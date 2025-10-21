Javier Milei: "Un buen resultado (electoral) sería uno que me asegurara un tercio en la cámara"

A cinco días de las elecciones legislativas, el presidente Javier Milei aseguró que "un buen resultado" para La Libertad Avanza sería asegurarse "un tercio en la Cámara" de Diputados, en alusión a la mínima cantidad de votos necesarios para defender los vetos presidenciales.

“Además, con nuestros aliados podemos llegar a 100 votos en la cámara baja y es posible conseguir quórum también, entonces vamos a empezar con una dinámica parlamentaria que nos va a permitir viabilizar reformas”, señaló el mandatario en declaraciones a la TV Pública .

Y agragó: “Necesitamos la pared, mirar la configuración de potenciales aliados, que eso es un número más grande, y además queda un grupo intermedio con los cuales se puede dialogar y sacar reformas”.

#EnCampaña Milei: "Un buen resultado sería uno que me asegure un tercio en la Cámara de Diputados" pic.twitter.com/OMqWcZMD90

El Presidente consideró a las elecciones de medio término como "un momento bisagra" y volvió a criticar al kirchnerismo al afirmar que ese espacio "quiere subestimar el valor de la elección para que la gente no vaya a votar".

"La elección es mucho más importante de lo que creemos por el formato de sistema de representación republicano que tenemos", apuntó el jefe de Estado. Siguiendo esta línea, comparó al kirchnerismo con los “gremlins”: “Usted les tira agua y se convierten en monstruo. El agua es cuando llegan al poder”.

Además, renovó sus crítica hacia parte de la oposición y pidió el voto para el oficialismo: "Este año por ser electoral el Congreso tuvo una actitud muy destituyente, nos torpedeaban todo el tiempo y no paraban de tomar acciones contra el modelo. La composición de las cámaras es muy importante, si uno no cambia esa composición es muy difícil pasar proyectos".

Javier Milei confirmó “reacomodará” el gabinete

Durante otro tramo de la entrevista, el Presidente ratificó que habrá una reestructuración interna para “volver a la esencia” del proyecto libertario. “De cara al segundo tramo voy a reacomodar el gabinete para lograr los objetivos de las reformas de segunda generación".

"El día 26 a la noche veré qué tipo de entramado necesito para lograr los objetivos“, dijo el jefe de Estado sin dar mayores precisiones.