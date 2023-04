Milei le saca el cuerpo a Córdoba por temor a una ola de fracasos

Tal pacto, que había sido anticipado por Letra P hace sólo dos semanas, incluye además la presentación de la abogada Verónica Sikora como precandidata a intendenta en las elecciones para renovación de autoridades, aún sin fecha, en la ciudad de Córdoba.

Según habían deslizado armadores libertarios, Bornoroni, que preside la Federación de Expendedores de Combustibles y Afines de Córdoba y la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines de la República Argentina, presentaba un potencial de crecimiento mayor al de sus contendientes. Sin embargo, había subrayado que, más que un afán individual, lo guiaba la intención de "contribuir al crecimiento del espacio".

Hace sólo dos días, Bornoroni, Sikora y Agustín Spaccesi (el tercer precandidato a gobernador) habían coincidido en el acto de inauguración del primer local oficialmente identificado con Milei en la ciudad de Córdoba. Allí todos destacaron la ausencia de Rodolfo Eiben, algo que sería premonitorio.

https://twitter.com/EibenRodolfo/status/1648901104271339529 Junto al PD y el MID sellamos una alianza estratégica para ganar en las próximas elecciones y transformar la provincia de Córdoba.

.#MileiPresidente #milei2023 #eibengobernador #eiben2023 #BornoroniVice #Bornoroni2023https://t.co/Heaxrgmy7J — Rodolfo Eiben (@EibenRodolfo) April 20, 2023

Puertas abiertas

Eiben, titular del Partido Demócrata, había sido el primero en hacer públicas sus intenciones de competir con el auto oficial de la escudería. Para tal cometido sostuvo una disputa subterránea con Spaccesi, presidente del Partido Libertario en Córdoba, quien fuera de los primeros en sintonizar el discurso libertario en tierras mediterráneas.

"Nunca tuve dudas. Gabriel entendió y se sumó. No tengo las puertas cerradas a nadie, pero el candidato soy yo", afirma el abogado y pastor evangélico.

En diálogo con Letra P, relativiza la necesidad de avales porteños explícitos. "Milei no se mete en las provincias, no viaja por el país ni tiene campaña federal. Ese armado tradicional es de otras fuerzas", asegura.

"Represento al Partido Demócrata. Ahí nunca tuvimos dudas. Milei usa nuestro sello para poder participar en otras jurisidicciones, porque nosotros sí tenemos representación en varias provincias. O sea, no sólo que ya somos parte de La Libertad Avanza, sino que Milei se proyecta usando nuestro sello", amplía. Por si acaso, recuerda la presencia del exarquero de Chacarita en un acto del Partido Demócrata, en Río Cuarto, la semana pasada.

También remarca la adhesión del exconcejal Abelardo Losano y de Francisco Pendás, armador e hijo de Diana Mondino, nombre que desvela a la tribu libertaria.

Sin embargo, aunque conceden la importancia de tener un candidato, operadores que tallan en Buenos Aires prefieren atenuar expectativas. "Milei tendrá la palabra final y decidirá si avala o no. Hoy, no sé si apoya explícitamente esta fórmula", dice la fuente que pide estricto off the record.

En las última horas, se repitió la consigna esperable: Milei no apoyará a quienes no aseguren un piso de 10 puntos. Después de la experiencia en las elecciones en la Patagonia, todo parece indicar que no cambiará de parecer y escatimará apoyo a las expresiones que dicen representar la voz de la libertad.

En concreto, el pichettista Ariel Rivero, en Río Negro; y el exlilito Carlos Eguía, en Neuquén, se colgaron del "León", pero no alcanzaron el piso que exige el libertario. Antes, el equipo del economista clausuró el auspicio electoral en Misiones y Corrientes. Córdoba sigue por el mismo camino.

Por el piso

"La Libertad Avanza", a secas, es la denominación que escogió Spaccesi para su espacio, idéntica a la de la fuerza oficial de Milei. Sumó en ella otro sello de vieja estirpe: la nueva UceDe.

Según cuenta a este medio, lo registró la pasada semana guiado por una convicción: dado que el líder minarquista no apoya oficialmente a ningún candidato, incluyéndose a sí mismo, prefiere blindar el nombre y evitar su apropiación por parte de quienes dicen ser sus representantes.

La alusión apunta directamente a Eiben. Por un lado desmiente que sea el candidato legítimo del espacio. Por el contrario, asegura que no cuenta con el aval oficial del economista, quien exige el mentado piso del 10% en intención de votos para "bajar a la provincia" y evitar perjuicios a su proyección nacional.

Por otra parte, acusa al demócrata de intentar apropiarse del nombre del partido, replicando "burdamente" el que él mismo ha registado ya. Por tal motivo ya realizó una presentación ante la Justicia Electoral.

"Seguramente van a desestimar su alianza. Hay antecedentes. Nosotros lo hicimos primero y eso se debe respetar", remarca.

"Vamos a hacer lo que Javier nos pida. De él depende el armado. Carlos Kikuchi ha sido claro: en Córdoba no hay candidato oficializado", sentencia, en referencia al operador del economista.

El efecto

Consultados por Letra P, distintos encuestadores ratifican que una sumatoria de los candidatos no alcanza los niveles de aceptación que el economista genera por sí mismo. "Hoy la sumatoria de los tres candidatos llega a seis puntos aproximadamente, pero baja en caso de preguntar por uno solo. En otras palabras, ninguno retiene la totalidad de los votos de aquella sumatoria", explica Cristian Buttié, director de CB Consultora de Opinión Pública.

"Si preguntamos por un candidato de Javier Milei, la intención de voto sube a nueve puntos. Sin Milei bajando a la provincia y acompañando, están más cerca de los tres puntos que de esos nueve", amplía el analista cordobés.

Bornoroni Eiben Ibanez.jpeg

"Ninguno de los candidatos de ese espacio mide hoy más de dos puntos, tres como mucho. El problema es que tampoco los conocen. Ni los van a conocer aún si participan en las PASO", coinciden en la consultora Zuban Córdoba y Asociados.

No obstante, advierten que distintas manifestaciones del "efecto Milei" pueden impactar en el desempeño de cualquier candidato. Citan lo ocurrido en las elecciones de Neuquén, donde Rivero logró 9,17 por ciento de los votos, por encima de varios cálculos, aunque insuficientes para la estrategia general del diputado presidenciable. "Usó una boleta que incluía claras referencias al líder nacional. Hay que prestar atención al impacto de esa asociación, más allá de quién sea el candidato libertario", advierten.