La oposición contradice los números fiscales de Axel Kicillof y calienta la negociación por el Presupuesto

Un informe legislativo muestra que creció la coparticipación y la recaudación, pero hubo menos fondos para municipios. El endeudamiento, la discusión de fondo.

Letra P | José Maldonado
Por José Maldonado
La Legislatura ya debate el Presupuesto 2026 de Kicillof

La Legislatura ya debate el Presupuesto 2026 de Kicillof

Los datos fueron difundidos por Marcelo Daletto, senador del bloque UCR-Encuentro Federal que responde a Emilio Monzó, con datos fiscales del tercer trimestre de 2025, que contradicen los argumentos del Ejecutivo bonaerense. Según el documento, en ese período la coparticipación nacional creció 4,1% en términos reales respecto del mismo período del año anterior, la recaudación provincial aumentó 2,6% y los giros a municipios cayeron 0,9%.

Crisis en Buenos Aires

La movida busca marcar la cancha antes de que se activen, esta semana, las reuniones de comisión en la Legislatura donde se tratarán las tres iniciativas madre (presupuesto, impositiva y endeudamiento) para 2026. La oposición intenta desmontar el argumento central del Ejecutivo: que la provincia atraviesa una crisis fiscal producto del ajuste nacional y que por eso necesita endeudarse, para, entre otras cosas, podés girar más dinero a las intendencias.

Cuando presentó los proyectos, hace una semana, Kicillof pintó un panorama muy diferente. "Estamos ante una situación inédita en la que cada vez hay más necesidades pero menos recursos para atenderlas", afirmó el gobernador. Denunció que el presidente Javier Milei recortó "de manera ilegal" fondos por 13 billones de pesos destinados a educación, salud, seguridad y jubilaciones y remarcó una "caída en la recaudación producto de la crisis económica".

El ministro de Economía, Pablo López, reforzó ese diagnóstico al hablar de "crisis y emergencia económica profunda" que hace indispensable contar con las herramientas de financiamiento.

Informe fiscal

Daletto salió este lunes al cruce de ese argumento. Su informe detalla que los recursos de origen provincial ascendieron a 10,09 billones de pesos el tercer trimestre, con un crecimiento nominal del 50,1%. Ajustado por inflación, el aumento real fue de 2,6%. En cuanto a la coparticipación federal, Buenos Aires recibió 9,99 billones de pesos, con una suba nominal del 52,4% que, descontada la inflación del período (46,4%), arroja un incremento real del 4,1%.

El senador puso el foco en la composición de la recaudación. El impuesto a los Sellos, vinculado a la actividad económica, mostró un crecimiento real del 38,9%. Ingresos Brutos, que representa el 75,9% de la recaudación tributaria provincial, subió 0,5% real. En los impuestos patrimoniales, dice Daletto, Automotor creció 10,7% en términos reales, mientras que Inmobiliario registró una caída del 26,9%, un dato que el informe atribuye a la falta de actualización por no contar con Ley Impositiva en 2025.

El endeudamiento de Axel Kicillof

El trasfondo de esta pulseada numérica es el pedido de endeudamiento. Kicillof solicita autorización para tomar deuda por 1.990 millones de dólares, que se sumarían a los 1.045 millones de un pedido anterior que aún mantiene vigente. A diferencia del Presupuesto y la Ley Impositiva, el endeudamiento requiere dos tercios de los votos para su aprobación, lo que obliga al oficialismo a negociar con la oposición.

El gobernador ató al endeudamiento un fondo de 160 millones de dólares para los municipios, equivalente al 8% de la deuda autorizada. La estrategia apunta a sumar voluntades de intendentes necesitados de recursos, pero también generó resistencias. El jefe comunal de Tres de Febrero, Diego Valenzuela (La Libertad Avanza), calificó la maniobra de "extorsiva" y pidió que el monto sea fijo y no dependa de cuánta deuda finalmente tome la provincia.

Intendentes radicales plantearon la misma objeción. "Si luego no toma deuda o la toma de manera parcial, no nos sirve", advirtió uno de ellos. Reclaman además poder usar esos fondos para gastos corrientes, como salarios o aguinaldos, y no solo para inversión como establece el proyecto.

