742032612303333&partner=&hide_thread=false El día de hoy me reuní con el Papa Francisco. Es bueno saber que la Iglesia siempre tiene las puertas abiertas a todos y que muchas veces se fogonean conflictos o interpretaciones contrarias a la verdad.



Fue un encuentro, en lo personal, inolvidable y que quedará por siempre en… pic.twitter.com/cdC7I4orDI — Nahuel Sotelo (@nsotelolar) October 11, 2024

La tensión diplomática no hizo más que sumar discordia entre Milei y Villarruel, cuya relación no empezó bien en diciembre y quedó casi fracturada con el conflicto bilateral con Francia que ocasionó la vicepresidenta, mediante un tuit que publicó para defender los cánticos de la selección de fútbol calificados de racistas en el país galo. El episodio provocó que Karina Milei deba pedir disculpas en la Embajada francesa. La titular del Senado no dió el brazo a torcer y todavía tiene ese post fijado en la apertura de su cuenta de Twitter.