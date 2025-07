Juan Zabaleta será candidato en Hurlingham y le pone picante a su pelea con La Cámpora

Damián, querido: vos de peronista no tenés un pelo. Escribiste un libro aburridísimo ("Teoría de la Militancia") donde reivindicás el régimen chavista de Venezuela y le pedís a la gente que "odie y abandone a su familia para ser buen militante". Nada más gorila. https://t.co/uaGbfXLy5f

Pelea con La Cámpora

"Javier Milei es presidente y Cristina Fernández de Kirchner está injustamente presa por tipos como vos: farsantes de laboratorio que se esconden, no dan la cara y vaciaron de sentido al movimiento nacional justicialista", disparó Zabaleta contra el jefe comunal. "Tu gestión es un desastre: lo dicen todos los vecinos, y por eso me piden que vuelva. Hiciste la campaña de 2023 con plata del PAMI, usando guita de los jubilados para empapelar la ciudad con tu cara e inaugurar tres veces un hospital que todavía no funciona", disparó.