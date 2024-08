Los intendentes de Vamos Santa Fe afinan las nuevas canciones de cara a la reorganización del peronismo

Vamos Santa Fe , el colectivo de intendentes y presidentes comunales del peronismo , profundizó su programa de construcción horizontal de cara a la reorganización del justicialismo santafesino. Tras haberse mostrado con Juan Schiaretti , los caciques municipales recibieron a un ministro de Axel Kicillof a modo de emisario y avisan que su armado no tiene complejos: tocan con (casi) todos.

Los mandatarios locales organizaron un evento a modo de puntapié inicial del diseño de su programa de gobierno al que asistió el bonaerense Gabriel Katopodis . De fondo, suena el río de la duda acerca de cómo pararse frente al gobierno de Javier Milei , que copó la agenda y logró la penetración en la juventud que otrora era del peronismo y dilapidó. “Tenemos que recuperar la palabra, el mensaje, dar las discusiones sin perder los valores, evitar seguir a la defensiva”, se escuchó en los pasillos del Up Center de Rosario .

Vinimos a #SantaFe para participar del encuentro de "Innovación política: un enfoque emergente (e imprescindible) del presente" junto con @PabloCorsalini, intendentes e intendentas.



En esta provincia hay compañeros y compañeras que tienen ganas de tomar la palabra, de apostar a… — Gabriel Katopodis (@gkatopodis) August 30, 2024

Obsesionados con la misión de mostrar contenido, a Katopodis lo invitaron este viernes a “Innovación política: un enfoque emergente (e imprescindible) del presente”, un evento con una novedosa forma de trabajo en el que buscaron hacer una especie de focus group interno a modo de piedra basal para un programa de gobierno. Divididos en estaciones, los trescientos asistentes fueron pasando por ocho estaciones donde contestaron preguntas sobre cómo creen que debe ser una propuesta política y luego se dividieron en mesas de trabajo.

El objetivo de fondo de Vamos Santa Fe

Los jefes comunales de Vamos Santa Fe se ordenaron detrás de un objetivo: liderarse a sí mismos. Parten del convencimiento de que el peronismo se quedó sin jefes y que hoy es una horizontalidad desde la cual hay que construir. Allí radica tanto la razón del agrupamiento como la intención de ir ampliando el espacio. Por eso es que tienden puentes con los senadores peronistas liderados por Armando Traferri y sellaron entendimientos con sindicatos fuertes como Camioneros y la UOM. “La idea es que todos los que estén sueltos, sin orga, sepan que es acá”, contó un operador.

La experiencia de Omar Perotti les dejó varias enseñanzas. En primer lugar, la necesidad de un programa de gobierno: consideran que el rafaelino no cumplió con el contrato electoral y que las buenas medidas fueron “espasmos”. En segundo lugar, la necesidad de que haya vocación por conducir, un rol que Perotti siempre rechazó. Y, en tercer lugar, que el armado y el desarrollo de espacio condicione la oferta electoral y no viceversa; en criollo: no llegar al filo del cierre de listas y definir las candidaturas con encuestas.

Hay una arista más que lleva a los miembros de Vamos Santa Fe a unirse: la condición de ser los únicos peronistas de la provincia con responsabilidades de gestión que los obligan a tener relación con Maximiliano Pullaro. Correr a los interlocutores de ese vínculo y tener diálogo directo fue otro de los objetivos. Por ahora, los encuentros han sido amenos y los alcaldes valoran que no se hayan cortado las transferencias, por ejemplo, pero mantienen la guardia alta ante ciertas iniciativas que pueden poner en jaque sus finanzas.