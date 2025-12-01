Catamarca: Raúl Jalil movió obligado su gabinete, pero mantuvo los equilibrios de la pax armada peronista

Alberto Natella jura como ministro de Gobierno de Raúl Jalil. Atrás, la senadora Lucía Corpacci y el intendente capitalino, Gustavo Saadi.

Alberto Natella y Lucas Poliche asumieron este lunes como nuevos integrantes del gabinete del gobernador de Catamarca , Raúl Jalil . El movimiento estuvo coordinado por el mandatario con sus dos socios políticos, el intendente de la capital provincial, Gustavo Saadi , y la senadora Lucía Corpacci , mientras crece la tensión por la decisión sobre las espadas legislativas del peronismo local en Diputados.

Como contó este medio , las cuatro bancas que Jalil controla en la cámara baja son claves para que el gobierno libertario logre su objetivo de convertirse en primera minoría. Si el gobernador mueve sus votos a un interbloque federal, Unión por la Patria perdería la condición de bancada más numerosa y, con ello, la preeminencia a la hora de imponer la dinámica legislativa en Diputados.

La renovación en el gabinete catamarqueño alcanzó al Ministerio de Gobierno , que desde esta semana será conducido por Natella en reemplazo de Fernando Monguillot . Además, el Ministerio de Transporte pasó a estar a cargo de Poliche, tras la salida de Eduardo Andrada .

La provincia del Norte Grande puso tres bancas en juego en las últimas elecciones de medio término. El peronismo se impuso e hizo dos-uno con La Libertad Avanza . Monguillot encabezó la lista de Fuerza Patria , lo que le permitió saltar del gabinete de Jalil al Congreso .

En su lugar ingresó Natella, quien ocupaba el tercer lugar de la nómina peronista el 26-O. Se desempeñaba como secretario de Salud, Desarrollo Humano y Políticas Sociales de la capital provincial. Ahora, dentro del Ministerio de Gobierno catamarqueño manejará las áreas de Justicia y Seguridad .

El gobernador de Catamarca Raúl Jalil, la senadora Lucía Corpacci y el intendente Gustavo Saadi, tras el triunfo del 26-O.

Además del gobernador, participaron del acto de asunción, la senadora Corpacci y el intendente Saadi, quien respaldó la designación del dirigente que estuvo bajo su mando desde 2019.

Por su parte, Poliche asumió la conducción del Ministerio de Transporte, en reemplazo de Andrada, quien fue reelecto diputado provincial en los últimos comicios. El ahora exministro había solicitado licencia en su banca para formar parte del Ejecutivo y confirmó que retomará su escaño a partir del 9 de diciembre.

Expectativa por la reunión con Corpacci

La reorganización del gabinete de Jalil se produjo en un contexto delicado, a la espera de la reunión del mandatario con la exgobernadora Corpacci, figura clave del oficialismo catamarqueño.

La reunión se consideraba determinante para definir la posición del bloque peronista en la Cámara de Diputados. Corpacci resiste la fragmentación interna, pero enfrenta tensiones con los diputados electos. Si Claudia Paladino, la única legisladora del espacio que responde directamente a la senadora, mantiene su fidelidad, se especula que los otros tres diputados podrían avanzar con un quiebre.