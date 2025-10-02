Esta es Karen Reichardt, la cabeza de lista de LLA si José Luis Espert se bajara

La segunda candidata a diputada de La Libertad Avanza por la provincia de Buenos Aires, Karen Reichardt , reemplazaría a José Luis Espert como cabeza de lista si el Gobierno baja la postulación del economista, a raíz de la denuncia en su contra por recibir financiamiento del narco Federico "Fred" Machado .

Al ser consultada por dicha posibilidad, que cobró fuerza en las últimas horas, a pesar de que la Casa Rosada ratificó este jueves su candidatura, la conductora evitó alimentar los rumores y repasó su agenda de campaña por el conurbano bonaerense y adjudicó la denuncia contra Espert a "operetas".

"Yo tengo mi camino, sigo mi camino y las cosas se aclararán", confió la exmodelo este jueves en el canal de streaming Neura, pidió "enfocarse en el trabajo" y señaló: "Ya se sabe que hay operetas, el tema es que el argentino se fije bien en las operetas".

Al igual que Espert, Reichardt llegó al segundo lugar de la lista libertaria bonaerense con la bendición del presidente Javier Milei , pero un sector de la Casa Rosada considera que si bien el economista hoy es mal candidato, ella tampoco sería un buen reemplazo.

Acompañé a la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en la entrega de 18 patrullas en el Municipio de San Isidro. Un honor acompañar a quien produjo una de las mayores reducciones de los índices de inseguridad en la historia. @PatoBullrich pic.twitter.com/vmEVpwVv86

Este miércoles, la candidata acompañó a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en la entrega de 18 patrulleros en San Isidro después de que la funcionaria le pidiera explicaciones a Espert sobre su vínculo con Machado. La funcionaria brindó una conferencia de prensa en el municipio del norte del conurbano sobre el triple femicidio de Brenda, Morena y Lara.

"Un honor acompañar a quien produjo una de las mayores reducciones de los índices de inseguridad en la historia", publicó Reichardt en Twitter junto a una foto con Bullrich.

Sobre el último acercamiento del expresidente Mauricio Macri y Milei, la exmodelo celebró en Neura que se hayan reunido nuevamente y lo consideró necesario porque "el votante del PRO en algún punto dice 'bueno, ¿en dónde quedamos?', Macri está demostrando que sigue para el mismo lugar".

Quién es Karen Reichardt

Como contó Juan Rezzano en Letra P, Reichardt es una exvedette tapa de Playboy que se convirtió al proteccionismo animal y, desde esa militancia en favor de los derechos de perros y gatos, se acercó a Milei. La exconductora de Fanáticas, un programa de panelismo futbolero hecho íntegramente por mujeres de se extendió de 2003 a 2010, está a cargo de Amores perros, que empezó en América TV en 2015 y se mudó este año a la TV Pública, el canal de la casta que la administración libertaria no cerró.

Amores Perros también era el nombre de la boutique canina que abrió en 2015, a la par del programa, y que cerró "por los impuestos". En la entrevista de este jueves, la candidata consideró "malvado" a quien no contrata a personal "que te sirve, que hace las cosas como las tiene que hacer, que no te roba, que busca prosperar", defendió la reforma laboral y la definió como "aliarse con el que te da trabajo".

"Los empleados dicen 'tenemos miedo de que la reforma laboral nos perjudique', pero no es así, es sacarle ese cuco a la gente", apuntó la exempresaria en el canal de streaming de Alejandro Fantino y criticó la moratoria: "Vos empezás a tomar gente en blanco como para que haya plata y con estos desgraciados que han puesto a cinco millones de personas sin haber aportado, no hay caja que aguante".

La actriz tuvo su auge en la ficción de los noventa al participar en las series Peor es nada (1990-2001) con Marixa Balli y María Fernanda Callejón y Brigada Cola (1992-1994) con Emilio Disi y Guillermo Francella; y en las películas Tachero Nocturno (1993) con Tristán Antonio Díaz Ocampo y Pasión de Multitudes (1995) con Luis Luque, Edward Nutkiewitz, Judith Gabbani y Silvia Peyrou.

En Intrusos, la actriz denunció públicamente, no de forma penal, a su compañero de elenco Tristán por pegarle arriba del escenario tras rechazar sus avances sexuales y a Jorge Porcel por acosarla en una reunión coordinada por el director Quique Estevanez.

Quiénes la acompañarían a Karen Reichardt en la BUP, sin José Luis Espert

En la Boleta Única de Papel que repartirán los presidentes de mesa en 24 días, los cuatro nombres que aparecerían junto al de Reichardt (LLA-Javier Milei) serían Diego Santilli (PRO), Gladys Noemi Humenuk (LLA-Karina Milei), Sebastián Pareja (LLA-Karina Milei) y Johanna Sabrina Longo (LLA-funcionaria de Correo Argentino hasta agosto).

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LLAenPBA/status/1957240893624487974&partner=&hide_thread=false LA FUERZA QUE VA A TERMINAR CON EL KIRCHNERISMO PARA SIEMPRE



Estos son los candidatos a diputados nacionales de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, bajo el liderazgo del Presidente Javier Milei.



Es momento de decidir si construimos futuro o volvemos al fracaso.… pic.twitter.com/hCkgUAsmeX — Alianza La Libertad Avanza - PBA (@LLAenPBA) August 18, 2025

Las aspirante a formar parte de la cámara baja criticó que en el Congreso "siempre está la misma gente" y cuestionó: "¿Cuántos senadores, de los 72 que hay, conocen? De la vida, de lo que hacen. Les aseguro que saben mucho más de mi vida en Google porque son gente desconocida".

La periodista Mariana Brey le consultó cómo reacciona ante cuestionamientos por su posición en la lista y Reichardt las descartó: "La gente que te ataca es el kirchnerismo, es el que te va a agredir, decir barbaridades y poner cualquier cosa".