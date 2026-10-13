Inseguridad: tras el regreso de Guillermo Montenegro, el Gobierno militariza Mar del Plata

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva , llegará a Mar del Plata en medio de la ola de inseguridad que afecta a la ciudad, con un refuerzo de fuerzas federales para los operativos. La visita expone la disputa política entre el PRO y La Libertad Avanza (LLA) por la gestión de la respuesta al delito.

La ministra estará este miércoles en la ciudad junto al intendente Guillermo Montenegro , quien retomó la conducción de la ciudad. A los pocos días de reasumir, se fotografió con Diego Santilli , para dar una señal de continuidad del vínculo con dirigentes del Gobierno nacional.

Tras anunciar su regreso, Montenegro había reconocido que no podía garantizar resultados inmediatos frente a la inseguridad, aunque aseguró que se pondría al frente de la respuesta municipal. Horas después, el encuentro con Santilli reforzó la imagen que el jefe comunal quiere mostrar, decidido a recuperar la iniciativa política.

El intendente busca acercamientos con funcionarios bonaerenses. Entre las versiones que circularon figuran contactos con Javier Alonso , ministro de Seguridad provincial, y señales de diálogo con Carlos Bianco , quien había cuestionado la situación institucional de la ciudad durante la gestión interina de Agustín Neme . El jefe de ministros dijo que la ciudad estaba “acéfala”, porque el intendente no le respondía los mensajes de WhatsApp.

Montenegro participó de un acto de homenaje al empresario marplatense Florencio Aldrey , donde también se mostró con Daniel Scioli . Esas apariciones públicas contribuyen a su estrategia de exhibir vínculos con distintos sectores políticos y económicos.

Me reuní con el jefe de Gabinete de Ministros @diegosantilli en Casa Rosada. Hablamos de la importancia de Mar del Plata dentro de la Provincia de Buenos Aires y de la Argentina, y de nuestra principal prioridad: la seguridad de los vecinos.



Este tema requiere coordinación y… pic.twitter.com/lHWiZNIhgY — Guillermo Montenegro (@gmontenegro_ok) October 8, 2026

Patricia Bullrich y el regreso del intendente

La senadora Patricia Bullrich apareció como otra protagonista del contexto político. Durante su participación en el coloquio del Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA), había advertido sobre la crisis de seguridad en Mar del Plata.

Según la cronología, las declaraciones de Bullrich ocurrieron un jueves por la mañana. Esa misma noche, Montenegro le pidió a Neme reunirse para tomar un café y, al día siguiente, anunció su regreso a la intendencia. La secuencia alimenta las interpretaciones sobre los factores que aceleraron la decisión.

#URGENTE BULLRICH: "MAR DEL PLATA ESTÁ EN UNA CRISIS DE INSEGURIDAD"



La senadora nacional Patricia Bullrich afirmó que Mar del Plata atraviesa una “crisis de seguridad muy fuerte” y advirtió que los ciudadanos se encuentran indefensos. Lo expresó durante una conferencia de… pic.twitter.com/lzp8E1rDbz — Lautaro Spadavecchia Amez (@LauSpadavecchia) October 1, 2026

La relación entre Montenegro y Bullrich atravesó tensiones desde la interna del PRO de 2023, cuando el intendente respaldó a Horacio Rodríguez Larreta. En cambio, conserva su vínculo con Santilli, una relación que le permitió participar de espacios de coordinación política entre dirigentes bonaerenses del PRO y sectores libertarios el año pasado.

Alejandro Carrancio y la disputa por el operativo federal

El referente libertario Alejandro Carrancio también busca posicionarse en la gestión de la crisis. Su reunión con Monteoliva, el mismo día en que se anunció el regreso de Montenegro, quedó como una señal de la participación de LLA en las gestiones para reforzar la presencia federal. El diputado estará en el acto con la ministra.

La visita de Monteoliva podría contemplar un anuncio de 100 efectivos de fuerzas federales para reforzar la seguridad en la ciudad, aunque también se habla de trabajos de coordinación entre los diferentes estamentos del Estado. Aunque no se precisó la distribución de los agentes, las fuerzas involucradas ni los detalles operativos del despliegue, Letra P confirmó que este lunes ya arribaron a la ciudad los primeros efectivos pertenecientes a Prefectura Naval.

Mar del Plata y Batán necesitan respuestas en materia de seguridad.



Hace unos días me reuní con la ministra de Seguridad Nacional, @AleMonteoliva , para trabajar medidas y coordinar acciones para nuestra ciudad.



Seguimos articulando y avanzando en líneas de trabajo para Mar del… pic.twitter.com/OVxIIEsPbd — Alejandro Carrancio (@alecarrancio) October 2, 2026

La disputa por la autoría de la gestión se da en un escenario de presión social y política en la ciudad, tras varios hechos delictivos. Mientras Montenegro procura consolidar su regreso al frente del municipio, Carrancio busca mostrar la participación libertaria en las gestiones ante el Ministerio de Seguridad.