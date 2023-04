“Veo difícil que tengamos un candidato. Ninguno se acerca al número mágico. Falta poco tiempo y es difícil instalar sus nombres. Para hacer un pobre papel, mejor no presentarse. Además, los últimos presidentes no contaron con candidato propio a la gobernación. No es indispensable”, analiza la fuente consultada, en sintonía con lo expresado previamente por el armador nacional Carlos Kikuchi .

No obstante, albergan una esperanza: la instalación exprés de un candidato a partir de un decidido trabajo de proximidad con Milei. En tal caso, el elegido sería Bornoroni, quien cumple importantes roles en entidades que se manifiestan opositoras al kirchnerismo: preside la Federación de Expendedores de Combustibles y Afines de Córdoba y la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines de la República Argentina. También es tesorero de la Cámara de Comercio de Córdoba, vocal de la Bolsa de Comercio de Córdoba y miembro del grupo empresarial C20.

“Es un empresario joven, con participación importante en distintas entidades. Es el único que podría crecer en las encuestas y el único que no se presentó aún. Spaccesi y Eiben ya intentaron y les fue mal. Ambos saben que tienen que alinearse y trabajar para el que mejor esté. Si no aceptan, comunicaremos formalmente que no representan al espacio”, advierte la voz libertaria.

https://twitter.com/SpaccesiAgustin/status/1643823705070469120 Peguen carajo que para el Javi las operetas son vitaminas !!!



NO PARA DE CRECER!!! https://t.co/5UBv0fqJu8 — Agustín Spaccesi (@SpaccesiAgustin) April 6, 2023

Por dentro y por fuera

Consultados por Letra P, los tres precandidatos niegan la existencia de una decisión formalizada y aseguran que continúan trabajando por la unidad del espacio.

Sin embargo, mientras Bornoroni y Spaccesi mantienen una mesurada expectativa, Eiben se planta y amenaza con ir con su propio sello, el Partido Demócrata, por fuera del universo que gira en torno a Milei.

“Nuestro espacio está lanzado y ya definió que el candidato soy yo. Tenemos partido y tenemos proyecto, por lo que no necesitamos colgarnos de Milei. Ya tenemos representación en más de 120 localidades en Córdoba. Tenemos estructura, los otros no”, enfatiza el abogado, que asegura estar cerca de un acuerdo (sólo) con el empresario estacionero.

https://twitter.com/EibenRodolfo/status/1642721866388324352 En Códoba hay Candidato y equipo territorial para fiscalizar y cuidar los votos de todos los Cordobeses. @JMilei @CarlosKikuchi https://t.co/iWoGpyvtvO — Rodolfo Eiben (@EibenRodolfo) April 3, 2023

Tras denunciar la existencia de una "operación desde Buenos Aires", el abogado asegura contar con mediciones que le otorgan una intención de voto superior a 9 puntos. Al mismo tiempo, anticipa un acuerdo con la abogada Verónica Sikora para su candidatura a intendenta de la ciudad de Córdoba.

"No me van a bajar, estoy sólido. Si no me quieren en el espacio, iremos solos con el Partido Demócrata. Quizás hasta sea beneficioso para consolidar votos propios", amenaza.

Menos efusivo, Spaccesi, su principal rival interno hasta aquí, pide dejar de lado los egoísmos e invita a seguir trabajando hasta el último día por una lista consensuada. "Como liberales no podemos tener miedo a las encuestas, a lo que diga la gente. Tampoco podemos perder un momento histórico", desafía.

Por si acaso, coincide con la falta de un candidato "oficializado". "Si así ocurre, acompañaremos, pero aún no hay nada", afirma. Al mismo tiempo que recuerda que en 2021 su Partido Libertario de Córdoba superó el filtro de las PASO y compitió en los comicios generales.

Admitiendo cualidades de novato en lides políticas, Bornoroni prefiere no hablar de favoritismos. "Voy a participar en el lugar que me toque, sea o no el primero. Quiero ser parte de un armado competitivo. Vengo a sumar, no a romper", describe.

De cualquier manera, siente representar cabalmente los ideales libertarios. "No es requisito conocer personalmente a Milei. Más importante debe ser cumplir con lo que pregona. No sólo me identifico con sus conceptos, los pongo en práctica", sentencia.