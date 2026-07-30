Nacional
  • Nacional
  • Centro
  • Patagonia
ES EL BOLSILLO

Encuesta: una de cada dos personas dice que no tolera más el ajuste de Javier Milei

Solo el 16% calificó el presente como "bueno" y el 47% cree que el futuro será peor. El trabajo y la pobreza, las principales preocupaciones. Datos de QSocial.

Letra P | Susana Maidana
Por Susana Maidana
Encuesta: una de cada dos personas dice que no tolera más el ajuste de Javier Milei

Encuesta: una de cada dos personas dice que no tolera más el ajuste de Javier Milei

Javier Milei.

Javier Milei.

Notas Relacionadas
Martín Llaryora capitaliza el malestar social asociado a las políticas de Javier Milei
Encuesta

El bolsillo castiga a Milei hasta en Córdoba: su imagen negativa trepó al 60% y Llaryora saca ventaja

Por 
Letra P | Yanina Passero
Yanina Passero

El relevamiento de la consultora QSocial, elaborado en base a 1323 casos en todo el país y con un margen de error de +/- 2,9%, afirma que el 50% de las personas consultadas respondió que "ya no puede esperar más" para que las medidas oficiales generen resultados concretos en su economía personal.

En tanto, un 20% aseguró que está dispuesto a esperar hasta las elecciones presidenciales de 2027, un 10% hasta fin de este año y un 8% hasta mediados de 2027, mientras que un 12% no expresó una posición.

Presente y futuro de la economía

La encuesta también indagó sobre la percepción de la situación del país y los resultados fueron contundentes: apenas el 16% calificó el presente como "bueno", frente a un 35% que lo definió como "regular" y un 48% que lo consideró "malo". Si bien todavía resta más de un año para las elecciones presidenciales, estos números podrían encender una señal de alerta para el Gobierno, ya que reflejan un clima de opinión mayoritariamente negativo sobre la situación del país, un factor que podría condicionar sus perspectivas electorales si no logra revertir esa percepción.

No obstante, al comparar la actualidad con diciembre de 2023, cuando Milei asumió la Presidencia y la inflación superaba el 25% mensual, el porcentaje de quienes creen que el país está mejor asciende al 31%.

Las expectativas económicas hacia el futuro tampoco muestran un panorama favorable para el oficialismo. Ante la consulta sobre cómo estará la economía dentro de un año, el 47% respondió que se encontrará peor, mientras que el 26% confía en una mejora y el 21% cree que permanecerá igual.

Las preocupaciones de la opinión pública

El estudio también muestra un cambio en las prioridades de la opinión pública. Aunque la desaceleración de la inflación redujo su centralidad en el debate público, las preocupaciones vinculadas al bolsillo siguen dominando la agenda. El trabajo y la pobreza lideran el ranking, con el 21% de las menciones cada uno, evidenciando que el empleo y el nivel de vida son hoy las principales inquietudes de la sociedad.

Detrás se ubican la corrupción (19%), la inflación (11%), la inseguridad (8%), la Justicia (6%) y otros problemas (12%). Esta distribución sugiere que, más allá de la baja de la inflación, persiste una fuerte preocupación por las consecuencias del ajuste sobre la economía cotidiana.

Los desafíos del gobierno de Javier Milei

La desconfianza también se refleja en las expectativas sobre la capacidad del Gobierno para revertir la situación. Según la encuesta, el 61% de los consultados considera que la administración libertaria no logrará resolver los principales problemas que hoy preocupan a la sociedad, mientras que apenas el 32% cree que sí podrá encontrar soluciones.

La percepción sobre los destinatarios de las políticas oficiales también resultó mayoritariamente crítica: el 64% sostuvo que Milei gobierna "para algunos sectores", mientras que el 25% cree que lo hace "para la mayoría de la población".

En cuanto al ajuste económico, el 67% rechazó la idea de que las políticas actuales sean necesarias aunque impliquen sacrificios en el corto plazo, y el mismo porcentaje consideró que el esfuerzo que realiza hoy la sociedad no valdrá la pena en el futuro.

Temas
Notas Relacionadas
Javier Milei cae en imagen y analistas alertan: con bolsillos flacos, la reelección se desinfla
EL MODELO SE MUERDE LA COLA

Milei cae en imagen y analistas alertan: con bolsillos flacos, la reelección se desinfla

El desplome del empleo y el creciente malestar social atentan contra el plan económico, que necesita despejar el riesgo electoral para que haya inversiones.
Los salrios registrados volvieron a perder con la inflación y complican los planes de Javier Milei para 2027 
DOS VELOCIDADES

Los salarios perdieron otra vez con la inflación y no ayudan al clima de reelección de Milei

Tras la suba de abril, los ingresos registrados volvieron a caer en mayo, según el INDEC. Para analistas, la baja de la inflación no alcanza.

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

CFK lanzó su candidatura desde el balcón del departamento en el que cumple prisión domiciliaria. 
¿SIN CRISTINA NO SE PUEDE?

Desde el balcón

Por  Marcelo Falak
Cristina Fernández de Kirchner, en el balcón de su departamento donde cumple prisión domiciliaria.
DISCUSIÓN 2027

Cristina candidata: por qué CFK recurre a la ONU para poder competir en las elecciones

Por  Gabriela Pepe
Javier MIlei apuesta a didivir el PJ con CFK 2027.
OPERATIVO REELECCIÓN

CFK 2027: Milei dice que compite contra sí mismo, pero apuesta a la división del peronismo

Por  Pablo Lapuente
CFK y Axel Kicillof.
DIPLOMACIA DE CAL Y ARENA

Kicillof banca el reclamo de CFK, pero advierte que hablar de candidatura es prematuro

Por  Macarena Ramírez