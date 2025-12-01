LA CASA ESTÁ EN ORDEN

Catamarca: Raúl Jalil movió obligado su gabinete, pero mantuvo los equilibrios de la pax armada peronista

El gobernador designó a dos nuevos funcionarios sin romper el orden interno con sus aliados. Mientras, escala al máximo la tensión en el Congreso.

Por Letra P | Periodismo Político
Alberto Natella jura como ministro de Gobierno de Raúl Jalil. Atrás, la senadora Lucía Corpacci y el intendente capitalino, Gustavo Saadi.&nbsp;

Alberto Natella jura como ministro de Gobierno de Raúl Jalil. Atrás, la senadora Lucía Corpacci y el intendente capitalino, Gustavo Saadi. 

Alberto Natella y Lucas Poliche asumieron este lunes como nuevos integrantes del gabinete del gobernador de Catamarca, Raúl Jalil. El movimiento estuvo coordinado por el mandatario con sus dos socios políticos, el intendente de la capital provincial, Gustavo Saadi, y la senadora Lucía Corpacci, mientras crece la tensión por la decisión sobre las espadas legislativas del peronismo local en Diputados.

Notas Relacionadas
El intendente Gustavo Saadi junto al gobernador Raúl Jalil
LA CASA ESTÁ EN ORDEN

Catamarca: mientras tensionan en el Congreso, Jalil y Corpacci alistan el retorno de un Saadi a la gobernación

Por  Letra P | Periodismo Político

Como contó este medio, las cuatro bancas que Jalil controla en la cámara baja son claves para que el gobierno libertario logre su objetivo de convertirse en primera minoría. Si el gobernador mueve sus votos a un interbloque federal, Unión por la Patria perdería la condición de bancada más numerosa y, con ello, la preeminencia a la hora de imponer la dinámica legislativa en Diputados.

La renovación en el gabinete catamarqueño alcanzó al Ministerio de Gobierno, que desde esta semana será conducido por Natella en reemplazo de Fernando Monguillot. Además, el Ministerio de Transporte pasó a estar a cargo de Poliche, tras la salida de Eduardo Andrada.

Enroque en Catamarca

La provincia del Norte Grande puso tres bancas en juego en las últimas elecciones de medio término. El peronismo se impuso e hizo dos-uno con La Libertad Avanza. Monguillot encabezó la lista de Fuerza Patria, lo que le permitió saltar del gabinete de Jalil al Congreso.

WhatsApp Image 2025-12-01 at 17.08.16
El gobernador de Catamarca Raúl Jalil, la senadora Lucía Corpacci y el intendente Gustavo Saadi, tras el triunfo del 26-O.

El gobernador de Catamarca Raúl Jalil, la senadora Lucía Corpacci y el intendente Gustavo Saadi, tras el triunfo del 26-O.

En su lugar ingresó Natella, quien ocupaba el tercer lugar de la nómina peronista el 26-O. Se desempeñaba como secretario de Salud, Desarrollo Humano y Políticas Sociales de la capital provincial. Ahora, dentro del Ministerio de Gobierno catamarqueño manejará las áreas de Justicia y Seguridad.

Además del gobernador, participaron del acto de asunción, la senadora Corpacci y el intendente Saadi, quien respaldó la designación del dirigente que estuvo bajo su mando desde 2019.

Por su parte, Poliche asumió la conducción del Ministerio de Transporte, en reemplazo de Andrada, quien fue reelecto diputado provincial en los últimos comicios. El ahora exministro había solicitado licencia en su banca para formar parte del Ejecutivo y confirmó que retomará su escaño a partir del 9 de diciembre.

Expectativa por la reunión con Corpacci

La reorganización del gabinete de Jalil se produjo en un contexto delicado, a la espera de la reunión del mandatario con la exgobernadora Corpacci, figura clave del oficialismo catamarqueño.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/1994459916354892045&partner=&hide_thread=false

La reunión se consideraba determinante para definir la posición del bloque peronista en la Cámara de Diputados. Corpacci resiste la fragmentación interna, pero enfrenta tensiones con los diputados electos. Si Claudia Paladino, la única legisladora del espacio que responde directamente a la senadora, mantiene su fidelidad, se especula que los otros tres diputados podrían avanzar con un quiebre.

Temas
Notas Relacionadas
Raúl Jalil conManuel Adorni y Diego Santilli. 
LIBERTARIOS & FEDERALES

La Casa Rosada coronó la fractura del PJ con una foto con Jalil

Diego Santilli y Manuel Adorni recibieron al catamarqueño en Casa Rosada. La confirmación de la ruptura de Unión por la Patria y las dudas sobre cómo hacerlo.
Raúl Jalil tiene la llave del nuevo interbloque, pero nadie arriesga cuánto puede durar ese combo dialoguista
LIBERTARIOS & FEDERALES

Jalil tiene la llave del nuevo interbloque, pero nadie arriesga cuánto puede durar ese combo dialoguista

Sáenz, Jaldo y Passalacqua confían en que su par sacará sus diputados de UP, pero el catamarqueño demora el anuncio. Zamora, el llanero solitario power.

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

José Luis Espert 
ANUARIO 2025

Auge y caída de Espert

Por  María Martha San Martín
Miguel Ángel Pichetto, jefe del bloque Encuentro Federal, junto a Nicolás Massot. 
EL NUEVO CONGRESO

Republicanismo tirapiedras: Pichetto arma su bloque con Massot y llama a Carrió

Por  Mauricio Cantando
Alejandro Dichiara y Alexis Guerrera.
ARDE BUENOS AIRES

Legislatura bonaerense: rosca final y nombres para los cargos en la Cámara de Diputados

Por  Juan Rubinacci
Legislatura bonaerense: Manuel Passaglia arma bloques propios y lo sufre el PRO
ARDE BUENOS AIRES

Legislatura bonaerense: Manuel Passaglia arma bloques propios y lo sufre el PRO

Por  Juan Rubinacci