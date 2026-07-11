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Javier Milei prepara una minigira regional con una apuesta para liderar la derecha latina

El Presidente armó una agenda internacional con cuatro destinos en dos semanas para consolidar alianzas políticas y atraer inversiones. Visitará a Bolsonaro y a Fujimori.

Por Letra P | Periodismo Político
Javier Milei y Karina Milei

Javier Milei y Karina Milei

Javier Milei prepara una intensa agenda internacional por la región, que incluirá visitas a Brasil, Perú, Colombia y Ecuador durante las próximas dos semanas. El Presidente promociona la gira como parte de su estrategia para ampliar atraer inversiones para la Argentina en el mundo, pero también para posicionarse como referente de la derecha latinoamericana.

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Según el cronograma que diseña el Gobierno, Milei buscará fortalecer vínculos con dirigentes afines de la región, tras su visita a España y el fuerte vínculo que estableció con Estados Unidos e Israel. Durante una entrevista en Now 97.9, explicó que el próximo 25 de julio viajará a Brasil, donde participará en San Pablo del acto en el que Flavio Bolsonaro será proclamado candidato presidencial.

El jefe de Estado adelantó que también viajará a Brasilia para visitar al expresidente Jair Bolsonaro, condenado por un intento de golpe de estado, un gesto político que volvió a marcar diferencias con el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, con quien mantiene una relación distante desde el inicio de su gestión. Después de un regreso breve al país, Milei viajará a Perú para asistir a la asunción de Keiko Fujimori.

Javier Milei

Javier Milei

La gira de Javier Milei por Latinoamérica

La agenda del mandatario argentino continuará el 7 de agosto en Colombia, donde participará de la asunción de Abelardo de la Espriella. Luego viajará a Ecuador para reunirse con el presidente Daniel Noboa, con quien mantiene acuerdos pendientes. Milei definió esa serie de viajes como parte de una política de apertura internacional de su Gobierno.

Según explicó el mandatario, el objetivo central de sus visitas al exterior consiste en ampliar el comercio internacional de Argentina para favorecer la llegada de inversiones. En ese sentido, Milei aseguró que el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) permitió canalizar inversiones por USD 150 mil millones y destacó un proyecto por USD 2200 millones destinado al denominado Súper-RIGI, orientado al desarrollo de la energía nuclear.

Javier Milei visitará al candidato presidencial de Brasil Flavio bolsonaro y al expresidente Jair Bolsonaro.

Javier Milei visitará al candidato presidencial de Brasil Flavio bolsonaro y al expresidente Jair Bolsonaro.

También sostuvo que a todas las provincias que adhirieron al régimen "les está yendo muy bien" y cuestionó la postura de Buenos Aires, Formosa y La Rioja. Según afirmó, esas administraciones rechazaron el esquema por razones ideológicas o por su oposición al Gobierno, una decisión que, según afirmó, perjudicó las posibilidades de captar nuevas inversiones.

En ese contexto, el Presidente vinculó la gira regional con la estrategia económica de su administración y aseguró que la búsqueda de nuevos mercados, inversiones y alianzas políticas continuará ocupando un lugar central en la política exterior durante los próximos meses.

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