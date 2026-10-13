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PREFECTURA EN LA FELIZ

Inseguridad: tras el regreso de Guillermo Montenegro, el Gobierno militariza Mar del Plata

En medio de la presión social desembarcaron los primeros efectivos de Prefectura. La disputa por capitalizar la respuesta, abre otro frente entre el PRO y LLA.

Letra P | Juan Rubinacci
Por Juan Rubinacci
La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, estará junto al intendente Guillermo Montenegro

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, estará junto al intendente Guillermo Montenegro

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, llegará a Mar del Plata en medio de la ola de inseguridad que afecta a la ciudad, con un refuerzo de fuerzas federales para los operativos. La visita expone la disputa política entre el PRO y La Libertad Avanza (LLA) por la gestión de la respuesta al delito.

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Juan Rubinacci

La ministra estará este miércoles en la ciudad junto al intendente Guillermo Montenegro, quien retomó la conducción de la ciudad. A los pocos días de reasumir, se fotografió con Diego Santilli, para dar una señal de continuidad del vínculo con dirigentes del Gobierno nacional.

Alejandro Carrancio y Guillermo Montenegro. La inseguridad atraviesa a la política en Mar del Plata.

Alejandro Carrancio y Guillermo Montenegro. La inseguridad atraviesa a la política en Mar del Plata.

Guillermo Montenegro y la iniciativa política

Tras anunciar su regreso, Montenegro había reconocido que no podía garantizar resultados inmediatos frente a la inseguridad, aunque aseguró que se pondría al frente de la respuesta municipal. Horas después, el encuentro con Santilli reforzó la imagen que el jefe comunal quiere mostrar, decidido a recuperar la iniciativa política.

El intendente busca acercamientos con funcionarios bonaerenses. Entre las versiones que circularon figuran contactos con Javier Alonso, ministro de Seguridad provincial, y señales de diálogo con Carlos Bianco, quien había cuestionado la situación institucional de la ciudad durante la gestión interina de Agustín Neme. El jefe de ministros dijo que la ciudad estaba “acéfala”, porque el intendente no le respondía los mensajes de WhatsApp.

Montenegro participó de un acto de homenaje al empresario marplatense Florencio Aldrey, donde también se mostró con Daniel Scioli. Esas apariciones públicas contribuyen a su estrategia de exhibir vínculos con distintos sectores políticos y económicos.

Patricia Bullrich y el regreso del intendente

La senadora Patricia Bullrich apareció como otra protagonista del contexto político. Durante su participación en el coloquio del Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA), había advertido sobre la crisis de seguridad en Mar del Plata.

Según la cronología, las declaraciones de Bullrich ocurrieron un jueves por la mañana. Esa misma noche, Montenegro le pidió a Neme reunirse para tomar un café y, al día siguiente, anunció su regreso a la intendencia. La secuencia alimenta las interpretaciones sobre los factores que aceleraron la decisión.

La relación entre Montenegro y Bullrich atravesó tensiones desde la interna del PRO de 2023, cuando el intendente respaldó a Horacio Rodríguez Larreta. En cambio, conserva su vínculo con Santilli, una relación que le permitió participar de espacios de coordinación política entre dirigentes bonaerenses del PRO y sectores libertarios el año pasado.

Alejandro Carrancio y la disputa por el operativo federal

El referente libertario Alejandro Carrancio también busca posicionarse en la gestión de la crisis. Su reunión con Monteoliva, el mismo día en que se anunció el regreso de Montenegro, quedó como una señal de la participación de LLA en las gestiones para reforzar la presencia federal. El diputado estará en el acto con la ministra.

La visita de Monteoliva podría contemplar un anuncio de 100 efectivos de fuerzas federales para reforzar la seguridad en la ciudad, aunque también se habla de trabajos de coordinación entre los diferentes estamentos del Estado. Aunque no se precisó la distribución de los agentes, las fuerzas involucradas ni los detalles operativos del despliegue, Letra P confirmó que este lunes ya arribaron a la ciudad los primeros efectivos pertenecientes a Prefectura Naval.

La disputa por la autoría de la gestión se da en un escenario de presión social y política en la ciudad, tras varios hechos delictivos. Mientras Montenegro procura consolidar su regreso al frente del municipio, Carrancio busca mostrar la participación libertaria en las gestiones ante el Ministerio de Seguridad.

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