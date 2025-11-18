Intendentes y jefes comunales del PJ de Santa Fe juntan a la tropa: balance electoral y proyección 2027

Según pudo saber Letra P, la dirigencia de Vamos empezará a diagramar el '26. Por un lado, cómo se organizará y se posicionará el grupo de intendentes frente a los diferentes proyectos que trate la Legislatura para “adecuar” a la nueva Constitución provincial. Si bien el espacio no tiene representantes ni en Diputados ni el Senado provincial, buscarán forjar una posición única en el PJ y evitar fugas.
Discutir 2026 será el escalón previo para pensar en 2027, donde habrá nuevamente elecciones. Ese año se pondrá en juego la gobernación, representantes de las dos cámaras y la conducción de todas las localidades. En esa instancia el sector se juega una parada importante. Deberá defender municipios y comunas, pero también tendrá la posibilidad de recuperar algunos lugares que perdieron en estos años.
También se tomará nota de qué pedidos llevar a la próxima reunión de la Mesa Ejecutiva del PJ, un espacio que viene suspendiendo sus encuentros en las últimas semanas. “Esta será una reunión de dirigentes políticos, no de tropa ni orga”, concluyó un dirigente a modo de resumen.