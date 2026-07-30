Encuesta: una de cada dos personas dice que no tolera más el ajuste de Javier Milei

Una encuesta nacional reflejó un fuerte pesimismo sobre la economía y una creciente preocupación por el bolsillo : una de cada dos personas asegura que ya no está dispuesta a seguir esperando una mejora en su situación personal como consecuencia del ajuste del gobierno de Javier Milei .

El relevamiento de la consultora QSocial , elaborado en base a 1323 casos en todo el país y con un margen de error de +/- 2,9%, afirma que el 50% de las personas consultadas respondió que "ya no puede esperar más" para que las medidas oficiales generen resultados concretos en su economía personal.

En tanto, un 20% aseguró que está dispuesto a esperar hasta las elecciones presidenciales de 2027, un 10% hasta fin de este año y un 8% hasta mediados de 2027, mientras que un 12% no expresó una posición.

La encuesta también indagó sobre la percepción de la situación del país y los resultados fueron contundentes: apenas el 16% calificó el presente como "bueno", frente a un 35% que lo definió como "regular" y un 48% que lo consideró "malo". Si bien todavía resta más de un año para las elecciones presidenciales, estos números podrían encender una señal de alerta para el Gobierno, ya que reflejan un clima de opinión mayoritariamente negativo sobre la situación del país, un factor que podría condicionar sus perspectivas electorales si no logra revertir esa percepción.

No obstante, al comparar la actualidad con diciembre de 2023, cuando Milei asumió la Presidencia y la inflación superaba el 25% mensual, el porcentaje de quienes creen que el país está mejor asciende al 31% .

Las expectativas económicas hacia el futuro tampoco muestran un panorama favorable para el oficialismo. Ante la consulta sobre cómo estará la economía dentro de un año, el 47% respondió que se encontrará peor, mientras que el 26% confía en una mejora y el 21% cree que permanecerá igual.

Las preocupaciones de la opinión pública

El estudio también muestra un cambio en las prioridades de la opinión pública. Aunque la desaceleración de la inflación redujo su centralidad en el debate público, las preocupaciones vinculadas al bolsillo siguen dominando la agenda. El trabajo y la pobreza lideran el ranking, con el 21% de las menciones cada uno, evidenciando que el empleo y el nivel de vida son hoy las principales inquietudes de la sociedad.

Detrás se ubican la corrupción (19%), la inflación (11%), la inseguridad (8%), la Justicia (6%) y otros problemas (12%). Esta distribución sugiere que, más allá de la baja de la inflación, persiste una fuerte preocupación por las consecuencias del ajuste sobre la economía cotidiana.

Los desafíos del gobierno de Javier Milei

La desconfianza también se refleja en las expectativas sobre la capacidad del Gobierno para revertir la situación. Según la encuesta, el 61% de los consultados considera que la administración libertaria no logrará resolver los principales problemas que hoy preocupan a la sociedad, mientras que apenas el 32% cree que sí podrá encontrar soluciones.

La percepción sobre los destinatarios de las políticas oficiales también resultó mayoritariamente crítica: el 64% sostuvo que Milei gobierna "para algunos sectores", mientras que el 25% cree que lo hace "para la mayoría de la población".

En cuanto al ajuste económico, el 67% rechazó la idea de que las políticas actuales sean necesarias aunque impliquen sacrificios en el corto plazo, y el mismo porcentaje consideró que el esfuerzo que realiza hoy la sociedad no valdrá la pena en el futuro.