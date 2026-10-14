Hurlingham: el peronismo se encamina a una nueva disputa Selci – Zabaleta

El peronismo de Hurlingham se encamina a prolongar hasta la competencia electoral 2027 la disputa que atraviesa el distrito desde hace años entre el actual intendente y dirigente de La Cámpora, Damián Selci , y el exintendente Juan Zabaleta , en el último tiempo más cerca de Axel Kicillof .

Esos son los dos grandes sectores del peronismo que estarán en la discusión del año próximo. Una batalla renovada, que esta vez podría dirimirse a través de la competencia interna en las PASO. Enfrente está La Libertad Avanza como fuerza opositora, aunque sumida en sus propias internas. El PRO perdió volumen con su principal referente corrido hacia el sector privado.

El enfrentamiento de Zabaleta con La Cámpora es total. La pelea de ambos sectores recrudeció después de que Selci quedara como intendente interino, cuando su antecesor dejó el municipio para ocupar el ministerio de Desarrollo Social en el gobierno de Alberto Fernández; cuando volvió en octubre de 2022, la guerra era total. En 2023 se enfrentaron en las PASO y el camporista se quedó con la intendencia.

En 2027 la pelea podría repetirse. Según fuentes consultadas por Letra P , Zabaleta está evaluando volver a presentarse si hay PASO y si Kicillof va por la presidencia, candidatura que acompañaría. “El futuro del peronismo está atado a eso, a si hay o no PASO; si no las hay, el panorama es oscuro”, dicen cerca del exintendente.

Diversos dirigentes consultados por este medio coinciden en que habrá pelea solo en caso que Zabaleta juegue. “Hoy son los dos grandes sectores que pueden ser competitivos, en el peronismo es todo lo que hay”, dice alguien que participó de varias elecciones.

Juan Zabaleta, armador de Somos Buenos Aires

En 2019 la interna fue pareja. Selci ganó con 30.096 votos, frente a 26.456 de Zabaleta. En 2025 el exintendente volvió a competir, esta vez por fuera del peronismo, con el sello Somos Buenos Aires encabezando la lista de concejales. Sacó el 16,5% de los votos, una cosecha magra pero que triplicó lo que el espacio obtuvo en la sección y que le procuró dos bancas en el Concejo Deliberante, una de las cuales ocupa.

El los últimos días, Zabaleta intensificó las críticas a la gestión. Reclamó que las necesidades de los barrios ocupen el lugar que hoy tienen las disputas entre dirigentes y afirmó que La Cámpora traslada esas peleas políticas a instituciones comunitarias. También pidió mayor presencia territorial, recursos para seguridad y acompañamiento a las escuelas.

Enfrente, La Libertad Avanza

En la oposición, para disputar la intendencia queda La Libertad Avanza. Luego del triunfo de Javier Milei, el PRO quedó debilitado en el distrito el PRO, más aún con el corrimiento al sector privado de Lucas Delfino, quien fue el candidato a intendente en 2023 y hoy se dedica a la consultoría, aunque mantiene un vínculo cercano y fluido con dirigentes como el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio.

La principal figura libertaria en el distrito es Rafael De Francesco, histórico Juez de Faltas del municipio, quien se postuló como candidato a intendente en 2023 y encabezó la lista de concejales en 2025. Aunque es hombre de Sebastián Pareja, presidente de bloque en el Concejo Deliberante y coordinador distrital, no cuenta con el apoyo de la totalidad del mundo libertario del distrito, inmerso en internas que en diciembre de 2025 llevaron a la ruptura del bloque de concejales.

Ese año, La Libertad Avanza orilló los 30 puntos, teniendo a Zabaleta jugando por afuera con Somos Buenos Aires. En 2023 el espacio opositor estuvo dividido. En ese entonces Juntos por el Cambio sacó el 31% de los votos y la Libertad Avanza el 19%. Selci se impuso con el 45%.