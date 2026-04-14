Inflación para arriba: la Casa Rosada culpa a la guerra y apuesta a tener "un mejor segundo trimestre"

Pese a que la inflación acumula 11 meses seguidos de aceleración, la cúpula de la Casa Rosada intentó mostrarse en calma con el nuevo IPC del INDEC (3,4% en marzo) y buscó instalar la idea de que se retomará el rumbo económico en el mediano plazo. "Es un efecto transitorio y vamos a tener un mejor segundo trimestre", auguraron fuentes oficiales.

Algo parecido dijo el propio Javier Milei . “El dato es malo. El dato no nos gusta ya que la inflación nos repugna. Sin embargo, hoy elementos duros que nos permiten explicar lo que ha pasado y especialmente esperar que a futuro la inflación retorne a su sendero decreciente", posteó el Presidente.

Para algunos de los principales funcionarios del Gobierno, la suba del índice de precios al consumidor de marzo se explica, en gran medida, por dos razones. Una es la variable económica internacional derivada de la guerra entre Israel y Estados Unidos contra Irán , que mantiene bloqueado casi en su totalidad el estrecho de Hormuz por el que pasa cerca del 20% del petróleo mundial.

INFLACIÓN El dato es malo. El dato no nos gusta ya que la inflación nos repugna. Sin embargo, hoy elementos duros que nos permiten explicar lo que ha pasado y especialmente esperar que a futuro la inflación retorne a su sendero decreciente. VLLC! PD: hoy explicaré en AmCham https://t.co/i8a5ntCtqX

Por esa razón, el precio de los combustibles se disparó en buena parte del globo. En Argentina los incrementos llegaron a cerca del 25% en apenas un mes. En la administración libertaria se agarran de eso, algo que ya había hecho el ministro de Economía, Toto Caputo , al abrir el paraguas antes de conocer el índice, para asegurar que "los próximos meses serán mucho mejores" una vez que pase la escalada armamentista. La apuesta oficial es a lograr un balance positivo en el segundo trimestre del año.

"No es un dato bueno, pero hay un efecto transitorio del aumento de combustibles que pegó en todos los países y nosotros no fuimos la excepción", comentó a Letra P un funcionario con despacho en Balcarce 50 . Caputo había anticipado que la suba se debía a "un shock en lo relacionado al petróleo, al transporte y la educación", durante su paso este lunes por Bolsa de Comercio de Rosario . Además, en otras oportunidades, el ministro había reiterado el efecto que tenía los enfrentamientos políticos domésticos.

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Los precios al consumidor (#IPC) aumentaron 3,4% en marzo con respecto de febrero y acumularon un alza de 9,4% en el añohttps://t.co/ALtx4h5Sbd pic.twitter.com/6COSfIep4J — INDEC Argentina (@INDECArgentina) April 14, 2026

El impacto económico y político dentro del oficialismo

Otra de las razones que esgrimió Caputo para explicar los ruidos en la economía fue el "riesgo político" de los últimos meses. De hecho, para el titular del Palacio de Hacienda "el proceso de desinflación venía muy bien", pero se "vio interrumpido durante el período previo a las elecciones" legislativas. A ocho meses de aquella contienda, que Caputo suele recordar con regularidad, en el ecosistema libertario insisten también con que el contexto actual tampoco los ayuda mucho.

El argumento del oficialismo suena paradójico si se tiene en cuenta que, lejos de estar monopolizada por la oposición, la agenda pública del último mes giró casi en su totalidad alrededor de la causa judicial que investiga el patrimonio de Manuel Adorni.

Los datos del INDEC se publicaron apenas dos horas antes que el jefe de Estado se suba a hablar al AmCham Summit 2026, donde fue acompañado por el Jefe de Gabinete, en una nueva muestra de respaldo.

Desde lo económico, había muchas expectativas sobre las palabras de Milei, y su lectura sobre la inflación y el rumbo de su administración, pero también mucha atención política sobre el caso Adorni. El Presidente lo sentó en la primera fila del acto para dejar en claro su continuidad dentro de la administración libertaria, pese a las críticas de la oposición y los cada vez más crecientes pedidos de que de un paso al costado hasta que se aclare su patrimonio.

El vaso medio lleno

Aún con la inflación y el caso Adorni en alza, en La Libertad Avanza destaca que el programa económico y de estabilización del Presidente contribuyó a evitar una nueva crisis. "Sabíamos que iba a subir la inflación con el nuevo contexto internacional, por la guerra y por variables estacionales, pero también sabemos que los próximos meses la inflación va a la baja y retomamos el crecimiento", afirman.

Junto a esta lectura, distintas voces de la Casa Rosada coincidieron ante este medio que "en cualquier otro gobierno esto hubiera sido un desastre". "Si no hubiéramos tenido la macro sólida, el superávit fiscal y la administración ordenada, la crisis hubiera sido bestial, con suba del dólar, el riesgo país, la pobreza y la incertidumbre a la que nos tenían acostumbrados. Por el contrario, ahora tenemos todas las variables controladas", sostienen.