Hidrovía: sigue el proceso de privatización con la Audiencia Pública

La Justicia Federal rechazó una medida cautelar presentada por organizaciones ambientalistas y ratificó la audiencia pública del próximo lunes que convocó la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN), en la que se presentará el informe de gestión y evaluación ambiental de la Vía Navegable Troncal (VNT).

De esta forma, avanza el proceso de traspaso a un concesionario privado de los trabajos de profundización, señalización, radarización, modernización y mantenimiento del canal de la hidrovía que conforman los ríos Paraná, Paraguay y de La Plata , por los cuales circula casi el 80% de las exportaciones argentinas de productos agroindustriales como soja, maíz, trigo, aceites y sus derivados.

En su fallo, la jueza federal del juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 12, Macarena Marra Giménez , sostuvo que el órgano nacional que administra los puertos “cumplió con los requisitos legales y reglamentarios vigentes”, de modo de “garantizar la apertura a la inscripción ciudadana sin restricciones para la participación de representantes de universidades, asociaciones intermedias, organismos públicos y ciudadanos de toda la región, incluso de países limítrofes”.

La audiencia pública tiene el apoyo del complejo agroexportador nacional que espera que se cumplan los pasos para que el concesionario privado mejore las condiciones de navegabilidad de la hidrovía, el corredor natural de transporte fluvial de más de 3.400 kilómetros de largo que une los puertos de Argentina , Brasil , Bolivia, Paraguay y Uruguay .

La semana pasada el presidente Javier Milei y el gobernador Rogelio Frigerio anunciaron que la traza de la hidrovía incorporará a Entre Ríos mediante el dragado del tramo Paraná Bravo–Paraná Guazú.

Milei Frigerio El presidente Milei y el gobernador Frigerio en Paraná al momento de anunciar la incorporación de Entre Ríos al tramo troncal de la Hidrovía.

El presidente de la Cámara Argentina de la Industria Aceitera y Cámara de Exportadores de Cereales (CIARA/CEC), Gustavo Idígoras, remarcó la importancia de la “convocatoria a la gestión privada, porque la vía navegable conecta al país con el mundo, no solo para las exportaciones, sino también para las importaciones, que en un 90% ingresan por el río de la Plata”.

Hidrovía, en el debate público

El fallo de a jueza Marra Jiménez subrayó “la validez del procedimiento impulsado por la AGPyN” y remarcó: “El listado de inscriptos como oradores para participar ascendió a 96 interesados". Entre ellos se destacan el Defensor del Pueblo de la Nación, varias asociaciones intermedias -tales como Fundación Eco Urbano, Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos, Foro Medioambiental San Nicolás, Fundación para la Conservación y el Uso Sustentable de los Humedales, Red Entrerriana para el Desarrollo Sostenible, Asociación Civil de Acción Climática-, autoridades municipales y la Universidad Nacional El Litoral. También se ratificó la participación de particulares de toda la región, incluso de Brasil, Paraguay y Uruguay”.

La audiencia pública se realizará de manera "virtual" el próximo lunes 3 de noviembre a las 9, y podrá seguirse a través del portal oficial de la ANPyN.

La magistrada advirtió que la audiencia pública profundiza el acceso público de la información ambiental y garantiza transparencia y asegura participación ciudadana, según lo que establece la Ley General del Ambiente (N.º 25.675) y el Acuerdo de Escazú sobre Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Ley N.º 27.566).