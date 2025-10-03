En 2020, José Luis Espert declaró vacía la cuenta en Estados Unidos donde recibió los 200 mil dólares

Desde que es diputado, José Luis Espert nunca declaró tener un dólar en el exterior: en la Oficina Anticorrupción (OA) no hay registros de los 200 mil que este jueves, cerca de la medianoche , admitió que la empresa guatemalteca Minas del Pueblo le transfirió en 2020 como -según dijo- adelanto de un trabajo de consultoría que no realizó por la pandemia.

Al asumir su banca, que ganó con el sello Avanza Libertad , el primer balance que Espert presentó a fines de 2021 refleja sus bienes del año anterior. Es la única declaración jurada en la que figura un depósito en el exterior, en este caso, en los Estados Unidos , como parte de su patrimonio.

Al ser una foto patrimonial del 31 de diciembre de 2020, el actual candidato de La Libertad Avanza declaró que esa cuenta estaba vacía: 0,00 pesos (las DDJJ están pesificadas, incluso con activos en otra moneda).

No aparecen los ahora famosos 200 mil dólares que, si bien Espert admitió este jueves que los recibió de la minera, la empresa forma parte del entramado ligado a Federico "Fred" Machado , investigado por la justicia norteamericana por lavado de dinero del narcotráfico. Esa transferencia apareció primero en una investigación en Texas, pero el miércoles, en una entrevista con A24, el candidato de Javier Milei se negó en reiteradas oportunidades a responder si la había recibido. El diario La Nación reveló después que la operación figuraba en un libro contable del Bank of America .

A partir de 2021, en sus balances patrimoniales siguientes, Espert no volvió a declarar una cuenta en el exterior.

La ruta del dinero E

¿Dónde fueron a parar esos 200 mil dólares? No surge del balance. Incluso, entre 2020 y 2021, el patrimonio de Espert se contrajo un 34%: pasó de tener $ 34.242.842 a contar contar $ 22.331.673.

En 2020, Espert sumó dos nuevos bienes a su patrimonio: en marzo, un BMW M240I que valuó en $ 5.917.100 (unos 57 mil dólares al tipo de cambio de la época) y que anotó como comprado con "ingresos propios"; y en enero, una casa en Pergamino, producto de una herencia. En el video de su descargo, el economista justificó el salto patrimonial de años posteriores en las regalías de la empresa que les dejó su padre fallecido a él y a sus hermanos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/jlespert/status/1973940577273299329&partner=&hide_thread=false Nada que esconder. No somos todos lo mismo. pic.twitter.com/zCF4vQW5iS — José Luis Espert (@jlespert) October 3, 2025

El dinero que habría repatriado tampoco impactó en su cuenta de ahorro en dólares local. Al cierre de 2021, tenía depositado lo mismo que 12 meses antes: u$s 99,19.

Con el correr de los años, sus activos se mantienen prácticamente iguales. Las diferencias: cerró la caja de ahorro en dólares, pero mantuvo en 2025 u$s 15 mil en efectivo; sumó acciones de El Encuentro de Castello S.A. y compró un nuevo vehículo, un Lexus RX 350. El patrimonio del año pasado alcanzaba los $ 261.965.406, diez veces más de lo que tenía (en pesos) en 2021.