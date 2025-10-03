Santiago Caputo, el estratega detrás de la defensa de José Luis Espert que no convenció a la Casa Rosada

Con la excepción de Javier Milei , el único garante hoy de la continuidad de José Luis Espert como candidato, nadie en la Casa Rosada se mostró conforme con el video del diputado en el que admitió el cobro de 200 mil dólares en 2020 por parte de una empresa minera ligada a Federico "Fred" Machado . El producto final tampoco contentó a Santiago Caputo , el estratega discursivo de la defensa.

Según pudo saber Letra P , el asesor presidencial armó, a contrarreloj y en un clima de crisis, el texto que leyó el economista, para intentar blindarlo después de que su entrevista en A24 dejara más dudas que certezas. Fue ante un pedido explícito de Milei. Pero su realización quedó a cargo del equipo del economista, que demoró los tiempos, por lo que el video se terminó difundiendo al filo de la medianoche. "Salió a destiempo de lo que le pedimos, y todo se torna peor", resumió a Letra P un hombre que coucheó al economista.

La irritación contra Espert puertas adentro de la Casa Rosada lleva varios días. Luego de dos participaciones en estudios de televisión, una el domingo en TN con Franco Mercuriali y la otra el lunes en A24 con Rolando Graña , que dejaron sabor a poco para el paladar de los libertarios, Espert había recibido una serie de indicaciones de cómo responder, qué decir y con qué tono; pero le reprochan que no siguió casi ninguna de ellas.

Hasta el martes, cuando Espert todavía continuaba con su agenda de recorridas (antes de suspender actividades a último momento), la idea de la cúpula libertaria era encontrar la manera más sofisticada y rápida para ponerle fin al escándalo narco que salpicaba la campaña del principal candidato de LLA. Por eso, mientras todavía estaba en marcha el diseño de los ejes defensivos, el diputado se negó a hablar en Olavarría.

Las primeras indicaciones le llegaron a Espert poco después, en una suerte de coucheo en el que se involucró de manera directa Caputo y su equipo, sobre todo Macarena Alifraco y Tomás Vidal. Aunque, más tarde, nada salió como lo tenían previstolos estrategas: Espert protagonizó un áspero cruce el miércoles, con Pablo Rossi y Santiago Fioriti, también por A24, cuando se negó ocho veces a negar si había recibido 200 mil dólares del empresario narco Federico "Fred" Machado, detenido por lavado de dinero y con un proceso de extradición a Estados Unidos.

"Fue un desastre", reconoció a este medio un funcionario que sufrió en vivo esa entrevista. Lo que no sabían para ese entonces en el Salón Martín Fierro de Balcarce 50, donde Caputo tiene su base de operaciones, era que, efectivamente, Espert sí había recibido un desembolso de una empresa vinculada a Machado. "Nos fuimos enterando", juraron en un despacho.

Después de una charla en la que se le exigió al diputado que brindara detalles de su vínculo con el empresario detenido en una estancia en Viedma, Caputo pensó, diseñó y escribió (algunos creen que de puño y letra) un guion semi estructurado para que Espert lo repitiera delante de una cámara. También sugirió que fuera grabado en la calle Reconquista al 100, donde funciona el búnker de La Libertad Avanza, para que minimizar el margen de error. Aunque eso tampoco funcionó como esperaban los estrategas y el resto del Gobierno.

Un mal video y a destiempo

"Lo tenía que grabar y publicar en sus redes ayer a la mañana (por el jueves) y lo sacó recién a la noche", se lamentó una fuente que estuvo al tanto de la cocina de la estrategia, en referencia a que esperaba que la difusión del material audiovisual tenía que salir cuanto antes. En la Casa Rosada lamentan la demora, porque el video al final se difundió una vez que el diario La Nación confirmó la existencia de las transferencias, a través de un libro contable del Bank of America.

No sólo eso: otro lamento libertario es que Espert se grabó leyendo, cuando se sobreentendía que el guion debía ser memorizado y repetido de manera natural.

Además de Alifraco y Vidal, Santiago Oría, el publicista personal de Milei, también tuvo un rol destacado en el video. Fue quien le entregó una serie de anotaciones al equipo de prensa de Espert con recomendaciones de cómo preparar la puesta en escena. Planos, tonos, iluminación, todo con el objetivo de dar el efecto deseado. Eso también falló: el candidato leyó rígido y con un tono poco convincente, en un cuarto lúgubre y mal ambientado. El video lo publicó recién a las 23.38.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/jlespert/status/1973940577273299329&partner=&hide_thread=false Nada que esconder. No somos todos lo mismo. pic.twitter.com/zCF4vQW5iS — José Luis Espert (@jlespert) October 3, 2025

La decepción de Karina Milei y el operativo contención de crisis

Quien peor recibió el material audiovisual fue Karina Milei. "No le gustó para nada", comentó un hombre de su confianza. A esta categórica sentencia se suma un antecedente aún más negativo: la secretaria general de la Presidencia había intentado convencer a su hermano para remover a Espert de la boleta de La Libertad Avanza apenas estalló el escándalo, pero no tuvo éxito.

Para ese momento, El Jefe creía que podrían rencauzar la campaña en el tramo final. Sin embargo, su sugerencia no tuvo la recepción esperada, por lo que decidió abocarse de lleno - como el resto del Gabinete - a intentar contener la crisis que desató Espert con otras herramientas a su alcance.

Karina-Milei-Adorni-2 Karina Milei y Manuel Adorni.

De hecho, con esta idea, ya resignada a que Milei no le soltaría la mano a su amigo economista, Karina puso en marcha otra estrategia: presionó a Espert, a través de terceros, para que pusiera la cara en los medios de comunicación y brindara detalles de sus vínculos con Machado antes que fuera demasiado tarde. Lo hizo, primero, a través de Patricia Bullrich, quien en una entrevista en radio La Red le reclamó explicaciones a Espert, y luego a partir Manuel Adorni, el vocero que 24 horas después improvisó una reinterpretación de las palabras de la ministra de Seguridad en su habitual conferencia de prensa.

"Patricia tenía que hacerle saber a Espert que era necesario que hablara, pero se sobregiró", reconoció a Letra P un influyente funcionario libertario, quien desde el domingo en el que se conoció la denuncia contra Espert del fiscal del Distrito Judicial Este de Texas, Ernest González, sólo observa fracasos discursivos.

Javier Milei, el único garante de la continuidad del candidato libertario

La única persona que defiende a Espert de manera categórica, tanto en público como en privado, es el Presidente. Por esta razón, la secretaria General de la Presidencia llamó por teléfono al diputado el jueves para que participara de la actividad en el Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza, donde Milei y Bullrich presentaron el proyecto de un nuevo Código Penal.

De todos modos, la influyente hermana se encargó de las cámaras de la transmisión oficial del acto no tomaran al candidato de frente. La presencia de Espert quedó registrada apenas por un plano general de una foto oficial, en la que se lo ve en la tercera fila. El economista fue ubicado detrás de los principales funcionarios, entremezclado con el público en general.

Fuera del Presidente, buena parte del Gabinete e, incluso, otras voces de autoridad en el ecosistema libertario, están cada vez más desencajados con Espert. Mientras una parte recuerda que el diputado siempre fue un mal candidato, sea por su perfil transgresor y antiperonista, como por su pasado en las filas de Horacio Rodríguez Larreta, otro sector comulga con la idea de Karina Milei. "Tendrían que haberlo bajado y la hubiéramos remontado mejor, pero ahora ya es demasiado tarde", resumió la frustración en la sede del Gobierno una voz con autoridad.