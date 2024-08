Manuel Adorni, sobre las críticas de Mauricio Macri: "El Presidente está orgulloso del equipo que tiene"

Live Blog Post

Francos cruzó a Macri por criticar al entorno de Milei: "Es lo mismo que podía decir de su gobierno"

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, elogió al expresidente Mauricio Macri por su "compromiso" y sus "aportes" a La Libertad Avanza, pero criticó el cuestionamiento que hizo el titular del PRO "al entorno" del presidente Javier Milei ya que definirlo así “da la sensación de que es algo que lo rodea y que no le permite ser objetivo”.

“Yo no creo que sea así. Son visiones, es lo mismo que podía decir de su gobierno, que tenia funcionarios que no funcionaron y que por eso no ha podido seguir, pero su construcción fue importante”, deslizó el funcionario este jueves en LN+.

El jefe de ministros definió a Macri como “alguien comprometido con la Argentina, que está comprometido con el cambio y que le quiere portar su experiencia”. “Ha sido importante para nuestro espacio el aporte que hicieron desde Juntos por el Cambio y el Pro en particular en todo este trámite de leyes que tuvimos en el Congreso”, reconoció Francos.