Coimas en la ANDIS: quién es Miguel Calvete, el intermediario de Diego Spagnuolo

Miguel Ángel Calvete declaró este martes en Comodoro Py acusado de liderar una asociación ilícita que defraudó al Estado a través de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad ( ANDIS ), con Diego Spagnuolo como su director. Sin embargo, no es la primera vez que Calvete se enfrenta a la Justicia.

La historia de vida de Spagnuolo tiene capítulos para todos los gustos: desde sus encontronazos con la Justicia por explotación de la prostitución y por su relación con "los carapintadas" investigados en la causa AMIA hasta su excelente relación con los supermercadistas chinos, su paso por el Concejo Deliberante de La Matanza y su frustrado desembarco en la campaña electoral para la reelección de María Eugenia Vidal como gobernadora.

El abogado porteño de 60 años fue trasladado desde un penal para declarar porque está cumpliendo una condena de cuatro años de prisión por explotación de la prostitución en departamentos de su propiedad en la Ciudad de Buenos Aires, que dictó el Tribunal Oral en lo Criminal N°8 en 2019, pero continuó en libertad hasta el último viernes. Cuando sale el pedido de indagatoria por la causa de la ANDIS, la Justicia lo detuvo por la vieja condena, ya que la Cámara Nacional de Casación Penal y la Corte Suprema de Justicia rechazaron los recursos que había presentado.

“De las escuchas surge que tanto Miguel Ángel como Alejandro (su hermano) disponían sobre los inmuebles que estaban bajo su órbita y se beneficiaban de los pagos que efectuaban las prostitutas en condiciones desventajosas para ellas, porque les exigían prestaciones mucho más onerosas que las que se exigían para alquileres comunes”, habían detallado en el alegato del Ministerio Público Fiscal de esta causa y agregaron: "Cuestión que quedó demostrada no sólo en las escuchas telefónicas sino también en las condiciones contractuales antes citadas. Estas notas acreditan la explotación económica de la actividad que se desarrollaba en esos inmuebles, con el agravante de que los imputados abusaban de la situación de vulnerabilidad".

Su nombre también aparece en el juicio por el atentado a la AMIA. Calvete declaró en el juicio cuando se investigó "a los carapintadas" en 2010 porque se había encontrado con Jorge Pacífico , uno de los suboficiales del Ejército señalados por el juez Juan José Galeano , en un bar de las inmediaciones del edificio de la AMIA cuando se produjo el atentado del 18 de julio de 1994. Pacífico se había reunido con Calvete, Miguel Aurelio Burgos y Jorge Enrique Rodríguez Day , según publicó Diario Judicial .

El sitio web remarcó el 16 de julio de 2010: “Aún existen hechos confusos en torno a la participación de los exmilitares en el atentado a la AMIA a raíz del ‘conocimiento directo que parecerían tener algunos de los sujetos en escena con los hechos del 18 de julio’, según lo consigna un dossier distribuido hoy”.

La vida política y empresarial de Miguel Ángel Calvete

Hace 20 años, Calvete fue presidente de la Federación de Supermercados y Autoservicios Chinos de la República Argentina (FESACH), como contó La Nación en 2006. Se había ganado la confianza de la comunidad china al impedir, desde su profesión, que "un escribano argentino estafara a un ciudadano chino en un préstamo hipotecario". "Luego me enteré de que ese hombre era pariente de un funcionario chino", rememoró en 2006 y describió a los chinos como "pacientes", "amigos leales", "analíticos y prudentes" y "planificadores".

Calvete se ocupó de fondos de comercio e inversiones en supermercados chinos, cuando la actividad no era tan conocida y se unió aún más tras un paro de una semana que realizó el sindicato de Camioneros a los supermercados chinos. "Viajé siete veces a China, siempre por trabajo. A mi familia le fascina que traiga cosas exóticas, pero nos gustaría disfrutar de aspectos culturales asombrosos que por falta de tiempo no pudimos hacer", había rememorado en diálogo con La Nación.

También se desempeñó como concejal por el bloque Nueva Dirigencia Cambiemos en La Matanza entre 2015 y 2019, después de hacer "algunos trabajos" para Horacio Rodríguez Larreta en la Ciudad de Buenos Aires, como los definió en una entrevista ante Letra P en 2016, y llegó a presidir la comisión de Salud Pública en ese cuerpo legislativo local. En la página web oficial del Concejo Deliberante se lo presenta como "empresario" e integrante de distintas asociaciones de empresarios y comerciantes. Cuando se vendieron los supermercados Día, Calvete representaba a uno de los grupos interesados en adquirir la firma.

En diálogo con este medio, el entonces concejal reconoció haber sido "una especie de asesor ad honorem" del exsecretario de Comercio Guillermo Moreno, había asegurado que "eso del revólver era un verso" y había confesado, lejos del partido con el que llegó al Concejo Deliberante matancero: "Yo soy peronista". También consideraba que Cristian Ritondo y Emilio Monzó eran peronistas.

"Una vez a un político chino lo jodía tanto con Perón que me regaló un cuadro del General que en la parte de atrás dice en chino, y me lo tradujo, una frase de Lin Piao, un general de Mao Tse Tung que era el más radical, no te digo que era un Stalin pero más o menos. La frase era 'Peronismo, una rara especie de pensadores', que era la frase del tipo, porque no entendían lo que era el movimiento. Más ellos que eran comunistas, hoy ya no lo son", recordó Calvete y reivindicó a Néstor Kirchner porque "era un tipo que pensaba, que escuchaba".

En febrero de 2019 anunció que dejaría la banca de concejales de Cambiemos porque regresaba Rodrigo Lasalle de su licencia y que se dedicaría a la coordinación de la campaña para la reelección de la gobernadora, "a pedido de María Eugenia Vidal". Además de colaborar con la campaña del candidato a intendente de La Matanza Alejandro Finocchiaro, según explicó en diálogo con El1 Digital.

Los últimos meses antes de su detención presidió el Instituto de Estudio de Consumo Masivo (INDECOM) y, desde ese rol, hace seis meses había señalado una "desaceleración" de la caída del consumo en canal E. "El aumento de los salarios, tanto formales como informales, y las jubilaciones están contribuyendo a un consumo más racional y planificado", había celebrado.

El rol de Miguel Ángel Calvete en las coimas de ANDIS

Según el fiscal Franco Picardi, en la "asociación ilícita" que investiga por las coimas en ANDIS, Calvete era un "conector" entre la agencia y el sector privado vinculado a la salud. "A su vez, fue uno de los encargados de gestionar numerosos pagos indebidos a diversos/as funcionarios/as de ANDIS", detalló el fiscal en su dictamen.

Su hija Ornella Calvete renunció al cargo de directora nacional de Desarrollo Regional y Sectorial en la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía después de que la Justicia incautara U$S 700.000, entre otras divisas, de su domicilio el 9 de octubre. De acuerdo a los chats en poder de la Justicia, Ornella hablaba directamente con su padre sobre los acuerdos con empresarios del sector de salud.

