Los gobernadores de Provincias Unidas desembarcan en Buenos Aires y tensan la relación con Mauricio Macri

Por Yanina Passero
Los gobernadores de Provincias Unidas harán la última escala de la campaña nacional en la Ciudad de Buenos Aires. Sera este miércoles 15, a las 16, en el estadio de Obras Sanitarias ubicado en Núñez. El candidato a senador Martín Lousteau se subirá al escenario junto a Juan Schiaretti, Martín Llaryora, Maximiliano Pullaro y Carlos Sadir, los referentes confirmados hasta ahora.

La jugada tiene sus bemoles. Como contó Letra P hace dos domingos atrás, la participación del presidente de la UCR y candidato a diputado de Ciudadanos Unidos reactivó rencores recientes entre el exgobernador de Córdoba y Facundo Manes, quien le reprochó abrir el juego a más protagonistas de este armado federal que tuvo una fase embrionaria en la elección legislativa de la provincia de Buenos Aires con Somos.

Sin embargo, la avanzada del bloque federal sobre el bastión que fue de Mauricio Macri también generó movimientos inesperados. El expresidente y sus laderos buscan instalar que no hay lugar para los armados del medio, palabra que detestan los gobernadores que buscan alejarse de los fallidos intentos de montar una tercera vía para instalar que son realmente “lo nuevo”.

La crisis de diferentes aristas que atraviesa el gobierno nacional, sumada la renuncia de José Luis Espert a su candidatura bonaerense y su imputación por lavado de activos, repuso a Macri en la vitrina de consejeros de Milei. Jugó con Fernando de Andreis, integrante de su mesa chica, que dijo que esta elección “es binaria”.

Mauricio Macri y el barniz kirchnerista

Le mojó la oreja a Provincias Unidas que busca sumar con la lista de Lousteau y la de Florencio Randazzo un refuerzo necesario para lograr los diez puntos nacionales, el gran objetivo de los mandatarios.

“La alianza violeta y amarilla que formamos LLA+PRO tendrá, el 26 de octubre, un virtual balotaje contra el kirchnerismo, pero también contra otras listas que convergen incidentalmente en su ayuda: Lousteau, Manes, Ocaña, los candidatos de la Coalición, y otros rostros electorales dividirán el voto y favorecerán la hegemonía tóxica del peronismo. La situación ya la conocemos bien”, escribió De Andreis para apelar al voto.

“Cada voto que no vaya a nuestra alianza va para los Taiana, los Grabois, los Itai Hagman, los Pietragalla. Ya sabemos que pasa después”, citó los nombres para que quede claro que para el macrismo la funcionalidad es con el kirchnerismo. Macri reposteó.

Los gobernadores y la apuesta obligada en Buenos Aires

A los gobernadores les pica el cuerpo con esa comparativa. Sin embargo, avanzarán con el cierre final en la ciudad de Buenos Aires, en el bastión de Macri.

El contrapunto sirve, al menos al cordobesismo, para mostrarse alejado del expresidente. En especial, porque en la capital del país no cesan las versiones sobre acuerdos entre el expresidente y Schiaretti que, por supuesto, en Córdoba desmienten. “Es socio de Javier Milei, no nuestro”, insisten portavoces encumbradas del cordobesismo.

El candidato de Provincias Unidas, Juan Schiaretti, y el aliado de LLA, Mauricio Macri

“No nos sorprende nada de Macri si está en alianza con Milei. Estamos convencidos que ni los K, que ya fracasaron, ni Milei, que tuvo que pedir un acuerdo con Estados Unidos porque su programa económico naufragó, son opciones para una Argentina en crecimiento con producción trabajo y oportunidades para todos los argentinos. Esa opción es un proyecto federal”, tiran el speach en el riñón del schiarettismo y sueltan el veneno: “El PRO ya no existe, como todas las coaliciones anteriores. Nosotros somos lo nuevo”.

Esta semana llegará a Córdoba la ministra de Seguridad y candidata porteña por LLA, Patricia Bullrich. Hasta el momento, "la Piba" había sido la única aliada del cordobesismo para gestionar un tema sensible. Su paso dejará tela para cortar. "El caso de Espert la dejó mal parada, se cae en Buenos Aires", azuzan en el gobierno local.

La incomodidad en el PRO opositor a Javier Milei

Sobre el acto, hay dudas sobre la participación de Ignacio Torres, el mandatario de Chubut e integrante de Provincias Unidas que viste el amarillo del PRO. Consultado su entorno por este medio, afirmaron que no tenían definida la participación por temas de agenda. Un clásico.

Ignacio Torres y María Eugenia Vidal

Otra amarilla que está molesta es María Eugenia Vidal. “Hay una operación muy grande de Provincias Unidas para decir que ella no está más en el PRO. Está viajando para apoyar a candidatos del espacio y dirigencia”, espantaron rumores alfiles de la exgobernadora bonaerense.

El supuesto malentendido surgió en Mendoza, cuando viajó la semana pasada a apoyar al amarillo en Provincias Unidas, Jorge Difonso. La proximidad de Vidal con Macri -en el marco de las potenciales conversaciones entre Macri y Schiaretti- y su vínculo con Nacho Torres, invitaban las asociaciones libres en un sentido. Su escudería afirma que el sentido fue el mismo al de otras incursiones como las de Chubut y Río Negro, como será la siguiente parada de la Fundación Pensar en Santa Fe.

El bloque de Provincias Unidas, después del 26-O

Como sea, la tropa de gobernadores avanzará sin dramatizar los ruidos internos, que tuvieron su exposición en la última sesión en la Cámara de Diputados, cuando no pudieron lograr la sanción del proyecto para coparticipar el impuesto a los combustibles, una ley que ellos promovieron. “Fallas internas”, “cansancio extremo de algunos diputados”, fueron algunos de los argumentos expuestos.

Lo cierto es que La Libertad Avanza celebró los ruidos. “Tan unidos no están”, dijo un diputado con llegada a la mesa chica presidencial. Los diez puntos que se proponen los mandatarios serán claves para proyectar y consolidar, también puertas adentros, el espacio. “Ahora funcionamos con cierta articulación, pero Provincias Unidas nacerá en el recinto después de octubre”, justifican.

La parada porteña sumará, posiblemente, un poco más de pimienta a la campaña. Macri ya les dio la “bienvenida” tuitera y la estampa de kirchneristas. El acto porteño promete.

