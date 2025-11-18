En busca de fondos, las provincias participan en Chile de una cumbre del CFI y la CEPAL En busca de fondos, las provincias participan en Chile de una cumbre del CFI y la CEPAL

Los ministros de Desarrollo Productivo de Argentina se reunieron en la sede de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) de Chile para participar de una jornada convocada por la CEPAL y el Consejo Federal de Inversiones (CFI) donde cada provincia expondrá sus próximos pasos en el marco de una hoja de ruta hacia el desarrollo federal.

La apertura de la jornada estuvo encabezada por el secretario ejecutivo de la CEPAL, José Manuel Salazar-Xirinachs, y el secretario general del CFI, Ignacio Lamothe. La agenda de actividades prevé una mesa internacional sobre tendencias globales en políticas productivas, una sesión dedicada a los avances de la Hoja de Ruta Federal para el Desarrollo Productivo y un diálogo con gobernadores y autoridades de la región en el marco de REDEPRO.

Las visión de los secretarios de la CEPAL y del CFI en Chile Salazar-Xirinachs destacó que el desarrollo es "el instrumento capaz de transformar ahorro en inversión productiva y de sostener estrategias industriales de largo plazo". "América Latina ya vivió dos décadas perdidas y hoy enfrenta el riesgo de una tercera si no impulsa políticas productivas ambiciosas, territoriales y coherentes. O iniciamos un camino decidido de desarrollo o retrocedemos", advirtió el secretario.

Por su parte, Lamothe señaló que “para el desarrollo de Argentina es fundamental cooperar entre provincias y compartir saberes que están distribuidos de manera diversa en todo el territorio". Además, el secretario consideró que "uno de los principales desafíos que enfrentan las pymes argentinas es el acceso al financiamiento" y por eso trabajan desde el CFI "junto a las provincias en desarrollar instrumentos que acompañen ese proceso".

"Instancias como esta nos permiten pensar colectivamente cómo diseñar mejores políticas productivas y cómo articular a todo el país para agregar valor, innovar y ampliar la base productiva de la Argentina", sostuvo Lamothe.

Chile: la agenda de la Jornada de Ministros y Ministras de Desarrollo Productivo de Argentina El encuentro reúne a especialistas de FAO, CORFO, CAF y BID, quienes compartirán miradas internacionales sobre innovación, gobernanza productiva, financiamiento y experiencias comparadas de bancos de desarrollo. También está prevista la participación de autoridades de Ecuador, Brasil, México, Chile, Colombia y Perú para fortalecer el intercambio regional. Asimismo, en el marco de REDEPRO, gobernadores y referentes subnacionales participarán de un espacio de intercambio orientado a fortalecer capacidades, promover agendas regionales conjuntas e impulsar proyectos de alto impacto. Además, este martes continuará el trabajo con una agenda centrada en los desafíos de la banca de desarrollo, la gobernanza de los instrumentos de financiamiento productivo y la presentación de la estrategia del CFI en materia de financiamiento para el desarrollo. La jornada concluirá con una mesa de ministros y ministras donde cada provincia expondrá sus compromisos y próximos pasos en el marco de una hoja de ruta hacia el desarrollo federal.

