INTEGRACIÓN REGIONAL

Ignacio Torres destacó ante Yamandú Orsi el potencial productivo de Chubut

El gobernador expuso ante autoridades y empresarios regionales las oportunidades de inversión y el perfil competitivo de la provincia patagónica.

Por Letra P | Periodismo Político
Ignacio Torres junto a Yamandú Orsi y Pablo Quirno.&nbsp;

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, destacó ante el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, el potencial productivo y comercial de la provincia durante un encuentro organizado por el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP), donde aseguró que el distrito patagónico se consolidó como uno de los más competitivos del país.

La actividad se desarrolló el miércoles y reunió también al canciller argentino, Pablo Quirno, junto a empresarios de Argentina y la región. El objetivo central fue fortalecer los vínculos comerciales bilaterales y analizar nuevas oportunidades de inversión entre ambos países.

Integración económica entre Argentina y Uruguay

En ese marco, el mandatario provincial remarcó la importancia de profundizar la integración regional. Sostuvo que la provincia mantiene históricos lazos con el país vecino y que existen amplias posibilidades de crecimiento en sectores estratégicos vinculados a la producción y la exportación.

“El fortalecimiento de los lazos comerciales y productivos entre nuestros países es clave para impulsar el desarrollo de nuestras regiones y generar nuevas oportunidades de inversión”, expresó Torres durante su exposición ante autoridades y referentes del sector privado.

Nacho Torres Yamandú Orsi y Pablo Quirno 2
Nacho Torres, Orsi y Pablo Quirno en el encuentro organizado por el Consejo Interamericano de Comercio y Producci&oacute;n (CICyP).

Nacho Torres, Orsi y Pablo Quirno en el encuentro organizado por el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP).

El chubutense también destacó el proceso de ordenamiento institucional y financiero que atravesó el distrito. Afirmó que la provincia logró consolidar previsibilidad, reglas claras y seguridad jurídica, condiciones que consideró centrales para atraer capitales.

El perfil competitivo de Chubut

Torres sostuvo que su gestión logró revertir indicadores que ubicaban al territorio entre los más rezagados del país en materia institucional y crediticia. Según planteó, ese cambio permitió reposicionar a la jurisdicción en el escenario nacional.

“En poco tiempo logramos pasar de estar entre las últimas provincias a posicionarnos entre las primeras en materia de calidad institucional”, afirmó, a la vez que agregó que el fortalecimiento de la calidad crediticia convirtió a Chubut en una provincias“más competitiva y atractiva para las inversiones”.

El encuentro formó parte de una agenda impulsada por el CICyP para promover el diálogo entre el sector público y privado. La iniciativa buscó consolidar espacios de cooperación, potenciar el comercio bilateral y generar condiciones favorables para el desarrollo económico regional.

Ante un auditorio integrado por representantes de cámaras empresariales y sectores financieros, el mandatario chubutense insistió en que la integración con Uruguay representó una oportunidad estratégica para ampliar mercados y fortalecer cadenas de valor en el sur del continente.

La participación del jefe provincial en ese ámbito empresarial reflejó la intención de posicionar a la provincia patagónica como un actor relevante en el esquema productivo regional, con una agenda centrada en competitividad, previsibilidad y apertura a nuevas inversiones.

