Provincias Unidas: los gobernadores rechazaron una foto con Milei y prometieron poner al próximo presidente

Martín Llaryora: "Estamos dispuestos al diálogo, pero estamos construyendo un proyecto distinto"
Martín Llaryora (Córdoba) tomó la palabra en el cónclave que mantiene junto a Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Gustavo Valdés (Corrientes) y Carlos Sadir (Jujuy) en la Sociedad Rural de Río Cuarto, en un acto que tendrá como principal orador al exmandatario cordobés, Juan Schiaretti.
El mandatario cordobés señaló que el armado federal "está dispuesto al diálogo" con la Casa Rosada, pero que se encuentra "construyendo un proyecto distinto".
"Desde el interior del interior acompañamos a todos los sectores productivos de Argentina y nos comprometemos con el campo argentino. No nos podemos acostumbrar a que nos vayan bajando de a poco las retenciones", dijo el gobernador de Córdoba.
"El Gobierno no mira el desarrollo, hay leyes que no tienen nada que ver con el equilibrio fiscal, pero sí con el empleo y el desarrollo. Necesitamos una ley de biocombustibles para que no salgan más los granos en camiones. Basta de lobby, necesitamos defender nuestro campo y nuestra industria", continuó.
"Tenemos un modelo que hoy produce desempleo, no lo queremos más. Vamos a llevar la sensatez al Congreso. Antes había que ir a la capital para escuchar lo que se iba a hacer en Argentina. Hoy vienen al interior a escuchar la propuesta para construir una propuesta grande, que quiere llevar una propuesta nueva para la presidencia", continuó.
Seguidamente, Llaryora expresó el apoyo a la comunidad universitaria tras el veto a la ley de financiamiento. Luego tildó de "cruel" el veto a la ley de emergencia pedriátrica. "Les decimos sí al Garrahan, no nos vamos a mover de la huella. Nosotros y nuestros diputados queremos que los médicos sigan salvando a los niños de la Argentina".
"Estamos dispuestos al diálogo, pero estamos construyendo un proyecto distinto, de sensatez. Queremos una alternativa que lleve al país en paz y hacia adelante con desarrollo. Provincias Unidas lo va a hacer de una vez todas", cerró Llaryora.