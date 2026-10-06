Javier Milei, cuesta arriba: el 57,5% votaría por un cambio total de rumbo

El camino de Javier Milei hacia las elecciones 2027 es cuesta arriba: una encuesta de Management & Fit (M&F) revela que el 57,5% votaría por un cambio total de gobierno y de políticas. A eso se suma una percepción negativa de la situación política y social del país que asciende al 56,7%, casi dos puntos más que en julio.

El estudio, realizado ente el 14 y el 28 de septiembre en base a 2600 casos efectivos y 2200 casos ponderados a nivel nacional, señala que el 38,2% optaría por la continuidad total o parcial de la gestión de gobierno , disminuyendo 1,5 punto respecto a julio. La prolongación total aumenta entre varones (22,1%) y menores de 40 años (22,4%). En cambio, entre las mujeres la mención al cambio asciende al 63,1%.

En cuanto al nivel educativo, la demanda de una renovación frente al gobierno libertario es mencionado por el 57,1% de las personas de nivel bajo, el 57,2% de quienes tiene un nivel medio y el 59% de las de nivel alto.

Los números muestran que La Libertad Avanza (LLA) conserva un núcleo duro de respaldo, pero enfrenta una mayoría que reclama modificaciones profundas en la gestión. Dar vuelta esa situación en las urnas es el gran desafio que deberá enfrentar Milei en los próximos meses si quiere quedarse cuatro años más en la Casa Rosada.

Como viene contando Letra P , el oficialismo sufre además el desgaste de la gestión y el rechazo de la sociedad: la aprobación de Milei alcanza el 36,6%, mientras que el 58,1% desaprueba su desempeño al frente del gobierno. En julio, la aprobación había sido del 37,1% y la desaprobación, del 58,6%.

La imagen personal del Presidente también se hunde, según el estudio de M&F: el 52,7% expresa una valoración negativa y el 31,2% tiene una imagen positiva del jefe de Estado. En el ranking de dirigentes, la senadora Patricia Bullrich -que vive en constante cortocircuito con los hermanos Milei- aparece con la valoración positiva más alta, con 33%.

Como contó la Lorena Hak en Letra P, Bullrich aprovechó su paso por el Coloquio de IDEA, en Mar del Plata, para plantear una agenda propia dentro del oficialismo. En ese evento, pidió que las reformas económicas lleguen más rápido a las familias, advirtió por “el costo argentino” y reclamó competitividad para la industria, el comercio y la construcción. Eligió hablar de las prioridades de la sociedad, algo que el Presidente esquiva hacer.

La economía y el empleo, las principales preocupaciones

La encuesta también indaga sobre las principales preocupaciones sociales: la desocupación pasó a ocupar el primer lugar en el ranking, con el 19,8%, y desplazó a los aumentos de precios y tarifas, que quedaron segundos con el 18,9%. La falta de trabajo aumentó 2,2 puntos porcentuales respecto de julio, mientras que la preocupación por precios y tarifas retrocedió 3,5 puntos. El deteriorio económico pesa sobre el vínculo de Milei y la sociedad.

En cuanto a la situación personal de las personas encuestadas, la dificultad para llegar a fin de mes sigue siendo el principal problema, aunque bajó del 24% al 22%. Detrás se ubican los bajos ingresos, con 14%, y los problemas de endeudamiento, que alcanzan el 17,2%. En ese universo de quienes se tuvieron que endeudar para llegar a fin de mes, los jóvenes son los más afectados.

En conjunto, las dificultades de índole económica reúnen el 69,1% de las menciones. Habrá que ver si Milei cumple sus promesas de mejora económica y si la gente vota pensando con el bolsillo. A priori, las encuestas que viene analizando este medio dan cuenta de un escenario de empate entre Milei y el gobernador Axel Kicillof en una segunda vuelta electoral.