Ignacio Torres subió a Chubut a los festejos por el fallo a favor de YPF en Estados Unidos

El gobernador de Chubut , Ignacio Torres , destacó el rol de la provincia tras el fallo de la Corte de Apelaciones de Nueva York por la expropiación de YPF , que revocó aspectos centrales de la sentencia de primera instancia y alivió la situación judicial de la Argentina en un litigio millonario.

La resolución fue dictada por los jueces Denny Chin , José Cabranes y Beth Robinson , quienes dejaron sin efecto puntos clave del fallo de la jueza Loretta Preska y desestimaron los principales reclamos contra el país y la petrolera.

En ese contexto, el mandatario recordó que a mediados de 2025 la provincia decidió presentarse ante la Justicia estadounidense para defender su participación accionaria en la compañía energética . “Advertimos que el paquete accionario no podía ser alcanzado por medidas cautelares en el porcentaje que pertenece a los chubutenses”, sostuvo Torres, al explicar los fundamentos de la estrategia judicial adoptada.

La presentación se concretó a través de un amicus curiae y una acción específica para excluir las acciones provinciales de cualquier embargo o ejecución, en coordinación con la Procuración del Tesoro de la Nación .

El gobernador destacó que esta decisión permitió que los tribunales de Estados Unidos reconocieran que parte del capital accionario de la empresa pertenece a las provincias productoras de hidrocarburos. “Esta decisión es el resultado de un trabajo serio y coordinado con Nación, donde las provincias petroleras hicimos valer nuestra condición de accionistas”, afirmó el titular del Ejecutivo provincial.

UN FALLO CLAVE PARA DEFENDER LO QUE ES DE TODOS La Justicia de Estados Unidos revocó la sentencia que exponía a la Argentina a una condena millonaria en el juicio por YPF. Está decisión es el resultado de un trabajo serio y coordinado con Nación, donde las provincias petroleras… https://t.co/j8WLy4SpBg

Además, remarcó el respaldo de la Legislatura del Chubut, que en julio de 2025 aprobó la ley para regularizar la situación jurídica de las acciones correspondientes a la provincia. Según explicó, se trataba de una cuestión pendiente desde hacía más de una década que ponía en riesgo recursos estratégicos del distrito.

El impacto del fallo y el cierre del litigio para YPF

Javier Milei celebró el fallo de la Justicia de Estados Unidos en favor de la Argentina, en el marco de la causa de YPF, que obligaba al país a pagar cerca de u$s 18.000 millones, tras la expropiación de la petrolera. “Le hemos ganado a Burford en Estados Unidos. Gracias a la gestión de Horacio Marín y todo el equipo de abogados, en especial a la Procuración, hemos logrado que Argentina tenga que evitar el pago", dijo el presidente que decidió ofrecer una cadena nacional para celebrar la decisión judicial.

Ignacio Torres Chubut _ Horacio Marín YPF Igancio Torres y el CEO de YPF, Horacio Marin.

Para Ignacio Torres, la resolución marcó un punto de inflexión tanto para el país como para la provincia patagónica en el marco del conflicto internacional. “Se cierra un capítulo complejo para el país y para Chubut, donde logramos consolidar nuestro derecho sobre las acciones, que son patrimonio de todos los chubutenses”, concluyó el gobernador.