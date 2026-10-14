Peronismo: Candelaria de la Sota no descarta ser candidata

El peronismo empezó a mirar a Candelaria de la Sota . La periodista, hija del exgobernador cordobés José Manuel de la Sota , juntó a Sergio Massa , Jorge Brito y Gerardo Zamora , tres posibles candidatos presidenciales, en un homenaje a su padre. Ahora, en diálogo con Letra P , no descarta ser candidata en 2027.

Hija de José Manuel y hermana mayor de la diputada Natalia de la Sota, por estos días está abocada al lanzamiento de Tomar la Posta, un streaming de ocho programas que retoma el espíritu de Puentes, el ciclo que "El Gallego" grababa en 2018, poco antes de su muerte, como parte de lo que iba a ser su campaña presidencial.

Vive desde hace 28 años entre la Ciudad de Buenos Aires y la zona norte del conurbano, por lo que, asegura, su posible incursión electoral no sería en su provincia natal, sino en el AMBA. Su principal capital político es el que rescata de su padre: hablar con todos los sectores. Eso se vio con claridad el Hotel Savoy hace poco más de un mes, donde recordó la figura de su padre y logró una foto inusual del peronismo: compartieron el salón Massa, Brito y Zamora con el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora , Juan Schiaretti y el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco , en representación de Axel Kicillof .

En charla con este medio, habla de un gobierno de Javier Milei "bastante decadente" que "se jacta de crear empleo informal". También propone que el peronismo defina sus candidatos en internas abiertas si se suspenden las PASO y pone sobre la mesa un esquema de internas por regiones.

—Estrenás este miércoles Tomar la posta, un ciclo que retoma el legado de lo que hizo tu padre en 2018. ¿Qué quisiste recoger?

—Vamos a hacer ocho programas, cada uno con una temática única, sobre los temas que nos parecen más urgentes aunque no estén en la agenda de los medios: empleo joven, precarización, endeudamiento, educación. Queremos recoger el guante de lo que hizo mi padre con Puentes: en 2018 quería hacer un programa con una unidad temática por episodio y, como dirigente, plantear además algunas soluciones. Lo más triste es que ocho años después los temas siguen siendo muy parecidos y en algunos puntos las cosas no cambiaron o empeoraron.

—La figura de tu padre logró en el Savoy una foto de unidad del peronismo que cuesta conseguir. ¿Qué lectura hacés sobre ese episodio?

—Nos haría tanta falta una figura como De la Sota, que se sentaba a escuchar a todos y lograba diálogo y puentes. Invité a todos los sectores del peronismo y estuvieron en su gran mayoría: desde Zamora, Massa, Schiaretti y Llaryora hasta Victoria Tolosa Paz, Rosana Bertone, Felipe Solá, Germán Martínez, Cecilia Moreau y el exgobernador salteño Juan Manuel Urtubey. De la Sota proponía una unión nacional que hoy no propone nadie: estamos muy divididos y el propio Milei fomenta esa irritación diciendo barbaridades.

Las PASO y la unidad del peronismo

—Si el gobierno logra suspender las PASO, ¿en qué formato puede el peronismo unificar candidatos?

—Ojalá el peronismo consiga hacer internas abiertas, con participación de independientes además de afiliados. Ya hay varios que dijeron que quieren ser candidatos: está bueno que corran y que se vea. Mi padre soñaba con internas por regiones, como las primarias estadounidenses, para que cada candidato demuestre que conoce la matriz productiva de cada zona. Es un poco utópico, pero sería una representación más federal.

Llaryora presentó los resultados del programa Impuesto por Inversión, que prevé inversiones por $240.500 millones y más de 3000 empleos directos e indirectos en el noroeste y el sur de Córdoba



La convocatoria aprobó 40 proyectos en 21 localidades, con la expectativa de… pic.twitter.com/lRmirKRzQW — LETRA P (@Letra_P) October 13, 2026

—¿Cómo se disipa el “riesgo kuka”, la idea de que los mercados temen un triunfo del peronismo?

—El peronismo tiene que decir clarito que entiende que hay que respetar algunas variables macroeconómicas indispensables, como el déficit cero, aunque no como lo hace este Gobierno, que mete cosas abajo de la alfombra. Hay que invertir en los sectores que generan más empleo y no vender solo commodities, sino industrializarlos. El FMI ya recortó su previsión de crecimiento a 2,1% y el riesgo país subió de 400 a 650 puntos: ojalá le crean al peronismo más de lo que le creen a Milei, porque inversores con este gobierno tan amigo de los mercados no llegaron.

¿Candidatura 2027?

—¿Tenés ganas de ser candidata?

—Ganas de hacer política siempre tengo, porque la realidad lo demanda y a mí no me sale ser solo una observadora. Si para cambiar la realidad tengo que ser candidata, no lo descarto. Pero hoy lo importante es instalar, desde Tomar lLa hija del exgobernador de Córdoba se anota. La Ciudad o la provincia de Buenos Aires. Peronismo con internas abiertas por regiones. Debuta en streaming con Tomar la posta.a posta, temas que no están en el debate público. Vimos muchas crisis, pero esta es profunda y nos tenemos que involucrar cada uno desde su lugar. El individualismo que hay hoy es preocupante.