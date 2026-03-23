Irán, la inflación y la disyuntiva de YPF

Los precios de YPF, al compás de la guerra en Irán.

El cisne negro de la guerra en Irán se suma, en la Argentina de Javier Milei , a un plan económico ya claramente disfuncional. El conflicto no arruina lo que iba bien, sino que empeora lo que iba mal. El precio de las naftas es el vector de contagio de lo externo a lo doméstico.

Un crudo de Brent en torno a 110 dólares ayudará a que el excedente comercial se robustezca –acaso hasta 11.000 millones de dólares en el año–, lo que es bueno para el país, pero complica todavía más el frente inflacionario, tanto por lo que sucede en los surtidores como por su derrame, logística mediante, a los precios de los alimentos y muchos otros de la economía nacional.

Toto Caputo viene de reconocer que la desinflación "se ralentizó" y que no puede "forzar a los argentinos a tener pesos", mientras que el Presidente pasó para fines del año que viene su promesa de pulverizar la inflación que, se suponía, iba a empezar con cero "en agosto a más tardar". En realidad, el primer trimestre se llevará casi la totalidad de la meta anual que consta en el Presupuesto.

Un dato extra pasa, por ahora, indebidamente por debajo de los radares: el encarecimiento del gas natural debido a la agitación global y a los ataques sufridos por el productor top, Catar , por parte de la República Islámica, lo que ya provocó un salto superior al 40% de los fertilizantes derivados de ese recurso. El campo argentino importa dos tercios de los fertilizantes que utiliza y la siembra de trigo está a punto de comenzar. Lo que estará en juego en el futuro cercano son exportaciones, pero también el precio del pan.

Los precios de las naftas , el gasoil y otros combustiblescrecieron 13% desde el inicio de la guerra. De acuerdo con la consultora Eco Go , una suba del 10% le impone al IPC 0,38 puntos porcentuales extras. Marzo está jugado en términos de inflación. ¿Y abril? ¿Y el mantra de la causalidad exclusivamente monetaria del fenómeno?

El dilema de YPF

Horacio Marín "está en el medio de dos exigencias. De un lado, la de formar parte de un gobierno liberal para el cual el mercado debe resolver todas las cuestiones. La otra es la relación con el consumidor, con el que la gerencia de YPF sostiene que tiene un contrato moral", escribió Pablo Fernández Blanco en La Nación.

El ceo de la petrolera de bandera "juntó a tres de sus cabezas y encapsuló las tensiones en una fórmula matemática. Todos los días, recibe un correo electrónico de las gerencias de Finanzas, Estrategia y Downstream (refinación y ventas) que aplica una cuenta predefinida para fijar los precios. Contempla el precio del crudo al valor que lo compró la empresa, el porcentaje que le debe adquirir a terceros sobre el total que usa y el margen de utilidad", añadió el periodista. Es el llamado micropricing.

milei marin ypf.jpg El ceo de YPF, Horacio Marín, y Javier Milei, con su mameluco de la petrolera. Captura de redes

El problema, completó, es que "la estrategia tiene algo de acuciante, porque nació con fecha de vencimiento. Supone que el conflicto entra en una fase de desescalada en marzo. De lo contrario, el dispositivo estallará y habrá que subir los precios de manera sensible, con los contratiempos que eso puede ocasionar para un Gobierno que busca bajar la inflación".

Vale recordar que el capital de YPF es mixto, que la empresa tiene accionistas privados, deudas por honrar y que cotiza en las bolsas de Buenos Aires y Nueva York, combo que le impide hacer lo que quiera con sus precios.

La guerra en Irán: semana cuatro

"Cuatro o cinco semanas", dijo Donald Trump que duraría la "excursión" en Irán al comienzo de las hostilidades, el 28 de febrero. La guerra ya está en su cuarta semana y, por las noticias, parece en fase de profundización más que de desmonte.

El fin de semana fue dramático: