Rosario espera a Javier Milei y La Libertad Avanza apuesta a lograr entre tres y cuatro bancas

Javier Milei, Karina Milei y Romina Diez, al frente de la caravana de cierre de campaña de La Libertad Avanza en Rosario en 2023.

La señal política es clara. Milei quiere que Santa Fe sea el símbolo del envión final antes de los comicios. La decisión de cerrar en Rosario en un acto que esperan sea masivo en el parque España, al igual que en 2023, no sólo es un gesto de campaña. Es, además, la demostración de que el oficialismo nacional ve a la provincia como uno de los terrenos clave para consolidar su poder legislativo.

Agustín Pellegrini , candidato libertario en la Bota, se subió a esa proyección entusiasta del oficialismo. “Las bancas van a andar entre tres y cuatro. El objetivo es aportar la mayor cantidad de diputados para poder defender los vetos y empezar a trabajar con un buen número de cara a las nuevas leyes”, dijo en Cadena 3 Rosario.

El número de máxima que plantea LLA no es un dato menor, porque reduce las cuentas que realizaban en los albores de la campaña cuando soñaban con una contundente victoria que les permitiera cosechar cinco lugares . Con nueve escaños en juego, si finalmente obtienen cuatro no sólo estarían imponiéndose en Santa Fe, sino que además darían un salto significativo en su representación parlamentaria.

Los sondeos de distintas consultoras difundidos en la provincia en las últimas semanas no parecen mostrar ese escenario, aunque las tendencias podrían modificarse con quienes definen el voto sobre la hora.

En ese marco, Santa Fe es vista como una provincia bisagra. LLA disputa voto urbano, productivo y de clase media, el mismo estanque en el que se mueve Provincias Unidas, el armado del gobernador Maximiliano Pullaro, que pone toda la carne al asador con la candidatura de la vicegobernadora Gisela Scaglia. La tropa libertaria busca polarizar con el peronismo tildando de comunista a Caren Tepp, primera en la lista de Fuerza Patria, y achacándole incluso vínculos con el chavismo venezolano.

El cierre en Rosario como demostración de poder

La confirmación del acto final en Rosario terminó de ordenar la campaña. Lo anticipó Letra P y luego lo reforzaron el propio Milei y la dirigencia local. “Tenemos el gran orgullo de saber que el presidente va a cerrar su campaña nacional en nuestra ciudad. Es un mensaje a los santafesinos y a todo el país”, dijo Marcos Peyrano, apoderado del partido en la provincia. Para LLA, la elección de la ciudad condensa un relato y parte de una gestión. Según la mirada del dirigente local, cuando Rosario parecía “invivible”, el gobierno nacional intervino “sin especular” y se enfrentó al narcotráfico “sin dar un paso atrás”.

Embed LOS ESPERAMOS EL JUEVES 23 DE OCTUBRE EN ROSARIO!!!



LA LIBERTAD AVANZA O ARGENTINA RETROCEDE pic.twitter.com/7swRGeCRwD — La Libertad Avanza (@LLibertadAvanza) October 19, 2025

“Cuando parecía que explotaba todo, el gobierno nacional puso todos los resortes del Estado para ayudar”, planteó Peyrano y recordó el desembarco de fuerzas federales como parte del denominado Plan Bandera. Allí entra otra disputa simbólica respecto de quién se cuelga la medalla por la baja en los índices de violencia. Si bien el gobierno provincial y Patricia Bullrich siempre sostuvieron -hacia adentro y hacia afuera- que hay trabajo conjunto, la ministra de Seguridad tiró dardos contra Pullaro días atrás por cuestiones impositivas. El gobernador intentó minimizar ese ataque. “Lo enmarco en la campaña”, opinó.

El último envión en Santa Fe

Milei buscará capitalizar ese capital simbólico el jueves. Pellegrini asegura que será “un evento con militancia y público" y que servirá como "el último envión anímico” antes de los comicios. Aún no hay detalles de quién acompañará al Presidente, aunque se estima que estará la primera plana política, tal como este martes en Córdoba. Tampoco es casual la elección de Santa Fe: es uno de los territorios donde Milei creció con más potencia en 2023.

“Pintar Santa Fe de violeta” se volvió eslogan y objetivo. Pellegrini, siempre alineado a la diputada Romina Diez, se mostró en los últimos días más activo en la actividad pública concediendo entrevistas en los principales medios de Rosario, Santa Fe y también de las localidades más pequeñas. Con todo, pegarse al sello sigue siendo el plan A, B y C para el esquema libertario.

Reformas, vetos y el rol de Santa Fe en el Congreso

El corazón de la estrategia de campaña apunta al futuro Congreso. Pellegrini lo dijo sin rodeos: “Necesitamos diputados para poder avanzar con las reformas. Hoy el Congreso no permite sacar temas importantes porque hay sectores que no están de acuerdo con bajar la inflación, con la reforma laboral o con gastar menos de lo que entra”. En su visión, la oposición kirchnerista “quiere voltear al gobierno” y por eso el oficialismo necesita “defender vetos” en la nueva composición parlamentaria.

Embed Santa Fe necesita la reforma penal para endurecer las penas, la reforma impositiva y laboral para bajar impuestos, mejorar la competitividad y crear más empleo formal.



No hay terceras vías, La Libertad Avanza o Argentina retrocede. pic.twitter.com/Hblg8Ogdqm — Agustin Pellegrini (@apellegrini2000) October 20, 2025

El candidato reconoció errores del Gobierno (“el que hace se equivoca”), pero los justificó en un contexto de confrontación legislativa. Aseguró que se avanzó en el diálogo con provincias como Mendoza y destacó acuerdos con el PRO. “Hay conversaciones hacia enero con quienes compartimos el diagnóstico sobre impuestos, trabajo y equilibrio fiscal. Se va a avanzar”, prometió.

En ese tablero, Santa Fe juega un rol clave. El cierre en Rosario y el objetivo de alcanzar tres o cuatro bancas revelan una certeza interna: el team libertario apuesta a lograr una alegría en esta provincia que modere un escenario complejo en otros distritos. Por eso Milei ordenó que la foto final se produzca en este territorio donde se juega una parte importante de lo que sucederá el próximo domingo.