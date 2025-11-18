Intendentes y jefes comunales del PJ de Santa Fe juntan a la tropa: balance electoral y proyección 2027

El grupo de intendentes peronistas nucleados en Vamos armó un cónclave en la ciudad de Santa Fe este martes para analizar el saldo del año electoral y proyectar el futuro. Gestión en 2026 y elecciones en 2027 serán los temas principales de la agenda, con representantes de todos los departamentos.

El encuentro será en el hotel de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y reunirá entre 60 y 70 asistentes. Habrá intendentes, presidentes comunales y la novedad es que también fueron invitados concejales de diferentes localidades y legisladores electos de El Trébol, Venado Tuerto, San Justo y Las Toscas, entre otras ciudades.

Según pudo saber Letra P , la dirigencia de Vamos empezará a diagramar el '26. Por un lado, cómo se organizará y se posicionará el grupo de intendentes frente a los diferentes proyectos que trate la Legislatura para “adecuar” a la nueva Constitución provincial. Si bien el espacio no tiene representantes ni en Diputados ni el Senado provincial, buscarán forjar una posición única en el PJ y evitar fugas.

Por otro lado, estudiarán acciones políticas para fortalecer los cimientos de la tribu. La idea es ampliar territorio, seguir sumando dirigentes y engrosar las filas con más concejales . Quienes organizan el encuentro resaltan la importancia de la presencia de los ediles.

Discutir 2026 será el escalón previo para pensar en 2027, donde habrá nuevamente elecciones. Ese año se pondrá en juego la gobernación, representantes de las dos cámaras y la conducción de todas las localidades. En esa instancia el sector se juega una parada importante. Deberá defender municipios y comunas, pero también tendrá la posibilidad de recuperar algunos lugares que perdieron en estos años.

El balance de las elecciones en Santa Fe

Con todo, la intención del encuentro no es sólo mirar hacia el futuro. En la reunión se analizará lo ocurrido este año: los resultados de las elecciones locales y nacionales. Hay cierta satisfacción -no conformismo, aclaran- sobre la performance y los guarismos que obtuvo el PJ.

PJ Santa Fe Caren Tepp y los integrantes de la lista del peronismo en Santa Fe.

“Hay que analizar lo que pasó, pero también agradecer el trabajo de todos los compañeros”, le dijo a este medio un miembro del espacio. La tribu de intendentes y jefes comunales fue avanzando y terminó ganándose un lugar de peso dentro del partido. Estuvieron en la mesa donde se cocinaron las candidaturas locales y nacionales. Por eso el balance del año les da positivo.

También se tomará nota de qué pedidos llevar a la próxima reunión de la Mesa Ejecutiva del PJ, un espacio que viene suspendiendo sus encuentros en las últimas semanas. “Esta será una reunión de dirigentes políticos, no de tropa ni orga”, concluyó un dirigente a modo de resumen.