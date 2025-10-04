Javier Milei desarticuló un operativo clamor interno para bajar a José Luis Espert

Entre las 17 y las 22.14 de este viernes, Javier Milei recibió - como nunca antes - un sinnúmero de presiones políticas para bajar la candidatura de José Luis Espert . Desde su hermana Karina Milei y el asesor Santiago Caputo , hasta Mauricio Macri , le sugirieron que sacrificara la postulación del economista. El Presidente desoyó todos los reclamos: ratificó la candidatura de su amigo, sospechado de tener vínculos con el narcotráfico, y se prepara ahora para mostrarse junto a él este lunes.

La visita nocturna de Espert a la Quinta de Olivos alimentó todas las versiones. Espert fue el encargado de disipar los rumores. "No me bajo nada", le respondió a un tuit del periodista Eduardo Feinmann . Milei reposteó el mensaje. "Dejen de decir estupideces. Nadie se baja de nada y están totalmente equivocados de que 'el Gobierno está para el cachetazo'", subió más tarde el candidato, acompañado por un fragmento de TN.

Dejen de decir estupideces. Nadie se baja de nada y están totalmente equivocados de que "el gobierno está para el cachetazo". El gobierno de @JMilei está transformando la Argentina para el bien de los argentinos y no descansará hasta lograrlo. pic.twitter.com/Vyapm8WkUt

Según pudo reconstruir Letra P , el jefe de Estado es el único sostén político del economista. Todos los otros sectores libertarios, incluso los que están enfrentados de manera interna entre sí en otras agendas, se alinearon en esta oportunidad para intentar convencer a Milei que lo aparte de la campaña.

"Los ministros hicieron saber el malestar con Espert, y lo mismo los candidatos, que se rebelaron porque ninguno de ellos quiere exponerse a hacer recorridas o actos con alguien que esta involucrado en un tema tan grave", resumió una fuente muy importante de la Casa Rosada , que siguió de cerca el frenético minuto a minuto desde que estalló el escándalo.

De todos modos, al cierre de esta nota, las presiones no fueron lo suficientemente contundentes como para torcer la voluntad del Presidente, quien ratificó a su principal candidato para las elecciones del 26 de octubre.

Javier Milei resistió los planes alternativos de su Gabinete

Las versiones en la noche del viernes eran tan contundentes que se mencionaba que había funcionarios evaluando cómo impactaría en la opinión pública y en las agendas de campaña que Karen Reichardt, segunda en la lista de La Libertad Avanza, quedara como cabeza de lista en el territorio bonaerense.

candidata-de-milei-con-pasado-peronista-la-historia-politica-detras-de-karen-reichardt

Como segunda opción, hay quienes en el ecosistema libertario especulaban con poner a Diego Santilli, tercero en la boleta, al frente de la campaña libertaria, no sólo porque así lo señala la ley de paridad de género, sino, y sobre todo, porque ya se probó en las urnas en 2021, cuando con el sello de Juntos le ganó a Victoria Tolosa Paz.

Esta alternativa, con la que soñaba un sector de la cúpula libertaria y el PRO, tenía un gran obstáculo: gran parte de las 18 millones de boletas únicas de papel que serán distribuidas por Buenos Aires ya fueron impresas con la cara y el nombre de Espert.

Como sea, ninguna de ambos planes B, por ahora, se concretó. A partir del tuit de Espert, que desactivó el clamor en su contra, se impuso la versión sobre que el economista logró convencer a Milei que las denuncias en su contra eran parte de una operación política y mediática del kirchnerismo. Según pudo saber Letra P, el Presidente es el único que cree en la versión del diputado, por lo que ahora es una incógnita qué lugar en la campaña tendrán el resto de los ministros y candidatos.

El Presidente prepara un gran acto de campaña en el Movistar Arena

Pese al escándalo narco, el mandatario sostiene buena parte de su agenda de campaña. Este lunes prepara una nueva puesta en escena en el Movistar Arena, en el barrio porteño de Villa Crespo, donde tiene previsto ingresar escoltado por la agrupación Las Fuerzas del Cielo. Arriba del escenario está previsto que presente su nuevo libro, que repase algunos de sus ejes de gestión y que encabece un show musical.

En el medio de toda esa liturgia libertaria, con la que intentará enderezar la campaña, Milei se mostrará con Espert. El jueves pasado, el diputado candidato le dijo a Santiago Caputo, mientras estaban reunidos en su despacho del Salón Martín Fierro de Balcarce 50, que no sólo iría a esta actividad, sino también, a la recorrida por San Isidro del día siguiente. El asesor estuvo detrás de buena parte de la estrategia de defensa narrativa de Espert.