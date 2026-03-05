Ignacio Torres destacó ante Yamandú Orsi el potencial productivo de Chubut

Ignacio Torres junto a Yamandú Orsi y Pablo Quirno.
El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, destacó ante el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, el potencial productivo y comercial de la provincia durante un encuentro organizado por el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP), donde aseguró que el distrito patagónico se consolidó como uno de los más competitivos del país.
La actividad se desarrolló el miércoles y reunió también al canciller argentino, Pablo Quirno, junto a empresarios de Argentina y la región. El objetivo central fue fortalecer los vínculos comerciales bilaterales y analizar nuevas oportunidades de inversión entre ambos países.
Integración económica entre Argentina y Uruguay
En ese marco, el mandatario provincial remarcó la importancia de profundizar la integración regional. Sostuvo que la provincia mantiene históricos lazos con el país vecino y que existen amplias posibilidades de crecimiento en sectores estratégicos vinculados a la producción y la exportación.
“El fortalecimiento de los lazos comerciales y productivos entre nuestros países es clave para impulsar el desarrollo de nuestras regiones y generar nuevas oportunidades de inversión”, expresó Torres durante su exposición ante autoridades y referentes del sector privado.
El chubutense también destacó el proceso de ordenamiento institucional y financiero que atravesó el distrito. Afirmó que la provincia logró consolidar previsibilidad, reglas claras y seguridad jurídica, condiciones que consideró centrales para atraer capitales.
“En poco tiempo logramos pasar de estar entre las últimas provincias a posicionarnos entre las primeras en materia de calidad institucional”, afirmó, a la vez que agregó que el fortalecimiento de la calidad crediticia convirtió a Chubut en una provincias“más competitiva y atractiva para las inversiones”.
El encuentro formó parte de una agenda impulsada por el CICyP para promover el diálogo entre el sector público y privado. La iniciativa buscó consolidar espacios de cooperación, potenciar el comercio bilateral y generar condiciones favorables para el desarrollo económico regional.
Ante un auditorio integrado por representantes de cámaras empresariales y sectores financieros, el mandatario chubutense insistió en que la integración con Uruguay representó una oportunidad estratégica para ampliar mercados y fortalecer cadenas de valor en el sur del continente.
La participación del jefe provincial en ese ámbito empresarial reflejó la intención de posicionar a la provincia patagónica como un actor relevante en el esquema productivo regional, con una agenda centrada en competitividad, previsibilidad y apertura a nuevas inversiones.