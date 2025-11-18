TEMPORADA DE ROSCA

Intendentes y jefes comunales del PJ de Santa Fe juntan a la tropa: balance electoral y proyección 2027

Los representantes de Vamos se reúnen este martes en la capital de la provincia. Se suman concejales. Evaluación del año, armado, futuro y la interna peronista.

Letra P | Agustín Vissio
Por Agustín Vissio
Pablo Corsalini, líder del grupo de intedentes y presidentes comunales del peronismo de Santa Fe.

Vamos, el espacio que nuclea a intendentes y presidentes comunales peronistas de Santa Fe.
ELECCIONES 2025

Santa Fe: intendentes peronistas le prenden velas a la unidad y piden una lista de convencionales sub-50

Por  Ramiro Porchietti

Pensar 2026, pero mirando 2027

Según pudo saber Letra P, la dirigencia de Vamos empezará a diagramar el '26. Por un lado, cómo se organizará y se posicionará el grupo de intendentes frente a los diferentes proyectos que trate la Legislatura para “adecuar” a la nueva Constitución provincial. Si bien el espacio no tiene representantes ni en Diputados ni el Senado provincial, buscarán forjar una posición única en el PJ y evitar fugas.

Discutir 2026 será el escalón previo para pensar en 2027, donde habrá nuevamente elecciones. Ese año se pondrá en juego la gobernación, representantes de las dos cámaras y la conducción de todas las localidades. En esa instancia el sector se juega una parada importante. Deberá defender municipios y comunas, pero también tendrá la posibilidad de recuperar algunos lugares que perdieron en estos años.

El balance de las elecciones en Santa Fe

Con todo, la intención del encuentro no es sólo mirar hacia el futuro. En la reunión se analizará lo ocurrido este año: los resultados de las elecciones locales y nacionales. Hay cierta satisfacción -no conformismo, aclaran- sobre la performance y los guarismos que obtuvo el PJ.

PJ Santa Fe
Caren Tepp y los integrantes de la lista del peronismo en Santa Fe.

“Hay que analizar lo que pasó, pero también agradecer el trabajo de todos los compañeros”, le dijo a este medio un miembro del espacio. La tribu de intendentes y jefes comunales fue avanzando y terminó ganándose un lugar de peso dentro del partido. Estuvieron en la mesa donde se cocinaron las candidaturas locales y nacionales. Por eso el balance del año les da positivo.

También se tomará nota de qué pedidos llevar a la próxima reunión de la Mesa Ejecutiva del PJ, un espacio que viene suspendiendo sus encuentros en las últimas semanas. “Esta será una reunión de dirigentes políticos, no de tropa ni orga”, concluyó un dirigente a modo de resumen.

Temas
