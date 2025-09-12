Provincias Unidas: los gobernadores rechazaron una foto con Milei y prometieron poner al próximo presidente

Live Blog Post

Juan Schiaretti: "No vemos una buena gestión del gobierno nacional"

El referente de Provincias Unidas y candidato a diputado por Córdoba, Juan Schiaretti, ponderó a los gobernadores como la "expresión de la buena gestión", en el marco del encuentro de Provincias Unidas en Río Cuarto.

"No logran el equilibrio fiscal a los hachazos, lo hacen con la gente adentro", dijo el exgobernador de Córdoba.

Schiaretti cargó contra la "mala gestión del gobierno nacional" y puso como ejemplo la falta de chapas patentes y los pasaportes defectuosos.

En materia de retenciones, reiteró el reclamo por la eliminación definitiva. "Es importante que no nos acostumbremos a los impuestos que nos ponen desde el AMBA y nos perjudican", reprochó.

Schiaretti reiteró conceptos habituales de su discurso, como el respeto a las instituciones y la defenestración del que piensa distinto. "Somos la oposición que quiere que le vaya bien al país. Vamos al Congreso no a plantear el derrumbe del gobierno nacional, vamos con la misión de evitar que el sacrificio del pueblo argentino termine con una nueva frustración", planteó el candidato.

"Vamos a apoyar y a ayudar a sancionar las leyes para alcanzar el progreso y a poner límites las acciones que muestran crueldad del gobierno nacional", y siguió con el reproche al veto de la ley de emergencia pediátrica. Comparó lo mínimo del impacto de la medida con respecto a la evasión del "señor del tabaco", en referencia a Pablo Otero.

El repliegue en el financiamiento universitario y la ausencia de inversión en obras fueron otros de los elementos críticos del discurso de Schiaretti en Río Cuarto.