La tropa libertaria promete lista propia en Córdoba

CÓRDOBA (Corresponsalía) Referentes en la provincia de La Libertad Avanza, el partido que tiene a Javier Milei como principal emblema, desestimaron la posibilidad de un acuerdo electoral con Hacemos por Córdoba, la alianza liderada por el gobernador Juan Schiaretti. Sin embargo, el resultado de esa negativa se traduce en una decisión que puede resultar funcional al oficialismo: competir con boleta propia en todos los comicios del año próximo, sumando una opción que diversifique la góndola opositora.

En diálogo con Letra P, distintos armadores del espacio libertario negaron la existencia de negociaciones con referentes del cordobesismo, rumor que había cobrado fuerza tras la visita del diputado nacional el pasado fin de semana. Tal posibilidad había sido mencionada también por otra figura mediática de la constelación libertaria, el abogado Carlos Maslatón, tomando como referencia la participación en el mismo evento de la abogada Verónica Sikora, quien trabaja como procuradora fiscal en la Dirección de Rentas de la provincia.

“Es falso. No hay ningún acuerdo, ni con Schiaretti ni con nadie. Ya lo dijo Javier, vamos a competir en todos los distritos y lo vamos a hacer con una lista propia de La Libertad Avanza. No vamos a hacer acuerdos con otros partidos. No nos interesa”, afirma Francisco Pendás, uno de los gestores en tierras mediterráneas.

“Es todo verso. Verónica fue invitada al acto. Expresó sus ideas como apartidaria que es. Tiene capacidad y buenas ideas, pero de ahí a señalarla como candidata a algo… De hecho, fue Francisco Pendás, quien la invitó al espacio”, repasa Abelardo Losano, otro de los operadores en tierras cordobesas.

De acuerdo a aquellas versiones, un acuerdo entre Schiaretti y Milei ofrecería conveniencia recíproca. Por un lado, se espera que la candidatura libertaria en Córdoba atraiga la mayor parte de los votos de un creciente colectivo desencantado o antisistema, restando opciones a Luis Juez, el postulante más lanzado de Juntos por el Cambio a quien en algunos casos ubican como el referente local del electorado indignado. Del otro lado, el economista ultra podría sumar votos para su aventura electoral.

Tal análisis es rechazado por ambas fuentes. “No parece una buena estrategia. Nosotros le sacamos votos a la oposición, pero también al gobierno. Nuestro apoyo es transversal en muchos sentidos, aunque tenemos mucha fuerza entre los jóvenes. Este movimiento llegó para quedarse, no necesita buscar acuerdos”, analiza Pendás, quien prefiere no polemizar con Maslatón.

“No compartimos perfil de votante con Juez. Para nada. Lo conocemos bien. Quienes nos votan lo hacen justamente porque no quieren saber nada con los que están ya hace tiempo”, amplía Losano, exconcejal por el bloque de Juntos por Córdoba.

Sin candidatos

Las palabras de los organizadores libertarios se condicen con al ánimo reinante tras el paso cordobés de Milei. Afirman que al mitín, realizado en una disco del centro de la ciudad, asistieron casi mil personas, poco más de la cantidad prevista, bastante menos que la convocatoria de febrero, estimada en 5 mil personas.

Coinciden, no obstante, en destacar la ampliación de la base de apoyos con que cuentan. Según sostienen, buena parte de quienes asistieron no eran parte habitual de las lides políticas. “Muchos ni siquiera habían acudido al acto del Parque Sarmiento”, afirma un militante que pide reserva de su nombre.

Sostiene además que, según mediciones acotadas pero propias, la figura del economista es conocida por el 80% del electorado cordobés y cuenta con una intención inicial de voto del 20 por ciento. Es decir, no verifican una caída en la imagen, tal como indican distintas encuestas. Tampoco muestran preocupación por la principal duda que expresan analistas y rivales: cómo trasladar ese potencial a la propuesta local con candidaturas aún desconocidas y no instaladas.

Muchos nombres circulan en horas pico. Ninguno de ellos, advierten los armadores, cuenta con aval oficial. Por el contrario, destacan que “habrá muchos más” con intenciones de participar formalmente del espacio. “Tenemos cada vez más gente. Están los que recién empiezan y hay militantes y afiliados que vienen de otros espacios. También están los referentes históricos. Todos bajo el paraguas de La Libertad Avanza”, se entusiasma Pendás.

“Pensamos en las candidaturas, pero sin apuros. Tenemos unos cuantos nombres hipercompetitivos, tope de gama, con los que hablamos y estamos en sintonía. Ya los mostraremos. Por ahora seguimos construyendo”, añade el licenciado en administración de empresas, hijo de la economista Diana Mondino.

“Faltan muchas definiciones, las candidaturas entre ellas. Estamos en plena etapa de armado en la provincia. Sabemos que eso es complejo, pero vemos cada vez más gente sumándose”, cierra con entusiasmo Losano.