Mondino o la nada: Milei va a Córdoba sin candidatura local a la vista

CÓRDOBA (Corresponsalía) Con nombres ya conocidos y sin anuncios rimbombantes aún, comenzó a formalizarse el armado libertario en el segundo distrito electoral del país. Este jueves se conformó la Mesa Provincial de La Libertad Avanza en Córdoba. La conducción quedó en manos de tres personas que vienen trabajando desde hace tiempo en el espacio político que se referencia en Javier Milei: María Cecilia Ibañez, presidenta del MID en la provincia; Rodolfo Eiben, titular del Partido Demócrata, y Agustín Spaccesi, autoridad del Partido Libertario. Sin embargo, a más de cuatro meses de su última visita a la capital, el diputado ultra llegará la semana entrante a Río Cuarto sin que su team mediterráneo haya podido despuntar una candidatura con filo para los comicios provinciales de 2023, más allá de las estiradas especulaciones en torno de la taquillera Diana Mondino.

La constitución formal de la mesa supone un acuerdo entre las distintas fuerzas que tributan al proyecto minarquista. Sin rol oficial allí pero con tareas concretas, también forman parte del armado el líder de Organización Ciudadanos y exconcejal de Juntos por el Cambio (JxC), Abelardo Losano, y el joven empresario Francisco Pendas, de línea directa con el economista. Aún en etapas preliminares, tensiones y recelos impidieron un diálogo franco. Desde Buenos Aires, el mensaje de catch all tampoco proponía suturas. La prioridad ha sido, hasta aquí al menos, tributar al crecimiento de Milei y surfear su oleaje que, según afirman, ha vuelto a despegar en las mediciones.

Tal despegue tendrá a esta provincia nuevamente como escala. El próximo viernes Milei llegará a Río Cuarto con una agenda que priorizará el contacto con referentes del agro en su zona de confort. “Sin dudas, el agro es uno de los sectores más maltratados de la economía argentina. A ellos llegaremos con propuestas, porque nosotros sabemos qué queremos hacer”, dice a Letra P un integrante de la flamante mesa libertaria, que tendrá su bautismo oficial en tales eventos.

Tras un almuerzo en la propia sede de la Sociedad Rural de Río Cuarto, el exarquero brindará una charla específicamente dirigida al sector. Lo acompañarán, entre otros, Roque Fernández, exministro de Economía durante la presidencia de Carlos Menem. Quien también fuera expresidente del Banco Central, la entidad que Milei quiere ver envuelta en llamas, fue precandidato a diputado por el Partido Demócrata en 2021 y obtuvo 0,72% en las PASO.

La dama y las dudas

El armado libertario aún debe calibrar las coordenadas de su trayecto por caminos provinciales. Como contó Letra P, en Salta con Alfredo Olmedo, en Tucumán con Ricardo Bussi, en Neuquén con el exlilito Carlos Eguía y en Buenos Aires con un plan que pone a la cabeza a Carolina Píparo, empieza a despuntar un armado nacional de la rabia. Mientras, las fuerzas cordobesas libertarias aún no cuentan con nombres que obliguen a replegar ambiciones parciales.

El nombre más aquilatado y sobre el que convergen las principales expectativas sigue siendo el de Mondino. Voces entusiastas creen que la economista y empresaria ha ido superando su reticencia y espera el momento oportuno para confirmar su salto a la política desde la actividad privada. Interpretan en tal sentido recientes declaraciones a distintos medios y un incremento en exposiciones públicas junto a las principales figuras del espectro libertario.

En el entorno de la directora del Banco Roela prefieren bajar expectativas. Aunque admiten que piensa en la posibilidad, ratifican que “por el momento está lejos” de cualquier postulación para un cargo público.

“Por suerte hay varios y buenos nombres posibles para las candidaturas”, matizan las mismas fuentes. Por el momento, entre ellos tampoco se encuentra otra de las figuras codiciadas: el fundador y presidente de la Fundación Libre, Agustín Laje.

El proceso exploratorio sigue enfocado especialmente en colectivos empresariales y en ámbitos académicos, destacan los armadores. “La conformación de la mesa permitirá dar organicidad a muchas conversaciones que hasta aquí han sido informales”, precisa Spaccesi. “Todos son bienvenidos, pero primero tienen que explicar qué quieren para Córdoba y explicar su proyecto”, afina.

Por el momento, el diálogo institucional ha ralentizado la búsqueda de nombres con pasado en el funcionariado y la política. En particular, la que dirigía a a quienes ocupan bancas legislativas e intendencias que pudieran quedar al desamparo a partir del próximo año por la vigencia de la ley provincial que impide la reelección por más de dos períodos consecutivos. “No representan nuestros principios. No queremos gente que se perpetúe en los cargos”, enfatiza el también exprecandidato a diputado.

Los trazos generales valen también para las recurrentes versiones sobre una eventual alianza con el ala dura de Juntos por el Cambio. “El problema es que en Córdoba no hay halcones”, ironiza Spaccesi. “Si ellos quieren sumarse, que se acerquen. Nosotros no vamos a negociar con JxC, que no discute el modelo de gestión en Córdoba, no propone solución a sus problemas de inseguridad, corrupción, educación”, añade el empresario.

“¡Luis Juez no nos representa para nada! Si hasta ha dicho que va a honrar el legado de Juan Schiaretti. Que quede claro: no vamos a ingresar a su espacio. Nosotros tenemos un proyecto y vamos a ofrecer a los cordobeses una alternativa real a la falsa grieta entre JxC y el peronismo. Somos la alternativa a una casta política que lo único que ha hecho es enriquecerse a costa de que la gente esté peor”, enfatiza, replicando el comunicado oficial difundido a través de redes sociales.