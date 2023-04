El ascenso de la rabia que concentra la figura del presidenciable de ultraderecha Javier Milei registrado en las encuestas a nivel nacional tiene serias dificultades para trasladarse a quienes buscan representar la propuesta de La Libertad Avanza en las provincias. Las elecciones en Neuquén y Río Negro, que abrieron este domingo el calendario electoral, fueron la primera prueba en las urnas de la dificultad de transferir votos que encuentra el diputado paleolibertario más allá de su persona. Sus representantes no alcanzaron el piso que exige el líder nacional.

https://twitter.com/CarlosEguiaUno/status/1647628846953381889 Y aquí estoy. Cumpliendo con el deber cívico de votar. Mi más profundo agradecimiento a los fiscales que están haciendo un gran trabajo para cuidar el proceso eleccionario. Le pedimos a los neuquinos que vayan a emitir su sufragio. Hay que involucrarse para fortalecer nuestra… pic.twitter.com/n81AjwjKg0 — Carlos Eguia (@CarlosEguiaUno) April 16, 2023

La estrategia libertaria pone la vara en los dos dígitos: aquellas figuras que en los sondeos previos no midan por encima los diez puntos no tienen chance de ponerse la camiseta de Milei. El objetivo es impedir que una sucesión de fracasos vaya lijando las expectativas de la fuerza camino a la pelea grande que tendrá su primera parada nacional, el 13 de agosto en las PASO. Eguía y Rivero sufrirán el escarnio por no haber dado la talla.